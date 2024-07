Ambra Angiolini in Oliva Denaro

No. No allo stupro, no alla violenza, no alla sopraffazione, no all'accondiscendenza scambiata per amore. È questo il no risuonato nella Sala grande del Teatro Parenti di Milano a conclusione di Oliva Denaro, spettacolo serrato che ha catturato un pubblico concentrato, silenzioso, attento, e che è scoppiato dopo quel no in un applauso liberatorio, in una standing ovation che si è ripetuta, evento sui generis, puntuale in tutti questi dodicii giorni di replica. Standing ovation liberatoria come il pianto a cui Ambra Angiolini si è lasciata andare a scena aperta, sciogliendo così le tensioni di una recitazione rigorosa e toccante.

Ambra Angiolini ha dimostrato ancora una volta di essere attrice di razza. Riesce a dare voce a tutti i personaggi evocati caratterizzandoli, restituendo la loro umanità. Anche i personaggi più odiosi appaiono nella loro complessità, così il maresciallo che preso da ignavia vorrebbe trasformare lo stupro in cosa di poco conto da dimenticare con il matrimonio, così lo stupratore, sguaiato e arrogante, così le beghine con i loro pettegolezzi che tramandano una cultura fondata su silenzi e omertà.

Indovinata la colonna sonora che con le belle canzoni d'epoca accompagna lo svolgersi delle vicende in modo impeccabile. La scenografia è semplice, lineare, rimanda ai profumi di zagara di una Sicilia profonda. E lì questa storia sarebbe rimasta senza il coraggio di Franca Viola che si ribellò e portò in tribunale il suo stupratore. Grazie al suo coraggio venne abrogato dal Codice penale il matrimonio riparatore. È a lei che si ispira il romanzo Oliva Denaro di Viola Ardone. Su questo romanzo Ambra Angiolini e il regista Giorgio Gallione costruiscono una drammaturgia necessaria, soprattutto in tempi come quelli attuali in cui i femminicidi e le violenze sulle donne sembrano non avere fine.

Ambra Angiolini nei passaggi in cui dà voce all'anima intima di Oliva che si apre al mondo, quando scava nell'intimo dei suoi personaggi, è potente e raffinata, convincente. Restituisce palpiti d'amore, dubbi, coraggio della giovane Oliva, sottraendola alla dimensione di mero personaggio, facendone una maschera che parla per molti. Lo fa in modo semplice, senza strafare, e per questo facendola amare.

Negli intermezzi in cui l'attrice balla sembra di rivedere la giovane ragazzina irriverente e impertinente, scanzonata, di Non è la Rai. Con quella vivacità aveva conquistato il pubblico televisivo. Da allora è passata una vita, tante vite. Il bello di Ambra Angiolini è che è riuscita a prendere per mano la lei passata, per arrivare insieme a quello che sembra essere il suo luogo, il teatro.

È notevole l'uso del corpo fatto dall'attrice, che rende credibile con pochi gesti e pochi elementi, senza scadere nella retorica, il momento dello stupro. Così restituisce il turbamento, l'angoscia della violenza. Colpisce il modo in cui domina il corpo. Trasmette la sensazione di essere trascinata via da una presenza maschile soltanto evocata. Grazie al lavoro effettuato sulla drammaturgia attrice e regista restituiscono sia alla madre che al padre spessore umano, tridimensionalità. Padre e madre inizialmente apparivano solo complici di un ambiente arcaico. La madre sembrava ripetere in continuazione frasi che negavano libertà, libero arbitrio alla giovane figlia, La donna è come una brocca chi la rompe se la piglia. Invece a fronte di un possibile processo riesce a dire Tu devi parlare per poi aggiungere Tu sei sempre pulita. Il padre pur immerso nei suoi silenzi, è colui che si mette a guardia della porta delle figlie, per non turbarne il sonno dopo la violenza subita.

Ambra Angiolini è stata al Parenti con lo stesso spettacolo per quattordici giorni dal 12 al 21 aprile. Anche lì si è ripetuto tutte le sere quel rito magico che è la standing ovation con cui il pubblico saluta i propri beniamini. Non è un tributo che viene concesso facilmente. Riproporre lo stesso titolo dopo due mesi e mezzo è stata una bella scommessa, sia per il teatro che per l'attrice. Me è stata una scommessa vinta. Tutte le sere c'è stato il sold out.

Bisogna riconoscere ad Ambra Angiolini coraggio e consapevolezza. Ha scommesso su se stessa, ha avuto la capacità di credere in se stessa tanto da diventare una certezza del teatro, e del teatro civile. I testi che porta in scena sono impegnativi e forieri di domande, come Il nodo di Johnna Adams a fianco di Arianna Scommegna con la regia di Serena Sinigaglia.

Ci vuole coraggio ad affrontare sfide che portano inevitabilmente l'allontanarsi da percorsi precostituiti dagli altri. Non è cosa da poco portare intelligenza, passione, domande, in un'epoca in cui i picchi di share si ottengono prevalentemente con trasmissioni come Temptation Island. È per questo che acquista ancora più valore il dialogo con il pubblico che l'attrice ha intrattenuto alla fine dello spettacolo, mostrando ancora una volta le sue capacità di intrattenitrice e showoman, invitando a prendersi cura della propria anima anche attraverso il lavoro psicologico.

A sipario chiuso con Ambra Angiolini

Partirei dal no che lei ha pronunciato alla fine dello spettacolo. Quali no ha dovuto dire nella vita?

Ho dovuto dire quei no che hanno fatto sì che il lavoro diventasse il mio, e che io diventassi una persona autonoma, cioè emancipata, solida. Sono stati no, non offensivi o che potevano ledere la mia dignità, quello a me non è mai capitato. È capitato invece di dover dire di no al fatto che io non ero più felice. Non ero più quella che tutti si immaginavano che io fossi.

Il suo percorso visto dall'esterno sembra un po un arabesco, in cui ha assaggiato tante cose, tanti mondi, per poi arrivare al teatro. Che cosa le piace del teatro?

No, in realtà il teatro nasce insieme al resto. Perché la mia insegnante nella RAI di dizione era la musa di Carmelo Bene, lo è stata per un po'. Invece di fare solo dizione aveva fatto sì che io imparassi quest'arte magica e totalmente adatta a chi è fuori misura con l'emotività. E io mi sono appassionata. Mentre facevo quello che tutti vedevano, in realtà io studiavo tutto quello che Stefania mi faceva fare. Stefania De Santis poi è diventata la casting di Bellocchio. Adesso è una gigante anche del cinema. Ma lei è quella che mi ha insegnato tutto. Abbiamo cominciato a fare l'Antigone, poi mi faceva fare il discorso di lei che va verso la sepoltura, Antigone e Ismene. Ho imparato tutto quello che mi piaceva in quel periodo, però non avevo il coraggio di metterlo in pratica. Poi pian piano facevo i miei spettacolini, anche molto autoprodotti, al teatro Colosseo a Roma. Tutto quello che alla stampa non interessava. Lì finalmente sono riuscita a liberarmi da quello che era il grande cancello che avevo davanti.

Quindi lei nasce come attrice fondamentalmente.

Non so se nasco così. Però sicuramente lei ha capito che era una cosa che poteva avere un senso per me.

Che cosa ha pianto alla fine dello spettacolo?

Tutta la storia, tutte le mie ferite, quelle di Oliva, quelle di tutte le donne che vedo morire. Io ci sto male, ci sto male, e sentivo l'urgenza di essere presente con qualcosa di solido, di concreto, che potesse scendere dal palco. Non mi piacciono sempre gli spettacoli che restano sopra per un virtuosismo che è bellissimo da vedere. Di spettacoli ne vedo tanti, ma a me piacciono gli spettacoli che scendono giù, che arrivano in mezzo alla gente.

Lei alla fine dello spettacolo aveva il vestito madido di sudore.

Sì, ancora adesso faccio un po' schifo.

No, no. Lei è bellissima. Non fa assolutamente schifo. Ci ha regalato un bellissimo spettacolo. Quanto le costa fisicamente ed emotivamente questo spettacolo ogni sera?

Mi costa tanto, ma mi libera tanto. È un concorso di colpe e di meriti strano. È come fosse un ring con me stessa. Io lotto per farcela e ce la voglio fare, per cui supero i limiti del corpo, supero i limiti della mente, supero i limiti di tutto quello che mi sembra che sia un ostacolo. Perciò ti devo dire che tra le due cose scelgo la libertà. Questo spettacolo è decisamente più idoneo ad essere uno spettacolo che mi libera e non che mi affatica.

Lei si sente una donna libera?

Sì, lo sono.

La prossima scommessa teatrale?

Ah! Adesso intanto Oliva si fa ancora due anni e mezzo di tournée. L'anno prossimo abbiamo 130 date.

Quindi la sua attività artistica nei prossimi anni sarà concentrata prevalentemente su questo lavoro teatrale e sul teatro.

Guarda, io penso che questo per me sia davvero uno spartiacque. È un lavoro che io ho imposto, non tutti ci credevano. Prima prendevo quello che mi arrivava dai distributori. Io però con umiltà ci ho creduto. Ho pensato di poter diventare meglio, sempre un po' meglio. Quello che mi trovo davanti adesso è che se mi chiedi quanto sei felice di fermarti sei mesi per fare teatro, ti rispondo io che nella vita tutto potevo immaginare fuorché questo immenso dono che mi è capitato, e credo che qui si possa invecchiare bene, tanto bene.

Cosa hai pensato quando la produzione, il regista o chi per lui ti ha presentato questo testo? Finalmente è arrivato?

Sono un po' di anni che i testi li scelgo sempre con il mio gruppo di lavoro. Con Federica della Golden Art leggiamo delle cose, e io devo sentire che mi interessa dirle, che ho voglia di raccontarle, perché allora i superpoteri arrivano, se no è un esercizio di stile. Non voglio più fare cose per convincere nessuno che sono brava. Io voglio fare cose per dire delle cose che mi piacciono, che sento importanti. Quindi questo testo è nato perché Viola Ardone l'avevo incontrata con Il treno dei bambini. L'editore mi ha proposto di presentare questo libro al Salone del Libro di Torino. Mi è successa una catastrofe sentimentale, non ho potuto farlo. E questo libro è tornato a casa. Perché mi ha bussato il regista con il quale avevo fatto il monologo di Stefano Benni, la misteriosa scomparsa di W. Mi ha detto Ho comprato i diritti per un libro bellissimo. Torniamo a lavorare insieme, ti prego. Gli ho chiesto Che libro è? Viola Denaro, Ma pensa, è proprio il caso di dire che quando una cosa ti viene a cercare a casa devi per forza aprire la porta.

Le congiunture astrali sono state favorevoli.

Totali.

L'ultima domanda poi la lascio andare. Che cosa direbbe alle ragazze che confondono amore con violenza?

In realtà parlerei più ai ragazzi che alle ragazze.

Che cosa direbbe ai ragazzi?

Ai ragazzi quello che io dico tutte le sere, di recuperare la sensazione dell'essere uomini e non maschi, se i maschi sono quelli che vedo sui giornali. Che l'essere forte non è possedere qualcuno, è lasciarlo libero. Questa è una distinzione che secondo me va riproposta nelle scuole, va rimessa in discussione. Un no detto da una donna a un ragazzino non lo deve far sentire meno maschio, lo deve far sentire più uomo. Dobbiamo spiegarglielo di nuovo perché in questi anni siamo stati tutti preoccupati a essere più giovani della nostra età, meno responsabili, più vittime del mondo che ci dice ogni giorno che non andiamo bene. I riferimenti non ci sono più, e quando loro se la vedono da soli, adesso lo fanno con una rabbia che non è umana.

Chi dovrebbe spiegarlo questo ai ragazzi?

Io penso che la nostra generazione dovrebbe farlo tantissimo, dovrebbe recuperare l'età giusta. Ognuno di noi torni al proprio posto, i nonni, i genitori, la scuola, la famiglia, tutti. Siamo tutti in un posto che non dovrebbe essere il nostro.

Bella questa chiusura, Io mi fermo qua. Anche perché non voglio che prenda freddo ed è provata dallo spettacolo.

Gianfranco Falcone

Teatro Franco Parenti – Milano

Dal 3 al 14 luglio

Ambra Angiolini in

Oliva Denaro

dal romanzo di Viola Ardone

drammaturgia Giorgio Gallione in collaborazione con Ambra Angiolini

regia Giorgio Gallione

scene e costumi Guido Fiorato

disegno luci Marco Filibeck

musiche a cura di Paolo Silvestri

produzione Agidi – Goldenart Production

Un ringraziamento speciale al Teatro Giuditta Pasta di Saronno che ha ospitato l'allestimento dello spettacolo

Con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie