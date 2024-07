Assange, Navalny, Öcalan e gli altri: sull’idea occidentale di libertà

Volendo inserirsi con un atteggiamento di limpida preoccupazione e con uno sguardo umanistico-esistenziale [1] dentro le vicissitudini dell'odierna fase storica che attraversa il mondo, osservando con adeguata attenzione la complessità e peculiarità di ogni persona, il pubblico dibattito sembra segnato da un evidente paradosso, certo non inedito. Quindi, gli indizi della presente considerazione sono orientati verso l'individuazione di un vero e proprio “vizio”. Quello a cui si allude è una sorta di schizofrenia: la distanza abissale tra la riflessione critica e il comportamento personale, la consapevolezza del proprio sistema di valori e la coerenza pratica che ne dovrebbe discendere. In effetti, arrivare a comprendere che le convinzioni e percezioni personali possono essere diverse dalle condotte che s'intraprendono nella vita di relazione – pubblica o privata che sia – è il versante, oggettivo e non metacognitivo, dal quale poter vedere e tratteggiare la controversa “civiltà occidentale” [2] che si sta configurando come uno spazio-tempo di sistematica mistificazione delle contraddizioni sociali, o, più semplicemente, come afferma l'adagio popolare, un luogo ove si predica bene e si razzola male, contribuendo al rafforzamento, al contempo, dell'omologazione e del controllo sociale delle moltitudini [3].

Nonostante la “civiltà occidentale” rivendichi la concezione primigenia, la creazione e l'esperienza della democrazia, alcuni studi dimostrano (rif. a David Graeber, Critica della democrazia occidentale. Nuovi movimenti, crisi dello stato, democrazia diretta, Eléuthera, 2007-2012) come in molte società “altre” ci siano state, variamente dislocate nello spazio-tempo della storia, forme di vita comunitaria democratiche, basate sull'auto-organizzazione, ben lontane dal paradigma occidentale gerarchico e disegualitario. Non solo, nello stesso Occidente, europeo in particolare e dal Settecento in poi, si è assistito a numerosi tentativi di realizzazione di regimi politici conformi al concetto di “società aperta”, concezione necessariamente e beneficamente emendata da un eccesso di “critica” rivolta alle alternative al pensiero borghese, propria della visione liberale di Karl Popper [4].

S'assiste ancora all'odierna nascita tumultuosa di nuovi movimenti di critica radicale dell'esistente ordine sociale che sperimenta una molteplicità di processi decisionali egualitari fondati su pratiche orizzontali di relazioni collettive e modalità di condivisione delle scelte politiche; così come, un utile termometro delle sollecitazioni in corso a meglio rendersi conto della deriva dall'imperscrutabile esito dei “sistemi democratici” risulta essere l'evoluzione della situazione politico-istituzionale nei paesi arabi dopo la “primavera”.

Niccolo Machiavelli, in possesso di un'eccellente educazione umanistica, sperava che un giorno l'Italia si sarebbe costituita in uno Stato unitario indipendente. Nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, opera scritta tra il 1513 ed il 1517 circa, nella forma di un commento alla “Storia di Roma” dello storico Tito Livio, ragionando sulla migliore forma di governo, egli la individuò in una repubblica fondata sulla libertà, su leggi condivise, sulla virtù civica e sui buoni costumi. Niente di più velleitario e, soprattutto, contraddittorio rispetto a Il Principe, opera concepita da Machiavelli come un manuale a uso del buon regnante centinaia di anni fa che fu a più riprese rimaneggiata, fino a essere pubblicato a stampa postumo cinque anni dopo la morte del suo autore, nel 1532. Nello scritto Machiavelli sposta l'attenzione dalla libertà dichiarando di voler trattare della realtà concreta, effettuale, dell'agire politico e non di un ipotetico ideale; dopo aver ragionato sui modi di gestire strategicamente “liberalità” e “parsimonia”, “crudeltà” e “pietà”, indica come il Principe debba mostrarsi “fedele” o “infedele” in relazione al suo fine politico. Machiavelli descrive alcuni comportamenti utili al mantenimento del potere, allargando il suo sguardo alla situazione a lui contemporanea, ponendo la teoria in un orizzonte di crisi ben definito. La lezione del Segretario fiorentino ha superato il suo tempo. È stata appresa, mandata a memoria, a mo' di algoritmo ante litteram.

Della concezione della libertà, fondativa – come dichiarato – della “civiltà occidentale”, ci si dimentica nel definire i confini tra chi può usufruirne e chi, al contrario, può esserne privato.

Come nel caso Julian Assange – il programmatore informatico e giornalista australiano – tra i fondatori del sito web WikiLeaks, nato allo scopo di rendere pubblici documenti coperti da segreto garantendo l'anonimato alle proprie fonti. Assange ha contribuito alla pubblicazione nel 2010 di quasi mezzo milione di documenti relativi alle guerre statunitensi in Iraq e Afghanistan. Nel dicembre 2010 è stato arrestato a Londra in seguito a un mandato di cattura internazionale con accusa di stupro e molestie emesso da un Tribunale svedese e rilasciato qualche giorno più tardi. Nel settembre 2011 ha annunciato di avere reso consultabile in rete, attraverso l'immissione di una parola-chiave, l'intero archivio dei cablogrammi contenenti informazioni confidenziali inviate dalle Ambasciate statunitensi al Dipartimento di Stato. Per evitare il probabile trasferimento negli Usa e l'estradizione, nel giugno 2012 Assange si è rifugiato nell'Ambasciata dell'Ecuador a Londra, ottenendo ad agosto asilo politico dal Paese latinoamericano; da qui nel luglio successivo ha annunciato la fondazione del partito Wikileaks, che si è presentato alle elezioni legislative australiane svoltesi nel mese di settembre, aggiudicandosi però solo l'1,19% dei consensi e non ottenendo rappresentanza parlamentare. Nell'aprile 2019, dopo la revoca del diritto di asilo da parte dell'Ecuador per violazioni della convenzione internazionale, è stato tratto in arresto dalla polizia britannica nella sede diplomatica di Quito a Londra; nel gennaio 2021 il tribunale penale di Londra, in considerazione delle condizioni di salute mentale del fondatore di Wikileaks, ha respinto la richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti, che è stata accolta dal governo britannico solo nel giugno 2022. Assange, di fatto, recluso a vita, sta morendo privo della libertà di parola.

Al caso Assange, i fautori della “libertà occidentale”, oppongono immediatamente, come riflesso condizionato, la vicenda di Aleksei Navalny, attivista politico russo, militante dal 2000 nel partito filo-occidentale Jabloko, dal quale è fuoriuscito nel 2007 per aderire al movimento Narod («Popolo»), nelle cui fila ha guidato le manifestazioni di dissidenza contro il Presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, grazie anche a un'abile gestione della sua leadership – per certi versi oscurata da una irrefutabile vocazione al nazionalismo e alla xenofobia – e dell'efficace comunicazione sui social media come blogger anticorruzione e catalizzatore dell'opposizione. Ha fondato, successivamente, il Partito di posizioni nazional-liberali Russia del futuro. Insignito del Premio Sacharov per la “libertà di pensiero”, nel Marzo 2022 è stato condannato a nove anni di reclusione per frode e violazione della libertà condizionale, sentenza confermata in appello nel Maggio successivo, e sottoposto a nuovo processo nel Giugno 2023 con l'accusa di estremismo, per la quale il mese successivo gli è stata inflitta la pena di 19 anni di reclusione. Nel Dicembre 2023 l'attivista è stato trasferito in una colonia penale a Kharp, nell'Artico russo, dove è deceduto nel Febbraio di quest'anno, in circostanze non chiarite. In Occidente, qualcuno sostiene che il regime politico russo non sia di “questo mondo”, ma che – invece – si presenta uguale, ma anche “contrario”.

Sono drammi umani. Si, drammi ascrivibili all'ideale astratto di libertà, esattamente come scrivono Zygmunt Bauman, Mauro Magatti e Chiara Giaccardi in Il destino della libertà. Quale società dopo la crisi economica ? (Edizioni Città Nuova, 2016): «La libertà è il nostro destino: una sorte che non può essere ignorata e non ci abbandona mai».

Non si può disconoscere che negli ordinamenti giuridici euro-atlantici la libertà è celebrata come l'interesse dell'uomo a disporre della propria persona e ad agire secondo la propria volontà: interesse che lo Stato riconosce e protegge giuridicamente, elevandolo così a diritto subiettivo. In realtà, così concepito il “diritto” rappresenta l'esistenza concreta della libertà della “volontà”. Sotto questo aspetto, i Lineamenti di filosofia del diritto di G. W. F. Hegel mirano a comprendere come la “volontà” può volere liberamente. La prima Sezione dell'opera, denominata Diritto astratto, cerca di offrire una prima soluzione della questione, valutando la volontà non già come parte di una comunità politica, bensì astraendo proprio da quest'ultima. Siamo alle solite, scissione tra teoresi e pratica del dominio. Volontà e “libertà”. “Libertà” è volontà; di chi e per chi?

A dimostrazione di questo assunto, si fa cenno, da ultimo, alla questione del popolo kurdo. La popolazione, di lingua indoeuropea, è presente, sin dal secondo millennio a. C., in Medio Oriente. La regione montuosa da loro abitata, il Kurdistan, si estende dall'alto bacino dei fiumi Tigri ed Eufrate fino alla penisola dell'Anatolia e al Mar Caspio e non ha mai formato uno Stato indipendente. Attualmente è divisa tra Turchia, Iran, Iraq, Siria, Armenia e Azerbaigian. I kurdi, che si calcola siano quasi 30 milioni, aspirano a vivere in uno Stato autonomo e indipendente come stabilito dal Tattato di Sèvres del 1920, cui si oppose allora la Turchia, dove si trova la parte territorialmente più estesa del Kurdistan.

Dentro questa storia, si intende far riferimento alla persona di Abdullah Öcalan il quale, nel 1978, fondò il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), un'organizzazione d'ispirazione marxista che si riprometteva di espellere in armi ogni rappresentante dello Stato ‘coloniale' turco, ma che oggi marcisce, nel silenzio mondiale, in una galera turca, a seguito della sua cattura nel Febbraio 1999 in Kenya, grazie ad un'operazione NATO a guida USA; il settantaquattrenne Öcalan è da 25 anni segregato nell'isola-carcere di Imrali, in Turchia, costretto ad un duro regime di isolamento che gli ha impedito ogni contatto umano.

Da alcuni atti parlamentari (in particolare, l'intervento dell'On. Ramon Mantovani, durante la seduta n. 486 della Camera dei Deputati del 16/2/1999), apprendiamo che vi sono state gravissime responsabilità del Governo italiano e dell'Europa nella vicenda dell'arresto del Presidente del Partito dei lavoratori del Kurdistan Öcalan. Egli venne in Italia quale portatore di un messaggio di pace e propositore di una soluzione politica e pacifica dell'annosa questione kurda; si consegnò nelle mani delle autorità italiane chiedendo l'asilo politico in quanto perseguitato da un regime che non dà alcuna garanzia democratica all'interno dello Stato turco. Il Governo italiano si è mostrato inizialmente diviso; l'allora Primo ministro Massimo D'Alema ha annunciato l'intenzione di voler intraprendere una iniziativa capace di risolvere, sia giuridicamente, sia politicamente, la vicenda, attraverso l'istituzione di un tribunale internazionale alla quale il Pkk e Öcalan hanno dato immediatamente il loro consenso. Altri ministri, però, come il ministro Lamberto Dini, il ministro Carlo Scognamiglio e il ministro Piero Fassino, nel corso di quegli stessi giorni, hanno parlato più come rappresentanti del Governo turco che come rappresentanti del Governo italiano ed hanno chiesto che non fosse concesso l'asilo politico.

In seguito sono venute le pressioni degli Stati Uniti d'America, quelle pubbliche e quelle occulte, che insieme al cambio di posizione di molti partiti della maggioranza – che inizialmente si erano espressi per la concessione dell'asilo politico – hanno determinato un arretramento della posizione ufficiale del Governo D'Alema. Ecco allora che molti partiti della maggioranza hanno cambiato posizione; ecco che D'Alema ha definito terrorista Öcalan nel corso di un dibattito parlamentare; ecco che sono venute le pressioni affinché l'Italia si liberasse della presenza scomoda di Öcalan, scomoda non tanto per la sua persona, quanto perché testimone e portatore di una vicenda che turba gli equilibri della NATO nel Medio Oriente e delle alleanze strategiche alle quali l'Italia appartiene, giacché alla Turchia è concessa carta bianca per poter liberamente uccidere le donne, i bambini e gli uomini del Kurdistan e imprigionare gli oppositori al regime di quel paese.

Parlare di semplice ambiguità vuol dire, in definitiva, infierire ulteriormente su Öcalan. Infatti, il CPT, Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura, ha visitato la Turchia in occasione del 25° Anniversario del rapimento di Abdullah Öcalan, ma si è rifiutato di visitare la prigione dell'isola di Imrali. La decisione viola gli stessi scopi del Comitato, visto che tre anni di costante isolamento sono assolutamente inquadrabili come metodo di tortura. Quando sta accadendo smentisce la cosiddetta “civiltà occidentale” e gli orpelli giuridico-culturali sui quali fonda la sua Grandeur laddove la “libertà” può e sistematicamente è soggiogata alla cosiddetta Realpolitik.

Si conclude, riportando quanto significativamente scrive, in proposito, Ferdinando Dubla, in Quaderni dal carcere di Apo (in La Commune e il confederalismo democratico, Lavoro politico, Subaltern studies Italia, 12 Aprile 2024):

«L'ultimo contributo di A.Ö. è il terzo volume del Manifesto della civiltà democratica titolato “Sociologia della libertà”, edizioni Punto Rosso , 2023 ; gli altri due, “Civiltà e verità. L'era degli dei mascherati e dei re travestiti”, il primo Manifesto, è stato pubblicato nel 2019; il secondo volume del Manifesto, “La civiltà capitalista. L'era degli Dèi senza maschera e dei Re nudi“, è stato pubblicato nel 2021, tutti da Punto Rosso. E tutti scritti nel terribile carcere di massima sicurezza ad İmralı, un'isola del Mar di Marmara, sotterrato all'ergastolo come prigioniero politico alfiere dell'indipendenza e autodeterminazione del popolo curdo, tra i popoli, come quello palestinese, dannato della terra. In questi ultimi Quaderni dal carcere A.Ö. sviluppa teoretica, teoria e prassi del confederalismo democratico, una piattaforma politico-sociale per il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, sulle basi del municipalismo libertario e dell'ecologia sociale precedentemente teorizzate dal filosofo socialista libertario statunitense Murray Bookchin e che “APO” descrive come “una amministrazione politica non statale o una democrazia senza stato”. Il Confederalismo democratico è il modello di organizzazione del Rojava, regione autonoma de facto nel nord e nord-est della Siria. È una sperimentazione che può sintetizzare nella pratica e in un‘ unità sincretica teoretica, l'apporto libertario con l'apporto comunista della storia del movimento operaio socialista e dei subalterni. Assi portanti del contributo di A.Ö. sono la parità assoluta di genere (riveniente da un'analisi critica storico-antropologica sulle società “organiche” dominate dal patriarcato), le assemblee popolari e il comunalismo ecologico per un nuovo ‘paradigma di civiltà' e per il superamento del capitalismo industrialista e il suo portato di imperialismo e di colonialismo, concezioni mutuate dalle opere di Bookchin, scomparso nel 2006. I motivi per cui si vorrebbe seppellire per sempre “APO” e le sue idee sono tutti politici ed ideologici, in questo molto simile alla parabola esistenziale di Antonio Gramsci sotto il fascismo in Italia, con cui ha in comune la concezione di un comunismo come società aperta dell'autoregolazione democratica comunista. Auguri “APO”, non so se FB, al servizio del potere capitalistico, censurerà questa mia, ma a te è dedicata la nostra lotta».

Giovanni Dursi

[1] Il precipuo riferimento è a Carl Ransom Rogers (1902-1987), psicologo statunitense, fondatore della Psicoterapia centrata sulla persona inizialmente definita “terapia non direttiva”, noto per i suoi studi sul counseling e la Psicoterapia, all'interno della corrente “umanistica” della Psicologia.

[2] Marino Badiale e Massimo Bontempelli sono autori di uno scritto demistificatorio dal titolo “Civiltà occidentale – Un'apologia contro la barbarie che viene” (Il Canneto, Genova , 2009) che concorre a mettere in evidenza come sia la contraddizione tra struttura (organizzazione economica della società) e sovrastrutture (ordinamenti giuridici e politici e variegate forme della coscienza sociale) a configurare la novità del “capitalismo assoluto” nel fatto che la logica capitalistica del profitto penetra in ogni sfera sociale e il modo di produzione capitalistico non “domina” la società ma la struttura.

[3] Questa categoria filosofico-politica meglio di altri è stata indagata in Storia politica della moltitudine. Spinoza e la modernità, a cura di Filippo Del Lucchese (assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università di Pisa; ha pubblicato su riviste italiane e straniere saggi su Machiavelli e Spinoza. È redattore di «Jura Gentium. Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale»), con interventi di Laurent Bove, Filippo Del Lucchese, Juan Pedro García del Campo, Augusto Illuminati, Nicola Marcucci, Warren Montag, Vittorio Morfino, Toni Negri, Aurelio Sainz Pezonaga, Hasana Sharp, Aris Stilianou, Ted Stolze, Riccardo Verni, Stefano Visentin, DeriveAPPRODI, 2010.

[4] Rif. a La società aperta e i suoi nemici, Armando Editore; la pubblicazione comprendeva, nell'edizione del 1973 e del 1974, due volumi; ora, editata in un unico volume, 2018.

