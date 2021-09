Aumentano le persone che nel 2020 le persone soffrono la fame

history 1 minuti di lettura

I responsabili economici e politici continuano a difendere i modelli produttivi del sistema agro-alimentare mondiale come l’unico modo per salvarci dalla fame nel mondo. E invece? 2,37 miliardi di persone non riesce ad avere un’alimentazione adeguata. Stiamo parlando di circa un terzo della popolazione mondiale. Rispetto al 2019, 46 milioni di persone in più in Africa, quasi 57 milioni in più in Asia e circa 14 milioni in più in America Latina e nei Caraibi sono state colpite dalla fame nel 2020. C’è di peggio: sono state 320 milioni le persone in più nel 2020 che non hanno un’alimentazione adeguata. Dati contenuti nel Rapporto della FAO, “Lo stato della sicurezza alimentare

e dell’alimentazione nel mondo 2021”. L’attuale sistema ci fa perdere biodiversità, fondamentale per la sopravvivenza, per il continuo ed indiscriminato uso di materiali chimici. E poi c’è un altro effetto dell’attuale modello: il gigantesco spreco diffuso in tutti i paesi ricchi.

