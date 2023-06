A proposito di funghi

history 13 minuti di lettura

Abbiamo avuto modo di accennare recentemente – in occasione della pubblicazione di uno studio su Nature – ad alcune ipotesi di antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento da funghi. Si tratta di una prospettiva nuova (anche se ancora tutta da percorrere) su un tema molto importante per i numerosi amanti della natura e raccoglitori di funghi. Anche se c'è da augurarsi, ovviamente, di non dover comunque incappare in tali disavventure, si spera presto si possa avere uno strumento salvavita in caso di un malaugurabile avvelenamento. Si potrà continuare a guardare con rinnovato favore nuovi piatti e nuovi modi di cucinare questi prodotti della natura che nel passato, quando si era in situazioni di povertà diffusa, avevano pure avuto delle connotazioni sociali importanti per l'alimentazione.

Forse proprio dalle situazioni sociali e culturali del passato sono nati alcuni luoghi comuni, purtroppo ancora attivi seppur più raramente, che hanno identificato la specie fungina mangereccia sulla base di requisiti fantasiosi, come la cottura con oggetti in argento o con l'osservazione del colore dell'aglio usato nel tegame durante la loro preparazione. Altre considerazioni sono state fatte in base al posto dove è stato raccolto il fungo per decretarne l'uso culinario senza problemi. La discriminante, in questi casi fantasiosi, sarebbe verificare se il fungo è cresciuto a contatto con pezzi di metallo. Su quest'ultimo aspetto, cioè sul luogo di raccolta, un fondamento di verità c'è, perché facilmente – in vicinanza di strade ad alta percorrenza – possono essere raccolte ed ingerite con il fungo sostanze pericolose. Spesso alcune specie crescono proprio lungo i bordi stradali: funghi anche molto belli e particolari come il Coprinus Comatus ad esempio, oppure in luoghi con terreni inquinati, con alta presenza di pesticidi o altri componenti nocivi alla salute. Nel valutare altre connotazioni legate alla raccolta dei funghi é giusto dare anche conto di una componente emozionale da rispettare per coloro che ne godono, più o meno come succede trovandosi al cospetto di manifestazioni naturali non frequenti. Queste possono regalare esempi di entusiasmo per chi è sensibile alla bellezza ed alle policromie naturali che l'ambiente ci può donare. Ogni frequentazione di boschi e prati, dallo scioglimento delle nevi fino all'autunno inoltrato, può essere appagante. Tutto poi si può arricchire dell'incontro con forme fungine ognuna diversa dall'altra, anche se della stessa specie. Esse si manifestano a seconda del luogo dove la sporulata (le spore sono le cellule riproduttrici dei funghi) caduta dalle lamelle o dai pori della specie fungina nelle stagioni precedenti ha prodotto micelio. Per questo, la crescita è legata alle condizioni del suolo che i funghi incontrano e che spesso riservano un mimetismo difficile da interpretare per i cercatori. Le fungaie possono caratterizzare luoghi noti ma avere anche modalità di raccolte molto diverse negli anni, per gli effetti di condizioni atmosferiche che mutano con grande variabilità, come i cambiamenti climatici ci stanno insegnando anche drammaticamente.

Fino a 5.000 le specie fungine esistenti, di cui massimo 300 sono le mangerecce e un centinaio le specie tossiche, mentre il resto sono immangiabili perché o coriacee, inconsistenti o legnose etc. Le specie velenose sono quindi poche in proporzione, ma ad esse sono riconducibili i disastri sulle patologie che degenerano spesso in morte, oppure in problematiche serie che trasformano individui sani, e normalmente in forma fisica apprezzabile, in soggetti non più completamente autonomi oppure bisognosi di cure pesanti per il resto della loro esistenza. Non è solo la conoscenza della specie fungina che però risolve i problemi legati al loro consumo. Anche i modi di cottura, oppure il modo di conservare i funghi prima della consumazione possono trasformare una leccornia in un alimento che produce fastidiosi fenomeni gastroenterici, se non preoccupazioni più serie. Altro esempio di attenzione vale per quelle specie che – sottoposte a cottura adeguata – eliminano le loro sostanze termolabili e regalano buone soddisfazioni alimentari a chi ne faccia un uso consapevole e non esagerato.

La competenza del raccoglitore non è mai sufficiente per individuare le differenze tra specie molto simili. Il dubbio infatti può essere sottile, ed alcune specie possono portare in confusione anche raccoglitori esperti per cui, nel dubbio, ci si deve astenere dalla raccolta e dalla consumazione e, se mai se ne avesse la possibilità, ci si dovrebbe affidare ad una classificazione il più scientifica possibile nei centri a questo preposti. I casi più eclatanti di pericolosa confusione, ad esempio, possono riguardare specie molto note ed infestanti come la Armillariella Mellea, detta anche chiodino o famigliola buona, e Cortinarius Orellanus. La prima, infatti, è specie molto diffusa anche quantitativamente e può essere degustata, seppur non abbia grandissima qualità, dopo sbollentatura che priva i funghi dalle sostanze tossiche ma termolabili che gli sono proprie. Il secondo appartiene a specie classificata velenosa mortale, anche se un tempo era considerato mangereccio.

Altro esempio che provoca i casi a più elevata mortalità è legato al consumo di Amanite che rappresenta uno dei casi per i quali si sta valutando, come abbiamo detto, la possibilità di poter disporre di un antidoto efficace. Le Amanite sono un genere di funghi cui appartengono due estremi. L'uno mangereccio, probabilmente il più apprezzato, l'altro con svariati esempi di specie con il loro carico di tossicità e con il loro veleno che può non lasciare scampo. Hanno tutti caratteristiche di rara bellezza, come se la natura volesse bilanciare la pericolosità con l'attrattiva estetica, che alcuni confondono con grandi qualità gastronomiche.

Le specie di molte Amanite non possono essere distinte quando l'ovolo, ricorda appunto tuorlo ed albume di un uovo, è ancora chiuso ed è morfologicamente identico, sia se si tratti di una Amanita Phalloides, mortale, oppure di una prelibata Amanita Caesarea. Per distinguere l'ovolo a finalità didattiche – se chiuso – occorrerebbe tagliare con attenzione la parte che diventerà volva nel gambo a contatto con il terreno ed osservare attentamente le colorazioni della cuticola del cappello sottostante che si svilupperà nel fungo adulto. Le dimensioni di ovolo chiuso ne impediscono la raccolta riservata solo per esemplari con cappello di almeno 4 cm. Potrà rendere gioia per l'incontro favorevole se di colore aranciato, fatte salve le regole sulle dimensioni, o imporrà rispetto e timore se fosse biancastra e/o tendente al verde (da qui il nome di tignosa verdognola, ovolo malefico, ovolo bastardo e finanche angelo della morte). Raccontano i rarissimi sopravvissuti alla sua ingestione che questo fungo ha gusto apprezzabile e di ricercatezza; altri invece assicurano sia insapore. Incontrandola, è bene evitare di assaggiarne anche un piccolo pezzo.

L'altra specie, la Caesarea – così appunto chiamata perché dei cesari, i notabili che amavano cibarsene – è la più richiesta e costosa nei mercatini di funghi. Molto apprezzata da tanti gourmand che la prediligono cruda, a fettine sottili, con un filo di olio evo – l'extravergine di oliva – o al massimo con l'aggiunta di poche scaglie di grana oppure con solo alcune gocce di limone. È un modo per assaporare la delicatezza che rilascia il fungo, gusti tipici che però vanno colti con religiosa attenzione. Se poi si volesse abusarne in modo poco elegante ma efficacissimo, un risotto agli ovuli ben cucinato “all'onda” – il movimento del polso dello chef per muovere il tegame ed ottenere una corretta mantecatura che ricorda nel riso le onde del mare – è senza dubbio la soluzione giusta. Questo piatto però deve poter contare su un numero generoso di funghi, ed allora lascerà terreno desertico dietro di sé per ogni altra pietanze. Sempre per i più golosi, meglio abbinare un vino bianco a blanda aromaticità e profumo intenso ma non eccessivamente persistente, senza passaggi in legno, oppure con veloce affinamento ma sempre preferibile, a mio avviso il solo acciaio e bottiglia. Occorrerà che il prodotto conservi una connotazione di eleganza inconfutabile. Ne potremo scegliere tanti tra i friulani, ma anche nell'Oltrepò, nelle Marche ed a scendere ancora geograficamente… Insomma, forse il solo problema per la scelta sarebbero gli euro da destinare all'acquisto, visto il crescente prezzo che si osserva in questo periodo, ma l'abbinamento merita uno sforzo.

Abbiamo valutato l'aspetto non trascurabile della tavola, ma occorre considerarne almeno altri due di pari dignità. Le Amanite sono belle, forse le più belle e finanche riproposte in dipinti e cartoons. La Muscaria su tutte, ma anche la famigerata Phalloides e Panterine, o la Caesarea con la sua ricercata bontà, sia per i colori che per la forma, sono esempi di prodotti di bellezza unica che la natura ci regala. Le verruche bianche sul cappello rosso della Muscaria, altrimenti conosciuto come il fungo di Biancaneve nei cartoons, ingannano facilmente, proponendo bellezza ma offrendo tossicità. Questo è il rovescio della medaglia con il quale occorre confrontarsi.

Circa la tossicità della Amanita Phalloides, essa è affidata ad amanitina e falloidina come composti presenti. Provocano avvelenamenti violenti, per i quali bastano pochi grammi di fungo fresco per Kg di peso di chi lo ingerisce per condurlo al decesso, anche se si trattasse di fungo congelato o secco. La dose letale di amatossina è calcolata in circa 0,1 mg/Kg di peso corporeo, per cui un cappello fungino di una ventina di grammi può essere letale o procurare gravissimi effetti sul fegato di chi ha la sfortuna di ingerirlo; si immagini quali effetti possano produrre tavolate a seguito di raccolte generose che prevedono il consumo di più esemplari. I sintomi compaiono dopo metà giornata circa dall'ingestione, comportano necrosi degli epatociti (le cellule epatiche), con esplosione dei valori delle transaminasi, visto che le sostanze tossiche bloccano la RNA polimerasi epatica. Sono tossine rapidamente assorbite che vengono eliminate intatte con feci e urine e persistono in circolo per 36 ore. Questi sono gli aspetti più negativi per la salute; ma occorre anche dire che comunque i funghi, anche gli eduli, hanno digeribilità più difficoltosa e occorre cibarsene con moderazione, malgrado fossero nel passato stati considerati come “carne vegetale” ricchissima di proteine. Hanno anche però ricchezza di sostanze simil cellulosa difficilmente aggredibili dai nostri succhi gastrici e quindi impongono di farne un uso morigerato, malgrado siano davvero appaganti in molti gusti e per svariate specie. È intuitivo che l'ingestione per i bimbi sia sconsigliabile. Per tutti invece è bene sapere che vi si può riscontrare presenza di trealosio e mannitolo. Il primo è un disaccaride che per essere metabolizzato necessita di trealasi; questo l'enzima che potrebbe non essere presente in alcuni soggetti che ne sono privi per ereditarietà di caratteri. L'azione del mannitolo invece richiama acqua nell'intestino inducendo quindi una emissione di feci liquide con presenza di forti dolori addominali.

La ricerca e raccolta micologica è comunque una pratica e un esercizio sano, sia nei prati che nei boschi, e regala bellezza a chi la pratica. Questo maggio piovoso ha inoltre riserve ed attenzioni per il raccoglitore che possono concentrare in poche ore di una mattina esempi di bellezza che rendono l'escursione più che fortunata unica. Prima un incontro con un porcino – Boletus edulis – poi un altro – un regius – ed ancora un ambito galletto – Cantarellus cibarius – ed anche un prataiolo – Agaricus (Psalliota) campestris. Appena dopo, una delle due appendici di un palco di cervo a sei punte (senza che vi sia anche l'altra parte nelle vicinanze) ed infine un cerbiatto nel suo tentativo di mimetismo, immobile ed accovacciato. Giusto una rapida foto per non dimenticare (da offrire al lettore) ed immediatamente dopo i passi indietro, per non disturbare e lasciare il cucciolo nell'attesa della madre che non tarderà a recuperarlo. I nostri amici di escursione hanno immediatamente compreso – vincendo l'impulso di una carezza – che l'odore umano lasciato sul piccolo avrebbe comportato il rifiuto da parte di mamma cerva a completare le cure parentali sul suo cucciolo non più riconosciuto come tale.

Ovviamente, non ci si può improvvisare raccoglitori e/o seguaci del sentito dire. Le regole vi sono e vanno applicate per garantire sicurezza alimentare oltre che gran godimento. Occorre non solo acquisire i patentini previsti dalla legge per i cercatori di funghi, ma anche continuare a frequentare le sedi dei corsi, dove potersi confrontare con i docenti e gli altri raccoglitori. Un modo alternativo di socializzazione ed aggiornamento è quello delle escursioni, alle quali aderiscono sempre più appassionati con buoni livelli di sicurezza grazie alla normale collaborazione dei più esperti e dei docenti. Inoltre, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) [1], con le sue 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente, danno informazioni preziose molto più che nel passato e mettono anche a disposizione una documentazione ricca ed esaustiva, che però deve essere affiancata dall'esperienza sul campo.

Emidio Maria Di Loreto

Questo articolo non propone terapie o diete; per qualsiasi necessità sul proprio stato di salute, su modifiche della propria cura o regime alimentare, si consiglia di rivolgersi al proprio medico o dietologo.

