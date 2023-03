A Riace, per Mimmo Lucano e per i migranti

history 5 minuti di lettura

Ogni viaggio che si intraprende è carico di emozioni e aspettative. Il viaggio comincia già giorni prima di prendere la macchina e partire. Quando sai di partire per Riace, l’emozione è doppia nonostante si è già consapevoli di cosa si trova tra i vicoli di quel borgo.

Un gruppo di donne e uomini carichi di sentimenti di viva umanità hanno stilato un documento, sottoscritto da più di millecinquecento persone e associazioni, in appoggio a Mimmo Lucano per la sua vicenda giudiziaria che vedrà a fine marzo l’arringa degli avvocati della difesa e presumibilmente dopo poche settimane la sentenza di secondo grado.

È stato un viaggio emozionale cominciato la sera precedente. Ci si ferma a pernottare in un B&B nel comune di Gioiosa Ionica, gestito dalla cooperativa solidale “Nelson Mandela” che vede come presidente Maurizio Zavaglia. La cooperativa nasce proprio a Gioiosa Ionica nel 2017. Opera per il cambiamento sociale e culturale della Locride, territorio ad alta densità ‘ndraghestista, attraverso l’inserimento lavorativo e sociale di migranti e il recupero di persone provenienti da percorsi carcerari, sottraendo, in questo modo, manodopera alla criminalità. La cooperativa pone le sue radici nei valori universali di pace, solidarietà, eguaglianza e giustizia sociale rappresentati dal modello Riace e dal suo fondatore Mimmo Lucano, con il quale agiscono a stretto contatto di collaborazione e condivisione. Ho potuto dialogare con Mauro che sta scontando ancora la sua pena, oggi in regime di semilibertà e nella Nelson Mandela ha trovato il suo momento di riscatto rieducativo, pronto per un nuovo inserimento nella società civile non appena avrà finito di pagare il suo debito con la giustizia.

La mattina dopo, domenica 26 febbraio, approdo a Riace, convinta che avrei vissuto un giorno di festa insieme a persone dentro i cui sguardi ci si riconosce. La sensazione di far parte davvero di un’unica grande famiglia anche se non conosci tutti, non conosci neanche tutti i loro nomi, ma ci si riconosce. Tutti stretti intorno a Mimmo Lucano, alla sua umanità, al suo progetto di accoglienza e alla vicenda giudiziaria che lo vede condannato da innocente o colpevole di umanità. Era tutto pronto per cominciare il giro di interventi, quando l’atmosfera viene brutalmente sovvertita dalla notizia del naufragio sulla spiaggia di Cutro, paesino vicino Crotone. Notizia che ha sconvolto tutti. Il dolore era visibile sui volti di ognuno di noi.

Eravamo tutti, se pur non tantissimi, giunti a Riace per Mimmo Lucano, per mantenere accesa la luce della conoscenza sul suo processo e sulle assurde accuse che gli vengono rivolte. Ha cominciato a parlare Mimmo, con calma, senza rancore o rabbia nei confronti di chi lo sta perseguitando, o nei confronti dei politici che hanno dato il via, con accuse insulse, alla distruzione del “modello Riace”. Ha raccontato del primo veliero che approdò sulle spiagge di Riace carico di curdi e come, da quel momento, è cominciata la storia di accoglienza di Riace, con i profughi che hanno continuato ad arrivare e a riempire i vicoli del Villaggio Globale, avendo la possibilità di vivere in maniera dignitosa. Con sguardo triste e voce commossa ha messo in evidenza ciò che anche a tutti noi era chiaro, i morti di Crotone dimostrano, purtroppo, la follia umana delle frontiere chiuse, e del non voler salvare le persone in mare.

Dopo Mimmo altri compagni hanno parlato ribadendo vicinanza e solidarietà. Tra tutti, ha emozionato l’intervento di Peppino Lavorato che fin dagli anni sessanta fu dirigente del Partito Comunista nella Piana di Gioia Tauro e della Calabria. Fu sindaco di Rosarno e deputato della Repubblica. Un uomo che ha combattuto la criminalità organizzata calabrese sempre a viso aperto e con coraggio, non si lasciò mai intimidire dalla malavita, nonostante l’uccisione di un caro amico e compagno Giuseppe Valarioti. La stessa forza ha usato nel suo intervento in piazza Donna Rosa a Riace nel difendere e sostenere l’amico Lucano, attaccando duramente chi oggi lo accusa, e ha ribadito con forza l’importanza dell’accoglienza, della solidarietà.

La giornata si è conclusa con due mini concerti che hanno colorato la fine di una giornata molto intensa.

Riace è un’atmosfera che va vissuta, è ossigeno che si respira in ogni vicolo con i suoi murales. Riace, purtroppo, è un borgo che è rimasto vuoto. Ormai sono pochi i profughi che sono rimasti a viverci e sono pochissimi i bambini che popolano le sue strade.

Angela Di Leo

Vi lascio con una poesia di Massimo Teti

A Mimmo Lucano, colpevole di umanità



Hai tenuto gli occhi aperti davanti

al dolore degli altri,

raccolto sulla sabbia conchiglie,

stelle marine e sogni naufragati

sulle onde del mare.

Terra del Sud, terra di migranti,

di piedi piagati e mani screpolate

dall’acqua salata; racconti di fame

e guerra e bastonate e frustate.

Hai aperto le porte di casa

e il cuore, spezzato il pane;

nel buio della notte la pelle

non ha colore, e il sole del giorno

non fa distinzione tra bianco e nero.

Dove si innalzavano i muri

aprivi le braccia, trasformavi

lacrime in sorrisi, nel tuo girotondo

c’erano tutti i bambini del mondo.

Nel paese dell’odio e del rancore,

diffusi nell’aria da voci potenti,

in cerca di facili consensi,

l’anomalia del tuo esempio di amore

e di accoglienza era uno scandalo

da gettare in pasto alla corte,

una colpa da punire con severità:

è il grave reato di umanità.

