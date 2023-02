Autonomia differenziata, la riforma delle disuguaglianze

history 9 minuti di lettura

La controversa proposta di legge di “autonomia differenziata” per le Regioni che ne hanno fatto richiesta, disegnata pro domo sua dal ministro per gli Affari regionali e le autonomie del Governo Meloni, Roberto Calderoli e presentata il 30 gennaio, non si differenzia rispetto alla “bozza” redatta a dicembre e, paradossalmente, proprio per il suo alto contenuto divisivo fa a pugni con quanto solennemente affermato dalla Presidente del Consiglio Meloni che vuole una Italia senza cittadini di serie A e B, con servizi e diritti uguali per tutti. Senza girarci intorno, con la probabile futura legge sulla autonomia differenziata, uno dei due mente sapendo di mentire. La conseguenza della proposta leghista finirà con il dividere quel terzo di Paese che ha buoni livelli di esistenza, dai rimanenti due terzi che forse a stento li raggiungono. Pertanto, ciò di cui dovremmo temere sono le inevitabili conseguenze che ci porterebbero, per usare la metafora calcistica adoperata dalla Presidente del Consiglio, non in serie B ma forse in C, perché in Italia le differenze fra i territori, le Regioni, esistono e sono strutturali e molte addirittura di derivazione post-unitaria.

Vista nel suo insieme, sembra consolidarsi una insostenibilità dei divari acuiti poi dall’allarmante problema demografico e da una crescente migrazione di massa se si pensa che nel 2020 «Sud e Isole hanno perso ben 42 giovani residenti (25-34 anni) ogni 100 movimenti anagrafici nei flussi interni extra regionali e 56 su 100 in quelli esteri» [1]. L’allarme per il Sud, e ci metterei anche il Centro, è chiaro. Ma sarebbe un problema anche per l’intero Paese come spiega il presidente dello SVIMEZ (Sviluppo Industriale del Mezzogiorno), Andrea Giannola:

«L’autonomia differenziata è una paurosa illusione. Sbaglia chi ritiene che il problema dell’Italia sia legato al Sud. È vero il contrario: il Mezzogiorno può rappresentare un punto strategico per il rilancio del Paese. Il gap fra le diverse aree del Paese andrebbe dunque colmato e il governo sa cosa occorre fare per ridurli, almeno quelli strutturali come istruzione, sanità e mobilità»[2].

Questo commento ci porta a riflettere anche su di un altro punto, non certo marginale, che il decreto Calderoli sembra aver dimenticato o addirittura sopravanzato per il raggiungimento ad ogni costo del suo obiettivo. Il riferimento è all’inconciliabilità fra il progetto leghista e la struttura del PNRR la cui impalcatura, potremmo dire, mira proprio all’eliminazione di quegli ostacoli che costituiscono un freno per la crescita economica. D’altronde, come ha fatto notare Antonella Sciortino, docente di diritto costituzionale presso l’Università di Palermo «la filosofia sottesa al Piano nell’affrontare le asimmetrie, i divari, è quella di non farne un obiettivo a sé stante… in altre parole, la lotta alle diseguaglianze è concepita come un imprescindibile fattore di crescita. Coesione e sviluppo come binomio inscindibile» [3].

Rimanendo alla disamina del significato di autonomia regionale contenuto nel ddl Calderoli, credo di non esagerare dicendo che questo assume una forma mascherata di revisione della Costituzione proprio quando si attiva il terzo comma dell’articolo 116 della Carta, Titolo V, “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, perché l’uso che se ne fa, si allontana in maniera esplicita da quei Principi fondamentali che innervano la nostra Costituzione. Questo ddl “sfascia Italia” – come è stato ribattezzato – è un vero e proprio accerchiamento a quell’articolo 5 che assicura che l’Italia deve rimanere indivisibile e il regionalismo stesso deve costituire il modo per mantenere vivo e vitale il Principio di unità nazionale.

Per rimanere nell’ambito costituzionale, mi sembrano estremamente chiari i concetti espressi da Laura Ronchetti – professoressa associata di diritto costituzionale presso l’Università del Molise – la quale afferma che

«Non esiste unificazione nazionale perseguita tramite il regionalismo che non si basi sui doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale previsti dall’articolo 2 della Costituzione, senza il cui adempimento non è possibile – tornando all’articolo 3 della Costituzione – rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. Qualunque sviluppo del regionalismo che tradisca questa interconnessione tra i principi fondamentali e le norme del Titolo V deve essere evitato, tentando di attivare le garanzie che il nostro ordinamento costituzionale offre in tal senso» [4].

Filtrando la realtà italiana alla luce di queste considerazioni, appare ancor più evidente come la logica di questa autonomia differenziata o, se si preferisce, regionalismo differenziato, sia quella di fare sembrare come ragionevole, necessaria, questa riforma che nella pratica, invece, aprirebbe ancora di più la forbice delle disuguaglianze che “punirebbe”, nelle intenzioni del proponente il ddl, chi non è stato capace di raggiungere determinati risultati.

Riversando il contenuto delle posizioni esposte nella quotidianità, le materie oggetto di trasferimento alle Regioni che sicuramente sopporterebbero uno stravolgimento epocale sono di sicuro l’Istruzione e la Sanità.

È trascorso il tempo nel quale Piero Calamandrei indicava la scuola «come il complemento necessario del suffragio universale», perché oggi stando ai dati forniti dalla Caritas «si registra un rafforzamento della consueta relazione tra stato di deprivazione e bassi livelli di istruzione. Cresce infatti il numero di chi ha conseguito come titolo di studio al massimo la licenza media» [5]. Non solo, teniamo presente che nel 2021 erano 7,2 milioni i bambini e i ragazzi fra i 6 e i 18 anni con una incidenza sul territorio nazionale dal 13,71% della Campania al 10,53% della Liguria. Ebbene su questi numeri di ragazzi in età dell’obbligo scolare, ben il 21,2% dei residenti in Sicilia, ad esempio, ha lasciato la scuola prima del tempo e sempre due grandi regioni del Sud, Puglia e Campania, registrano abbandoni rispettivamente del 17,6% e del 16,4% il che, nel complesso, porta solo queste tre Regioni a registrare 10 punti in più della media nazionale relativa all’abbandono scolastico [6]. Allora è veramente difficile conciliare le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara quando dice di voler combattere, attraverso il merito, la scuola di oggi «classista […] Non è la scuola dell’uguaglianza e non aiuta i ragazzi a realizzarsi costruendosi una soddisfacente vita adulta» [7]; una riforma che cristallizzerà le differenze che aiuto potrà dare al futuro di molte studentesse e studenti?

Ma al di là di ogni interpretazione, per prima cosa va ricordato che il riconoscimento dell’autonomia è vincolato all’individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), così come prescrive la legge 29 dicembre 2022 n. 197. Si tratta di un principio fondamentale della legalità costituzionale e cioè che i cittadini devono godere, ovunque essi vivano, di un livello garantito di diritti civili e sociali. Il testo presentato dal ministro Calderoli propone di approvare i LEP entro un anno, altrimenti si potrà procedere ugualmente il che determinerebbe la sostanziale istituzionalizzazione delle differenze. Ignorare che l’esistenza o meno di asili, scuole a tempo pieno, palestre, laboratori, dipende a seconda di dove si vive, è perlomeno indice di approssimativa conoscenza della materia. Ma, come è stato fatto notare da Giovanni Russo Spena, cercando di stimare la differenza sostanziale del disagio fra Nord e Sud

«dove sono gli ottanta miliardi previsti per il fondo perequativo? Non vi sono; e allora l’autonomia differenziata diventa automaticamente una discriminazione fra i cittadini di differenti Regioni. L’Italia sarebbe ridotta ad una sommatoria di venti staterelli tra loro fortemente disomogenei» [8].

Ampliando lo spettro dell’analisi, ricordiamo come il professore di Economia presso l’Università di Bari, Gianfranco Viesti, tra i principali critici della “secessione dei ricchi”, spieghi come: «Le destre creeranno un’Italia irriconoscibile: un potere statale ridotto al lumicino e città schiacciate da Regioni-stato che andrebbero ciascuna per conto proprio»[9].

Se le previsioni del professore Viesti dovessero trovare conferma nel tempo, oltre alla creazione di un sistema scolastico fatto a gradini dove in quelli più bassi si troverebbero le Regioni e le città del Sud, non diversa sarebbe la sorte dell’ormai esausto Servizio Sanitario Nazionale (SSN) già provato dallo sforzo per il contenimento della pandemia Covid, dove non sono mancate da parte regionale difformi applicazioni delle normative in materia. Una sanità ancor più frammentata, come primaria conseguenza dell’autonomia differenziata, accentuerebbe una già preoccupante mobilità – se non un vero e proprio esodo – di malati dal Sud al Nord. Come potrà allora il servizio sanitario essere mantenuto in piedi quando, ipoteticamente, a sorreggerlo saranno ben 21 sistemi diversi? Ma poi, ha senso una sanità garantita per censo o in base alla località di nascita e di residenza? Su quali basi potrebbe poggiare un’idea che vede la salute come un lusso riservato a pochi, che scarta gli ammalati di serie B?

Come si fa a non vedere in queste disposizioni la volontà di cancellare un istituto come il SSN, che di nazionale poi non avrà più nulla, con i suoi principi fondanti come universalità della prestazione, uguaglianza ed equità? Non ho risposte pronte da dare, credo però che solo seguendo la via maestra indicata dalla Costituzione potremo uscire al più presto da questa morsa legislativa voluta da pochi per pochi ma danno della comunità nazionale.

Stefano Ferrarese

