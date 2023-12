Amarcord Fellini. Conversando con Roberto Chiesi

history 33 minuti di lettura

Da qualche tempo, Roberto Chiesi ha generosamente accettato di condividere con i lettori di Mentinfuga le sue recensioni cinematografiche, in precedenza riservate alla sola platea di amici a lui legata da vincoli i più diversi. Così, oltre che in quantità (Roberto è davvero un vorace ed implacabile frequentatore di sale e non ne fa mistero), la rivista ha visto accrescersi in qualità e assortimento le indicazioni sui film da vedere (talvolta con le riserve del caso, debitamente motivate), senza troppa preoccupazione se essi fossero talora proiettati – purtroppo – solo in sale per amatori. Con le recensioni, si sono intensificate anche le nostre occasioni di incontro e conversazione sul cinema; così, alle soglie del nuovo anno, ci è piaciuto concludere il 2023 “ripassando” un autore – Federico Fellini – caro ad entrambi. Ecco cosa ci siamo detti.

Roberto Chiesi

Si chiude un anno in cui ci sono stati parecchi anniversari felliniani: il 2023 infatti celebra ad esempio – volendo ricapitolare – 70 anni da I vitelloni, 60 da 8½, 50 da Amarcord, 40 da E la nave va e 30 anni dalla sua scomparsa. Gli anniversari sono solo una convenzione, però possiamo cogliere egualmente il pretesto e ragionare su quale sia l'eredità che riceviamo dall'arte di questo grande autore.

Forse la prima cosa che mi viene di osservare è che col passare del tempo, con l'aumentare della distanza rispetto a quando sono stati realizzati i suoi film, appare sempre più chiaro un elemento, già messo in rilievo per esempio dallo stesso Goffredo Fofi quando Fellini era ancora vivo, negli ultimi anni: cioè quanto egli abbia raccontato davvero con grande precisione l'Italia. Era etichettato come il cineasta dell'io, ma era un io che guardava molto bene quello che accadeva intorno a sé, ai fenomeni di cambiamento e di trasformazione del Paese. Li raccontava con molta esattezza, con molto acume ed evitando tutte le trappole ed i cascami del didatticismo ma anche dell'ideologia, perché lui era avulso da qualunque tipo di schematismo.

Fellini ha visto a distanza di 70 anni – cominciò 73 anni fa a fare il regista, ad essere autore – la parabola dell'Italia, delle trasformazioni italiane.

Ad esempio, La voce della luna in fondo contiene già tanti aspetti della degradazione del Paese che si prolungano fino ad oggi. Ora, questa rappresentazione non è una novità, nel senso che già altri l'avevano fatta; però questa constatazione diventa – mi pare – sempre più forte. Quindi, un artista dell'io, un grande visionario dell'io che però parlando di sé parlava del mondo, in particolare parlava dell'Italia.

Come ha fatto con Ginger e Fred, questa descrizione terribilmente efficace e cogliente del degrado della televisione berlusconista…

Eh, sì. Fellini fu proprio uno dei primi, se non il primo, a denunciare questo degrado. Ma lui denunciò proprio anche materialmente Silvio Berlusconi. All'inizio, Berlusconi cercò di fare come faceva sempre: siccome Berlusconi è stato anche un grande corruttore, cercò di corrompere Fellini, di blandirlo. Prima che uscisse E la nave va, Berlusconi lo invitò, gli fece regali… Fellini rimase colpito: ci sono dei documenti da cui si capisce che all'inizio egli fu colpito dall'efficientismo di Berlusconi, così diverso da una certa sciatteria romana che lui detestava. Era il mondo e l'ambiente del cinema e dei produttori cinematografici, di fronte al quale questo uomo nuovo sembrava così efficiente, sempre al lavoro, uno che non dorme mai. Poi però scoprì quale fosse la vera natura, la vera identità di Berlusconi: successe quando la sua società comprò dalla Rizzoli in fallimento i film di Fellini e li trasmise interrompendoli con la pubblicità e mettendoci in mezzo le salsicce, i pannolini, la carta igienica, i prodotti della qualunque. E a quel punto Fellini inorridì, da quello vide e capì con chi avesse a che fare: aveva a che fare con il degrado, la degradazione civile, morale e culturale del Paese che trasforma tutto in merce e – diciamola anche molto brutalmente – trasforma tutto in merda. Una merda che però gli porta soldi e naturalmente potere. Anche i film di Fellini diventano merda, diventano roba che passa, disfatta, volgarizzata.

Ginger e Fred, di Federico Fellini – pubblicità alla stazione Termini di Roma (locandina tedesca)

Da allora Fellini ruppe ogni rapporto con Berlusconi, che avrebbe dovuto produrre E la nave va: in quel periodo gli aveva fatto capire che sarebbe potuto intervenire produttivamente, visto che il film aveva delle difficoltà in tal senso. Fellini ruppe i rapporti con Berlusconi e cominciò una battaglia personale che è la sua prima battaglia civile. A parte quelle battaglie che erano le partite a scacchi con la censura, una cosa un po' diversa ma comunque anch'esse una forma di battaglia culturale. Quelle sulla censura Fellini le faceva per sé stesso, ma le ha fatte anche per Pasolini, probabilmente anche per emendarsi dal senso di colpa per non averlo aiutato con Accattone.

Comunque, tornando invece agli anni '80, Fellini comincia una vera e propria guerra contro Berlusconi: ti posso citare un'intervista a Tatti Sanguineti assai emblematica, nella quale Sanguineti chiede a Fellini (probabilmente era una domanda che celava un progetto): «Maestro, se le proponessero di incontrare Berlusconi in un set televisivo per un dibattito, per un confronto, lei ci andrebbe?» E Fellini dice: «no, no: io penso che Berlusconi non debba essere invitato in un programma televisivo. Berlusconi dovrebbe essere convocato in tribunale». Era un modo per dire che – per Fellini – Berlusconi era un delinquente. E infatti gli interventi di Fellini contro la televisione, contro Berlusconi, sono tantissimi, sono tutti acutissimi. E la cosa significativa è che sono tutti precedenti l'attività politica vera e propria di Berlusconi, perché quando Fellini muore, nel 1993, Berlusconi non ha ancora fondato – o meglio, non ha ancora avviato né presentato – Forza Italia [1].

Ci sono interventi televisivi bellissimi in cui Fellini entra proprio nella sostanza della manipolazione delle coscienze che Berlusconi sta realizzando con la sua oscena, immonda, stupida, volgare televisione: la mancanza di attenzione, la beceraggine, la stupidità, la adulterazione di tutto, la manipolazione di ogni cosa, la mancanza di freni di controllo della volgarità. Interventi televisivi ma anche interventi scritti. E poi – come dicevi – c'è il film Ginger e Fred ma c'è anche Intervista, dove i pellerossa con le antenne televisive attaccano la troupe cinematografica e la assediano.

Fellini non arriva così con un po' di ritardo a realizzare e comprendere quello che Pasolini aveva già chiaro e che è simbolizzato in Salò?

Diciamo che arriva quando il fenomeno scoppia in tutta la sua gravità. Pasolini ha avuto l'intuizione di individuare alcuni argomenti addirittura dall'inizio degli anni ‘60 o dalla fine degli anni '50; pronuncia anche lui una condanna, stigmatizza gli effetti della televisione, prevedendone la degenerazione che però sarebbe arrivata materialmente diverso tempo dopo. In realtà, se noi leggiamo le critiche di Pasolini alla televisione dei suoi anni – quindi gli anni ‘60 e soprattutto ‘70 – cadiamo un po' dalle nuvole: quella era una RAI che alle 20:00 ancora trasmetteva programmi letterari, film d'autore; cioè faceva un servizio veramente pubblico e di alto livello. Certo, c'erano anche i giochini scemi, c'era anche Mike Bongiorno, era anche la tv del regime democristiano, della censura… Però, gran parte del peggio doveva ancora arrivare.

Fellini prende una posizione belligerante per la prima volta proprio quando scoppia il fenomeno nella sua forma più grave, di fronte ad un tipo di televisione che non lascia più spazio alla coscienza, all'intelligenza, alla riflessione, alla dignità. E infatti direi che Ginger e Fred è proprio anche un film sulla dignità calpestata, umiliata, sfruttata.

Per La voce della luna, Fellini aveva pensato ad una trappola per Berlusconi: gli aveva proposto di apparire nel tondo della luna (alla fine, invece, vi apparirà Nadia Ottaviani, la ragazza di cui nel film è innamorato Ivo Salvini, il personaggio interpretato da Roberto Benigni). Fellini aveva fatto questa proposta a Berlusconi perché voleva intrappolarlo; era un'idea geniale, ma Berlusconi fu naturalmente abbastanza astuto da annusare la trappola e da non cadere nella vanità di apparire in un film di Fellini. Se ne uscì con molta abilità, dicendo: «Ah no, io non amo la pubblicità. Sono contro la pubblicità» [2]. Berlusconi era diabolico, però Fellini lo mette poi con cattiveria sulla porta del ristorante, quella di passaggio tra le cucine e la sala da pranzo, per cui i camerieri –per passare – devono dargli un calcio nel sedere. Fellini avrebbe voluto mettere in scena proprio il berlusconismo, direttamente; in fondo, lo fa già in Ginger e Fred, mostrando il dietro le quinte della televisione berlusconiana e anche gli effetti già penetrati nella società: il grande maiale alla stazione Termini, la pubblicità schifosa ovunque… Avrebbe voluto fare un film su Venezia, nella quale il Canal Grande veniva comprato da Berlusconi che lo ribattezzava “Canale Cinque Grande”, trasformandolo nello scenario di uno show di una volgarità ributtante. Un progetto che poi non troverà produttori, immagina perché…

Una volta Gideon Bachmann mi confessò che le critiche che quelli della sua generazione – lui compreso – fecero alla poetica di Fellini erano in fondo piuttosto superficiali, perché gli contestavano – sostanzialmente – un disimpegno dall'agone della politica. C'era il tema del cinema militante, in una società in ebollizione [3]. Ma queste critiche non comprendevano che la cifra di Fellini andava oltre: «a fare i militanti – mi disse – siamo capaci (quasi) tutti, però solo un genio fa salire un uomo come Ingrassia su un albero e gli fa gridare: “voglio una donna!”».

Le visioni di Fellini sono arte pura e quindi, anche quando si scontrano con la politica, lo fanno dalla prospettiva dell'artista, in questo caso di un artista del cinema. A differenza di Pasolini, che aveva fatto invece una sua riflessione intellettuale anche in altri ambiti.



Federico Fellini e Gideon Bachmann, intervista per Ciao Federico! – per gentile concessione di Margherita Malè (ritratta di spalle)

Tra i due c'erano dei punti di contatto e c'erano tantissime diversità. Pasolini è stato anzitutto un poeta, quindi un letterato: aveva una formazione letteraria profonda, un amore per la letteratura che è un elemento di grande differenza rispetto a Fellini: il quale aveva sì alcuni amori letterari – sappiamo di quello per Kafka, ed anche che si mise a leggere moltissimo negli ultimi anni – ma certamente non aveva una passione paragonabile a quella che aveva Pasolini. Soprattutto, non aveva la convinzione in un ideale politico. Fellini non era un autore politico. Io credo che abbia avuto ragione Bachmann a fare autocritica. Fellini nei suoi film mette in evidenza degli aspetti dal suo punto di vista, in fondo un punto di vista piuttosto anarchico, anche se lui forse non ha mai rivendicato un'adesione agli ideali anarchici. Ma credo che in realtà il cinema di Fellini fosse molto più politico di quello di tanti altri autori. Pensiamo alle critiche e alla rappresentazione che ha dato dell'Italia bigotta, della sua arretratezza, di certo oscurantismo cattolico: il tutto prodotto da un uomo che era completamente calato in quel mondo. Fellini è stato ateo fino alla fine, quando si avvicinò alla religione verosimilmente a causa della malattia e della debolezza; un avvicinamento tipo quello che ha avuto Guttuso, connesso probabilmente alla fragilità psicofisica. Ma il Fellini pienamente padrone di sé stesso era assolutamente lucido nel rappresentare tante magagne, tanti aspetti negativi dell'educazione cattolica. Anzi, è stato uno dei critici più efficaci nei confronti dei guasti dell'educazione cattolica.

Fellini però – a differenza di Pasolini, che per tanti anni ha creduto in una rivoluzione marxista – non ha mai avuto delle utopie politiche. Pasolini per tanti anni ha creduto nella possibile affermazione del popolo, della cultura popolare; mentre Fellini a tutto questo non ha mai creduto, è sempre stato scettico. Ad esempio, è sempre stato distante dal Partito comunista, anche se poi aveva degli amici e delle persone che lo stimavano anche in quel in quell'ambiente. Non bisogna poi dimenticare che c'è un discrimine, una cesura: fino al ‘59 Fellini è blandito dalla Democrazia cristiana, che ha bisogno di un artista da contrapporre agli artisti di sinistra. Motivo per il quale si assistette al famoso duello fra Fellini e Visconti a Venezia: da una parte Fellini con La strada e dall'altra Visconti con Senso: il cineasta cattolico contro il cineasta marxista. Tutto questo è una semplificazione ridicola. Le cose sono poi venute alla luce con La dolce vita, che ha scandalizzato buona parte dell'Italia cattolica. Ci voleva del coraggio a vestire Anita Ekberg da prete, neanche da suora, ma come un prete. E farla e farla apparire così, con il cappello che poi vola dalla cupola di san Pietro. Non era una cosa da poco.

C'è una ricostruzione che mi ha molto intrigato proprio a proposito de La dolce vita, film per il quale Fellini organizzò una proiezione privata per il cardinal Siri; questi, alla fine – nonostante fosse ascritto ad un fronte della gerarchia cattolica tutt'altro che progressista – si ritrovò dalla parte dei difensori della pellicola [4], seppure con molti distinguo…

Eh sì, ne abbiamo già parlato. Ci sono intrecci a volte complessi. Le notti di Cabiria, ad esempio, ebbe dei problemi perché c'era questa sequenza dove Fellini mostrava un benefattore che la notte usciva – aveva chiamato poi il suo montatore, Leo Catozzo, ad interpretare quel ruolo – per soccorrere i poveri.

Quella scena – conosciuta come la sequenza dell'uomo col sacco – venne tagliata per un intervento delle gerarchie ecclesiastiche ed anche questa volta – stando almeno a quanto dichiarato dallo stesso Fellini – l'intervento del cardinale di Genova fu decisivo, chiedendo sì la censura per la filantropia eterodossa ma “salvando” il film [5]. Non era ammissibile che si presentasse un'opera di beneficenza verso i poveri e i derelitti compiuta da parte di un appartenente estraneo al mondo della fede. Secondo un'altra versione, la sequenza venne tagliata per volontà di De Laurentiis, senza che Fellini venisse nemmeno consultato (il che è coerente con la personalità arrogante di De Laurentiis). Sta di fatto che la sequenza tornerà visibile solo nel 1998, in occasione del restauro del film.

Certo, La dolce vita è sostenuto da una parte del clero: per esempio da padre Arpa. Ci sono degli intellettuali cattolici – anche degli ecclesiastici – che si rendono conto dell'eccezionale valore del film.

A differenza di Pasolini, una cosa che Fellini faceva (e che Pasolini non avrebbe mai fatto) erano le proiezioni a Palazzo Chigi, al Quirinale, cioè le proiezioni per la classe politica, per Andreotti… Però non la considererei una piaggeria, perché poi Fellini faceva i film che gli pareva. Cioè si prestava a questo rito nei confronti della classe politica che certamente Pasolini non avrebbe fatto mai. Ma poi i film erano un'altra cosa.

La mia prima curiosità “adulta” su Fellini fu provocata da una trasmissione televisiva che si faceva sul secondo canale la domenica pomeriggio, L'altra domenica di (e con) Renzo Arbore. Roberto Benigni – non so se lo ricordi anche tu – interpretava la parte di un improbabile critico cinematografico, che litigava con la propria poltrona e con una lampada che si illuminava al suono della voce. Benigni doveva recensire Prova d'orchestra e si inventò una telefonata esilarante con il Maestro…

Era una trasmissione bellissima, la apprezzavo molto anch'io e la aspettavo, compreso Benigni nei panni del critico… Il film ebbe reazioni ingiuste a sinistra; anche lo stesso Fofi scrisse delle cose francamente imbarazzanti sul film. Non so se si è ricreduto. Ci furono anche degli equivoci, delle incomprensioni. Mi ricordo che Fellini a un certo punto dice che la cosa più scioccante per lui fu che uno spettatore un giorno lo fermò per la per la strada (o lo fermò a un'anteprima) e gli disse: «ha ragione Maestro, ha ragione, qui ci vuole veramente lo zio Adolfo». E lui disse: «Ma come è possibile che qualcuno l'abbia interpretato così? Io ho voluto dire esattamente il contrario».

Fra l'altro, è interessante che il finale fu “inventato” durante il doppiaggio, questo finale allucinante in cui si sente la voce del direttore che era sembrato sempre così sbiadito e passivo che rivela un autoritarismo veramente pericoloso minaccioso e assume addirittura la voce di Hitler, una voce che ricorda quella di Hitler. Fu un'idea che venne fuori in sede di doppiaggio, infatti non c'è nella sceneggiatura. Fellini sembra voler dire: «attenzione che da questa situazione disordine può venire la nostalgia dell'autoritarismo».

Quello dei finali cambiati è un tema felliniano ricorrente. Anche quello di 8½ è uno di questi. Così mi conduci alla domanda che avevo preparato perché – a parte il finale – tu sei autore di un bel libro su 8½. Possiamo dire – come diceva Nanni Moretti parafrasando una sua celebre battuta – che è il suo film più bello?

Difficile dirlo. Però sicuramente è uno dei più belli e uno dei miei preferiti. In realtà, la scelta di fare un libro su 8½ è dovuta certo al fatto che è uno dei film che amo di più di Fellini (come La dolce vita, o Fellini Satyricon) ma anche al fatto (banale) che non esisteva uno studio monografico in italiano sul film. Esistevano dei libri che raccoglievano dei documenti, con testimonianze, sceneggiature; però non c'era uno studio fatto in Italia. Quando mi chiesero di quale film avessi voluto parlare, non ho avuto dubbi e mi sono messo al lavoro. C'era una bibliografia sterminata in altre lingue su 8½, da tutti i punti di vista, però stranamente non c'era uno studio sul film.

Se tu dovessi tracciare un percorso per dire a qualcuno dei nostri (pochi) giovani che magari fosse interessato a capire qualcosa di più di Federico Fellini, che cosa suggeriresti? Immagino un percorso per la visione, ma anche un percorso di lettura. Sicuramente dovrebbe leggere il tuo libro su 8½, ma poi?

Questo l'hai detto tu e ti ringrazio! Però io penso – essendo un po' pedante – che consiglierei di cominciare con la visione cronologica. Anche se so che il bianco e nero degli inizi scoraggia i ragazzi. Però magari, legandoli un po' alla sedia…

Comincerei da Lo sceicco bianco. Chissà che questo film non accenda qualcosa. È stato così sfortunato, in anticipo sui tempi. Poi è stato rivalutato. Sì, sceglierei l'approccio cronologico. Poi, per quanto riguarda le letture, comincerei dai libri di Fellini, dai suoi testi, perché sono veramente utilissimi per addentrarsi nel suo mondo: tipo Fare un film, oppure La mia Rimini [6]. O anche le conversazioni con Grazzini, le interviste di Aldo Tassone.

E poi le sceneggiature: anche se non erano scritte da Fellini, erano però dei testi molto interessanti, opera di autori come Tullio Pinelli, Ennio Flaiano, Pasolini, Bernardino Zapponi, Tonino Guerra; dove però l'impronta finale era poi sempre quella felliniana. Era sempre lui comunque che tirava le fila, anche perché poi molte delle immagini erano inventate da lui.

Per quanto riguarda i critici, il primo che mi viene in mente è Renzo Renzi, un marxista del quale Fellini era amico: lo prendeva in giro e gli fece pure una caricatura con il fumetto che diceva: «che aspetta Federico a fare la rivoluzione?». Renzi vede Lo sceicco bianco a Venezia nel ‘52 e ed è subito amore: per un critico comunista era una cosa piuttosto inusitata, voleva dire che aveva un occhio capace di andare al di là delle convenzioni. Se prendiamo invece le stroncature di Guido Aristarco e di Cinema Nuovo, che invece massacravano Fellini e scrivevano delle cose oggi vergognose, ridicole, veramente Renzi è stato è stato molto acuto, un critico vero. L'ombra di Fellini è il bel libro dove sono raccolti gli scritti di Renzi su Fellini. Poi ci sono delle bellissime pagine di una dantista francese, Jacquelin Risset: lei ha capito tante cose dell'immaginario felliniano. Sono utilissimi anche i testi di Gianfranco Angelucci, che aveva fatto la tesi di laurea su Fellini e poi è diventato un suo collaboratore, un “fellinologo” fra i più precisi ed acuti. Aveva anche un'esperienza sul campo. C'è inoltre Rosita Copioli, la scrittrice e poetessa che ha dedicato a Fellini un libro imponente e significativo, Gli occhi di Fellini, ed anche vari altri scritti.

Io per cominciare ho proposto a mio figlio – che ha 16 anni – di vedere Amarcord. Mi sembrava che contenesse delle cose, come i ricordi dell'infanzia trasfigurati – dai professori alle persone di famiglia alle donne – che parlano un linguaggio universale.

Anche questo è un film di grande importanza, dove Fellini ha messo bene in luce l'inettitudine degli adulti – in particolare dei professori – che in realtà non sono in grado veramente di insegnare niente ai ragazzi. C'è in fondo un pessimismo fortissimo che passa attraverso la rappresentazione di una galleria di buffoni, di inetti, di personaggi retorici e grotteschi; ma il discorso di fondo è in realtà grave. Al di là e al di sotto della risata – che indubbiamente addolcisce – c'è un sottofondo che è di altro contenuto.

C'è poi l'immaginario costruito attorno alla Gradisca, oppure alla tabaccaia: l'immaginario di una società molto controllata e poco emancipata dal punto di vista degli approcci sessuali. Oggi è tutto diverso…

Io ho il sospetto che la nostra sia una società falsamente emancipata; sarò pessimista o forse ormai sto diventando anch'io come un vecchio barbogio. Certo, bisogna considerare che quello era lo sguardo di un adolescente, un adolescente che idealizzava la bellezza di una donna adulta: parlo di Gradisca, irraggiungibile come una specie di mito, di figura leggendaria, fiabesca. In fondo l'ottica adolescenziale c'è ancora oggi, così come in fondo resiste in certo immaginario maschile l'attrazione per la donna formosa, un archetipo eterno. Poi è chiaro Fellini esasperava, come con la tabaccaia abnorme.

È stato sempre Gideon Bachmann a raccontarmi che la sua prima amicizia con Fellini fu “aiutata” dal fatto che lui, la prima volta che si incontrarono a New York [7], lo andò a trovare facendosi accompagnare dalla sua fidanzata di allora, una modella molto formosa e che Fellini apprezzò molto per la sua bellezza, attratto anch'egli – come Bachmann, del resto – dalle donne “rotonde”. Per fare conversazione con lei, Fellini le raccontò addirittura – in questo suo buffo inglese romagnolo – Viaggio con Anita, un film che poi non fece mai…

E così mi dai l'occasione per parlare – oltre che dei film realizzati, molti dei quali andiamo ricordando – di quelli mai fatti. Il viaggio di G. Mastorna, per esempio, mi appare emblematico, un capolavoro mancato [8]. Mi sembra un testo meraviglioso e penso sempre a come sarebbe stato sullo schermo. Ti sembra eccessivo guardare a Fellini con passione anche per quello che non ha fatto?

Non è sbagliato, anzi! Purtroppo, sono vari i progetti bellissimi che ha avuto in mente e che possiamo solo immaginare basandoci su quello che è stato scritto (e che poi ovviamente e certamente avrebbe assai cambiato). Hai ragione, era un bellissimo progetto, un progetto purtroppo bloccato da una debolezza che aveva Fellini: la superstizione. A quel progetto si legarono infatti tutta una serie di incidenti e di problemi – anche di salute – che colpirono non solo Fellini ma anche chi collaborò con lui. E Fellini – che era molto superstizioso – lo abbandonò; o (per meglio dire) attinse al Mastorna per varie sequenze dei film che fece dal ‘67 in avanti. Ci sono perciò in quasi tutti i film che egli fa dal 1967 in poi – li hanno anche identificati – questi riflessi, questi elementi che poi hanno nutrito delle scene, delle situazioni ma anche delle atmosfere. Il cinema di Fellini diventa sempre più cupo proprio a partire dalla seconda metà degli anni '60, e poi ancora di più in seguito. Anche questa è una traccia del Mastorna. Ma io mi rammarico anche a pensare che non abbia fatto Viaggio a Tulum: sarebbe stato un cambio di registro molto interessante vedere questo film di Fellini, che sarebbe partito da quella che comunque era una forma di cinema che egli aveva già adottato, ovvero quella del falso documentario, del falso film, sulla lavorazione e sulla preparazione di un viaggio realmente compiuto. Era il racconto di un viaggio, quindi era un film che partiva dalla realtà, come altri, come altri film di Fellini, come I clowns. Questi falsi film, questi falsi documentari, avevano degli elementi di contatto. Magari sarebbe andato poi in una direzione nuova; anche lì purtroppo ci sono stati degli episodi che lo hanno scoraggiato Fellini. Sono perfettamente d'accordo con te sullo stupore provato nel leggere Il viaggio di G. Mastorna; non dimentichiamo che c'è stato l'apporto di Dino Buzzati, che Fellini coinvolse in questo in questo viaggio mancato all'origine del quale c'era proprio un racconto di Buzzati [9]. Fellini possedeva questa capacità di coinvolgere gli scrittori in progetti dove ci sono degli elementi che appartengono all'immaginario di questi scrittori ma che diventano altro, perché comunque Fellini poi, alla fine, assorbiva tutto. Questo sarebbe avvenuto anche con Italo Calvino: un altro progetto purtroppo non realizzato, infatti, sono le Fiabe italiane di Calvino, con il quale si incontrò, si frequentò e fece proprio delle sessioni di lavoro a Cinecittà. Il progetto non andato in porto, probabilmente, anche per il problema dei costi (è noto che i film di Fellini avevano dei costi talmente elevati da essere diventati spesso improponibili per il cinema italiano).

Una cosa che invece ti volevo chiedere è legata all'anagrafe: mentre Pasolini è morto quando quelli della nostra generazione difficilmente l'avrebbero potuto incontrare significativamente per motivi di età, Fellini è stato più longevo. Tu l'hai incontrato, hai dei ricordi personali?

Purtroppo, no. Venne a Bologna quando io avevo vent'anni a fare i dei provini per degli attori di secondo e terzo piano per La voce della luna, ma purtroppo non l'ho mai incontrato. Ho conosciuto in compenso buona parte dei suoi collaboratori, anche se la cosa mi compensa solo in parte.

La mia vicinanza con Fellini è stata ad esempio entrare nella casa di Tullio Pinelli e parlare con lui a lungo: sai che ha vissuto più di 100 anni! Quello è stato un incontro molto emozionante, come anche conoscere sua moglie, Madeleine LeBeau, che era un'attrice francese –che appare anche in 8½ – oltre che una persona deliziosa; ma anche entrare nella casa di Bernardino Zapponi, dopo la sua morte, e parlare con sua moglie, anche lei legatissima a Fellini. Ho incontrato poi vari suoi collaboratori: Norma Giacchero, che Fellini ha disegnato tante volte e che era anche lei una persona particolare. Lo stesso Gianfranco Angelucci, che sa emozionare quando racconta. Tonino Delli Colli, il direttore della fotografia degli ultimi anni; la nipote, Francesca Fabbri Fellini, che è una persona squisita; lo stesso Benigni, che ricordo mi colpì quando – sapendo che io lavoravo per il Centro studi Pasolini –mi chiese curioso: «ma cosa è successo veramente fra Fellini e Pasolini secondo lei?».

Che cosa ti sembra finora sia rimasto più in ombra dell'universo felliniano?

Credo che non sia stato definito fino in fondo l'apporto di Fellini sceneggiatore per film di altri. Che è tra l'altro un lavoro arduo e difficile, perché poi lui non sempre scriveva e la documentazione rimane di difficile reperibilità. Però ci sono comunque ancora delle ricerche da fare, anche se difficilissime. Per esempio, in Roma città aperta, l'idea nella celebre scena dove Aldo Fabrizi dà una padellata in testa al vecchio malato perché non strilli e quindi non faccia intervenire i nazifascisti era di Fellini, tanto per dire… C'è questo elemento di commedia che compare all'improvviso: quella è una delle cose che si possono identificare. È l'aspetto di Fellini al servizio del cinema di altri. Un aspetto curioso ed interessante, una cosa che poi riguarda anche lo stesso Pasolini, anche se per certi versi sicuramente minore. Però non è del tutto definito, non è del tutto messo a fuoco.

E noi sicuramente abbiamo tralasciato qualcosa di importante in questa conversazione…

Forse una cosa che andrebbe sottolineata con maggiore enfasi è la grande fantasia, la grande visionarietà, la lungimiranza, l'acume di Federico Fellini nel raccontare l'Italia, nel raccontare i fenomeni concreti, al di là dell'io e di quelli che erano i suoi ricordi, la sua memoria personale. Una visione ed una memoria che poi erano rivolte anche verso l'esterno e che riuscivano a rendere così bene anche quelli che erano i fenomeni collettivi, pur essendo Fellini così refrattario a tutto quello che era collettivo (è noto come detestasse tutto quello che era collettivo, a cominciare dal calcio). E poi – sicuramente – si deve sempre ricordare questo amore che egli aveva per il cinema come artigianato: la precisione per il carattere artigianale del cinema, gli oggetti (che dovevano essere scelti con precisione), la luce. Fellini irrideva i giornalisti e diceva: «i giornalisti mi chiedono sempre tante cose, ma non mi chiedono mai come io orchestri la luce, che è invece una delle cose fondamentali del mio lavoro». La luce disegna i contorni e lui– ovviamente con l'apporto dei suoi operatori, dei suoi direttori della fotografia – era un mago: era chiamato “il faro” anche perché conosceva tutti i segreti di come illuminare, di come usare la luce per far sì che una scenografia potesse avere un senso o un altro; un “illusionismo” che nasceva dalla conoscenza artigianale del fare cinema, una sorta di tesoro della conoscenza di questa scienza artigianale.

È in parte quello che si vede in questo film – che tu sicuramente conosci – Ciao Federico, un antesignano del back stage. L'immagine di Fellini al lavoro, anche se – nello stile di Bachmann – con un po' di sberleffi.



Ciao Federico!, di Gideon Bachmann

Eh, sì. Bachmann tra l'altro aveva filmato e proposto Fellini anche mentre faceva il piacione con delle giovani attrici, le corteggiava.

Quello che un po' manca in quel ritratto è una cosa che effettivamente Fellini poi invece aveva raccontato in 8½ e che però nei ritratti audiovisivi – chiaramente – forse non poteva esserci. La durezza di Fellini. Perché è un po' passata questa immagine di Fellini burattinaio, illusionista, che recita meravigliosamente tutti i ruoli, anche marpione, gattone: ma che era però capace – anche per questo culto che aveva per il lavoro, per il fatto che era un perfezionista – di grande durezza. E questo aspetto lui però preferiva ovviamente tenerlo nascosto; era però capace di collere furibonde, era capace di levare la pelle alle persone, come anche di licenziare. Non dimentichiamo che ha per esempio licenziato il primo direttore della fotografia di Ginger e Fred, Ennio Guarnieri, sostituendolo con Tonino Delli Colli. Guarnieri infatti – che era per inciso un bravissimo direttore della fotografia – aveva assecondato i desiderata di Giulietta Masina, che – essendo in là con gli anni – gli aveva chiesto delle inquadrature un po' flou sul volto, affinché non si vedessero troppo le rughe. Quando Fellini ha visto questo flou… Apriti cielo. Me lo raccontò proprio Guarnieri. Fu una cosa spaventosa. Gli disse: «Ma come, tu hai fatto questa cosa sentendo mia moglie e non hai detto nulla a me, non mi hai chiesto il permesso?». L'indomani fu sostituito.

Questo aspetto per esempio non viene fuori, è assente anche in Intervista e in generale nei film ma viene fuori invece in 8½ perché Guido Anselmi ha degli scatti sgradevoli verso i collaboratori, anche molto aspri. Fellini era capace di essere sincero quando usava una maschera, quando usava Mastroianni.

Mi fai venire in mente – con una associazione forse impropria – la scena dell'impiccagione dell'intellettuale in 8½. Intellettuale e critico…

Dopo avere dopo averlo sopportato fino a quel momento, è uno sberleffo molto sincero e chiaro verso una sorta di grillo parlante, l'intellettuale Carini, interpretato dal critico francese Jean Rougeul.

Un grillo parlante che continuamente assilla Guido con le sue critiche saccenti, sgradevoli e quasi sempre lo sminuisce; una sorta – non so se è corretto psicoanaliticamente – di Super-Io implacabile, di giudice. Se vogliamo interpretarlo a livello spicciolo, c'è il fastidio che Fellini provava per una certa critica che gli tagliava il capello in quattro, spesso a sproposito. È chiaro poi che, come tutti i registi, come tutti gli artisti, era piuttosto suscettibile. Anche Pasolini lo era molto. Fellini in questo caso crea un'immagine che è molto bella ed anche molto sincera: lo scatto di rabbia dell'artista che ha preso quella figura perché ha bisogno del confronto con un grillo parlante, però a un certo punto non ne può più. Arriva un punto di saturazione e allora immagina di farlo addirittura impiccare, in maniera molto schietta. Fellini con le sue bugie diceva molte verità; anzi, forse diceva più verità proprio mentendo.

Paolo Sassi

