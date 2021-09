Afghanistan. Nuovo governo e vecchie conoscenze

history 1 minuti di lettura

I talebani, dopo aver dichiarato il Paese un Emirato islamico, hanno annunciato la composizione del nuovo governo. Sarà guidato da Mohammad Hassan Akhund, uno dei fondatori del movimento, capo del Consiglio Direttivo e in passato consigliere politico del Mullah Omar, oltre che governatore di Kandahar e Ministro degli Esteri nel primo governo talebano. È sulla black list delle Nazioni Unite come sospetto terrorista. Il suo vice sarà Abdul Ghani Baradar, tra i fondatori del movimento. Il nuovo governo, interamente maschile, è composto da alti esponenti talebani, alcuni dei quali noti per connivenze con ambienti del terrorismo internazionale. Il Ministro degli Interni in particolare è Sirajuddin Haqqani, potente leader della Rete Haqqani, composta da pericolosi militanti islamisti e considerata di matrice terroristica dall’FBI. La Rete è nota per l’impiego di kamikaze nei sanguinari e devastanti attentati perpetrati in Afghanistan negli ultimi anni. Anche Sirajuddin Haqqani è ricercato dall’FBI per terrorismo. La nuova leadership, che darà piena attuazione alla Sharia, dovrà affrontare sfide significative, non ultima la stabilizzazione dell’economia del Paese.

