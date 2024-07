Al via le elezioni in India

Oggi 19 aprile sono iniziate le elezioni in India e per l'importanza del Paese nel mondo riguardano anche noi. Sono circa 970 milioni gli aventi diritto – gli uomini sono in maggioranza – che verranno messi in condizione di votare per posta o presso il milione e mezzo di seggi, in ogni angolo dell'India, dove ci sono anche schede elettroniche. Un impegno di dimensioni gigantesche e che si concluderà 1° giugno, mentre i risultati dell'elezione dei 543 parlamentari saranno annunciati il 4 giugno. Un paese che sotto la guida del premier nazionalista indù Narendra Modi e del suo partito Bharatiya Janata Party (BJP) ha visto politiche sempre meno democratiche (sono stati arrestati anche leader dell'opposizione) e sempre più confessionali dirette a favorire la maggioranza induista.

