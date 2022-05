Una domanda per Karl Marx

history 1 minuti di lettura

Karl Marx nasceva a Treviri il 5 maggio 1818. Ricordarlo oggi, più che celebrare una data e una ricorrenza, nasconde una curiosità e una domanda. L’impostazione del suo pensiero e la sua analisi della nascente società capitalistica hanno contribuito in maniera decisiva all’analisi economica e politica di oltre un secolo. Opere come il Manifesto del Partito comunista e Il Capitale, per fermarci alle opere più note, sono state punto di riferimento per comprendere i mutamenti di un’epoca anch’essa in veloce evoluzione. Che cosa intuirebbe oggi il pensatore tedesco nella nostra epoca legata alla globalizzazione e al ritorno della guerra? Quali stimoli karl marx saprebbe donarci per una nuova interpretazione degli eventi che spesso ci sembrano confusi o troppo velocemente trattati? E che giudizio saprebbe dare del rapporto fra capitale, politica, digitale e nuove forme di alienazione e sfruttamento?

