A thousand and one di A.V. Rockwell. Un film irrisolto

Teyana Taylor in A Thousand and One (2023). Foto Aaron Ricketts Courtesy Focus Features

Confesso di provare qualche imbarazzo nel formulare un giudizio su A thousand and one, il primo lungometraggio della giovane regista newyorchese di origini giamaicane A.V. Rockwell, recente vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2023.

Per un sicuramente eccessivo quanto inutile bisogno di classificazione tendo a catalogare i film in tre grandi gruppi. Nel primo comprendo i film di evasione, macro gruppo nel quale rientrano i film di avventura, d'azione, più o meno di fantasia, senza particolari problemi di aderenza alla realtà o alla storia; sono film che si prefiggono lo scopo di distrarci, divertirci, farci trascorrere un paio d'ore lontani dai problemi quotidiani, nei quali il messaggio è del tutto superfluo e infatti spesso inesistente.

Vi sono poi i film che faccio rientrare, con un'interpretazione particolarmente estensiva, nel genere commedia, ricomprendendo in quest'altro macro gruppo le commedie vere e proprie, che pongono l'accento sull'umorismo e non si preoccupano di mantenere precisi contatti con la realtà dell'epoca, e quelle che, privilegiando pur sempre il sorriso, si concedono qualche intento critico e/o moraleggiante nei confronti di riconoscibili problematiche politiche, sociali o di costume.

Vi è infine il grande gruppo dei film che io considero impegnati, cioè dei film che possono appartenere indifferentemente ai generi più disparati ma che hanno la pretesa, l'aspirazione, l'ambizione di comunicarci qualcosa attraverso la trama, i dialoghi, le immagini. Film che contengono insomma il sopra citato messaggio. Non necessariamente un insegnamento (non si pretende tanto) ma un invito a riflettere, a pensare, a vedere e considerare le cose sotto diversi punti di vista. Film che nel rappresentare la storia, nello sviluppare la trama che ne costituisce l'ossatura, riescono a trasmetterci un contenuto che va al di là della specifica vicenda narrata.

A thousand and one vorrebbe o dovrebbe far parte di questo terzo gruppo. Quando però un film ci immerge in una storia che, per quanto ben scritta, ben rappresentata, ottimamente recitata e fotografata, non riesce a diventare paradigmatica di una situazione diffusa, di un problema riconoscibile, con il quale ci capita di doverci confrontare e che ci consente quindi di immedesimarci con quanto mostrato sullo schermo, o quanto meno del quale abbiamo coscienza perché lo percepiamo come un problema presente nel mondo reale nel quale viviamo e che impatta con la nostra morale e con il nostro modo di pensare e concepire la vita, all'uscita dalla sala cinematografica ci sorge spontanea e inevitabile la domanda: ma cosa voleva dirci questo film? Su cosa voleva farci riflettere?

La storia, il dramma, il disagio mostrati da A thousand and one li ho trovati talmente espressamente legati ai personaggi e alla situazione del film da non riconoscerne alcuna universalità. Quindi il film può anche avermi a tratti emozionato ma non mi ha fatto pensare, non mi ha fornito particolari spunti di riflessione, non mi ha mostrato evidenti agganci con una realtà riconoscibile sulla quale, anche solo con un velleitario pensiero, intervenire. Ecco spiegato, con questo lungo sproloquio che immagino possa anche suscitare ben motivate critiche, il mio imbarazzo nell'esprimere un giudizio su A thousand and one.

La trama è presto riassunta: la giovanissima Inez (Teyana Taylor), appena uscita dal carcere, sottrae ai servizi sociali un ragazzino di sei anni, si rifugia ad Harlem, ne falsifica i documenti e lo cresce come un figlio cercando di costruire una realtà familiare forse impossibile insieme al non sempre presente compagno. Il ragazzo diventa grande in mezzo a quotidiane difficoltà, superando le inevitabili crisi adolescenziali accentuate dai rapporti spesso conflittuali con genitori non sempre affidabili fino a quando, alle soglie dei diciott'anni, scopre la verità e si ritroverà di nuovo solo con Inez costretta a fuggire. Sullo sfondo l'evoluzione e i cambiamenti di New York, una città in costante mutamento, nel decennio 1995-2005.

A thousand and one ci mostra la vita di questa famiglia precaria e la crescita del ragazzo lasciandoci intuire difficoltà e frustrazioni ma senza mai mostraci i conflitti e gli ostacoli in maniera chiara ed evidente. Non è difficile immaginare che la vita ad Harlem, soprattutto in quegli anni, fosse tutt'altro che agevole; ma i problemi sociali e razziali restano sempre sullo sfondo e la trama, se così possiamo chiamarla, presenta troppi punti oscuri: come fa Inez concretamente a sbarcare il lunario e a crescere il ragazzo? Perché il suo compagno, anch'esso reduce dalla galera, ogni tanto sparisce? E di cosa vive? Perché, al momento della sua morte, il quartiere lo celebra come una specie di eroe? Come si giustifica e motiva il suo progressivo affetto nei confronti del ragazzo e la sua presa di coscienza della paternità di cui il film ci mostra qualche sprazzo? Qual è il suo passato? Qual è il suo contributo concreto al ménage familiare?

Del resto della stessa Inez, che pure tiene la scena per tutta la durata del film, non ci viene raccontato niente. Le vere motivazioni dei suoi sbalzi d'umore, della sua insofferenza, dei suoi momenti di rabbia così come di quelli di trasporto affettivo restano oscure (fatta salva qualche rapida quanto confusa spiegazione nel dialogo finale con il ragazzo).

L'intera vicenda è troppo piena di buchi narrativi e perfino l'espediente di darci conto del passare del tempo attraverso l'ascolto dei discorsi programmatici di insediamento dei diversi sindaci di New York trascura inspiegabilmente l'episodio dell'11 settembre 2001 con il suo lascito di conseguenze, particolarmente significative proprio per il mondo afro-americano nel quale si svolge la vicenda.

Una vicenda, in conclusione, troppo personale, troppo legata a una situazione specifica in merito alla quale non ci vengono fornite adeguate spiegazioni e motivazioni, rendendoci così particolarmente difficile, se non impossibile, immedesimazione e partecipazione emotiva.

Resta da sottolineare l'intensa interpretazione di Teyana Taylor nel ruolo di Inez. La Taylor (classe 1990) è un'affermata cantante, ballerina e coreografa, qui alla sua prima prova cinematografica in qualità di protagonista. In A thousand and one mostra notevoli doti attoriali di stampo drammatico anche se la quasi assoluta mancanza di approfondimento psicologico del suo personaggio rischia a volte di sottrarre sostanza e giustificazione alla sua prova.

A thousand and one risulta a mio avviso un film irrisolto, dal quale non si riesce a trarre insegnamenti o una morale di alcun tipo. Si tratta di uno di quei film che, in ragione della drammaticità dei temi trattati (e, a volte, dei premi inspiegabilmente attribuiti da giurie di discutibile competenza) sembrano indurre i critici a trovare significati e valori universali anche quando non ci sono.

Non mi accoderò quindi a chi l'ha definito «un tributo alla devozione dei genitori» o addirittura «un ritratto straziante della perseveranza di fronte all'iniquità del sistema». Tutt'al più posso riconoscere alla pellicola le buone intenzioni che, purtroppo, non si traducono necessariamente in buoni film.

GianLuigi Bozzi

A thousand and one

Anno: 2023

Durata 117 min

Regia: A.V. Rockwell

Interpreti principali: Teyana Taylor, William Catlett, Josiah Cross, Aven Courtney, Aaron Kingsley Adetola

Sceneggiatura: A.V. Rockwell

Fotografia: Eric Yue

Montaggio: Sabine Hoffman, Kristan Sprague

Musica: Gary Gunn

Produzione: Sight Unseen Pictures, Focus Features, Hillman Grad, Makeready

Distribuzione: Lucky Red e Universal Pictures International Italy

