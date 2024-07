Autonomia differenziata. Intervista a Marina Boscaino

Parlando dell'autonomia differenziata, Marina Boscaino l'ha definita, senza mezzi termini, «un progetto eversivo dell'unità della Repubblica». Lo ha detto con un sentito coinvolgimento emotivo durante un partecipato e riuscito incontro – Premierato, un piano pericoloso – organizzato da Left nella sua sede romana e condotto dalla direttrice Simona Maggiorelli.

Le «deforme» costituzionali – come le definiva Felice Besostri e ricordate nel suo intervento da Francesco Somaini – sono state squadernate da relatrici e relatori presenti (Alessandra Algostino, Gaetano Azzariti, Claudio De Fiores, Domenico Gallo, Franco Russo, Giovanni Russo Spena) nelle loro enormi problematiche tanto che il risultato finale è che non sono emendabili. Le riforme, se definitivamente approvate, comporteranno rischi per la democrazia e la vita economica e sociale del Paese.

Abbiamo raggiunto Marina Boscaino – portavoce nazionale dei Comitati Per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei Diritti – per discutere con lei degli ultimi passaggi legislativi facendo un punto della situazione, sul significato e sulle conseguenze dell'autonomia differenziata, la prima delle riforme che stanno ribaltando lo spirito e il contenuto della Costituzione repubblicana.

Marina Boscaino oltre ad essere portavoce nazionale dei Comitati Per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, è docente di Italiano e Latino in un liceo classico di Roma; è stata presidente dell'associazione Per la scuola della Repubblica; portavoce nazionale della Lipscuola, Per la scuola della Costituzione. Giornalista pubblicista e collaboro attualmente con il Fatto Quotidiano, Left, Micromega e Adista. È attualmente portavoce nazionale dei Comitati Per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, l'unità della Repubblica, l'uguaglianza dei Diritti e del Tavolo NOAD.

Il voto finale sull'autonomia differenziata, successivo alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2021attuata dal centrosinistra, è slittato al 23 gennaio prossimo e poi passerà alla Camera per il voto definitivo. Cosa è accaduto in queste giornate al Senato?

È talmente grave in senso assoluto quello che potrà avvenire se e quando passerà l'autonomia differenziata rispetto all'unità della Repubblica e all'uguaglianza dei diritti, che Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento (De Priamo) che tendeva ad assicurare al Sud risorse analoghe a quelle del Nord. Il ministero dell'Economia e la Ragioneria Generale dello Stato hanno bloccato l'emendamento, a conferma (qualora ce ne fosse bisogno) che soldi non ce ne sono e che la riforma dell'autonomia differenziata verrà fatta a costo zero. Un altro elemento su cui riflettere è che in Aula il ministro Roberto Calderoli ha ribadito che l'autonomia differenziata e la riforma del Titolo V della Costituzione sono stati voluti dal centro sinistra; che, se fosse stato per lui, alcune materie – come l'istruzione – non sarebbero nemmeno entrate tra le 23 disponibili; che lui si limita ad applicare la Costituzione, che altri hanno riformato. Argomentazioni molto pesanti, sulle quali tutte e tutti noi – il mondo della politica, in particolare, dovremmo riflettere, ciascuno dalla propria postazione.

Lei l'ha definita in un articolo su Micromega la «più sconvolgente riforma dello Stato sociale e dei diritti universali» e qualche giorno fa «progetto eversivo». Ne spiega le motivazioni fondamentali?

La determinazione dei Lep – Livelli Essenziali delle Prestazioni – è elencata al comma 2 dell'art. 117 come competenza legislativa esclusiva dello Stato; quindi i Lep dovrebbero essere determinati dal Parlamento. È per questo che, come comitati Per il ritiro di ogni autonomia differenziata, abbiamo chiesto a più riprese l'inaugurazione di un dibattito pubblico, comune per comune, per far emergere quelli che sono i bisogni, le carenze, le aspettative legittime delle popolazioni. Un'operazione che avrebbe richiesto tempo, ma certamente un censimento attendibile dello status quo, ben oltre i numeri, che pure ci dicono moltissimo in termini di diseguaglianze. Cosa ha fatto questo governo? Invece che affidare al Parlamento la determinazione dei Lep (che comunque, si badi bene, non significa la garanzia), l'ha assegnata ad una “cabina di regia” (i cui membri sono stati nominati dal ministro delle Regioni, Calderoli) affiancata da un Clep (comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni), presieduto da Sabino Cassese. Le operazioni portate avanti (al netto dell'impossibilità – a invarianza di bilancio – di garantire i Lep) , dopo quasi un anno di attività, non hanno ancora prodotto nessun documento pubblico. Inoltre, il decreto Milleproroghe ha procrastinato di un anno il termine della determinazione, che inizialmente era prerequisito per poter approvare il ddl Calderoli. Date anche le condizioni economiche del Paese e l'assenza dei fondi, è evidente che la determinazione dei Lep non condurrà ad alcun avanzamento sul piano sociale e rispetto alle enormi diseguaglianze che dividono Nord e Sud del Paese e – all'interno dello stesso territorio, ovunque sia – le differenze tra ricchi e poveri, che ovunque saranno colpiti dall'ampliamento della già grave diffusione della tendenza a privatizzare i servizi, anche quelli destinati al soddisfacimento dei diritti universali. Inoltre, con la definizione dei Lep, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni, si istituzionalizzeranno tali diseguaglianze, rendendo definitivamente inapplicabile il c. 2 dell'art. 3 della Costituzione, che prevede l'uguaglianza sostanziale dei cittadini e delle cittadine. In quel comma noi ravvisiamo ciò che dovremmo pretendere, ovvero livelli uniformi e omogenei di prestazione su tutto il territorio nazionale.

Sabino Cassese su Repubblica sostiene che questa riforma a firma Calderoli è un'occasione per il Sud e se non miglioreranno i servizi in quelle regioni «dipenderà dall'incapacità delle regioni meridionali di sfruttare adeguatamente le risorse di cui dispongono – un problema che perdura dall'unità d'Italia – e delle risorse di cui disporrà, grazie ai livelli delle prestazioni garantiti a livello nazionale». Perché non dovrebbe essere così?

Le rispondo con una battuta, anche perché le parole del prof. Cassese, con tutto il rispetto, dovrebbero essere confermate da documentazione, che però non esiste, come dicevo; e perché una riforma a costo zero, che lascerà i più poveri ancora più poveri, non meriterebbe tanta fantasia, ma solo il tetro silenzio dell'aver svenduto a una opinabile “ragion di stato” (che in questo caso è una “ragion di parte”) diritti, conquiste e principi . Viviamo in un Paese in cui il 45% dell'Irpef nazionale viene pagata da Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, ovvero le regioni capofila di quelle che pretendono autonomia differenziata. Perché quelle regioni sono subissate di imposte, come vuole la vulgata leghista (e non solo…)? O, piuttosto, perché il sistema di tassazione è personale e, quindi, in quelle regioni risiedono la maggior parte dei ricchi italiani? Tutto – semplicemente – qua. Come vede, il famoso motto caro agli economisti – “i numeri parlano, ma dicono ciò che vogliamo fargli dire” – ha una propria specifica ratio. Per smentire il prof. Cassese le darò due – tra le 1000 possibili – piste di riflessione. La prima: la regione Calabria devolve 77ml annui agli ospedali convenzionati accreditati privati della Lombardia, un diritto riservato solo a chi se lo può permettere. Non solo. Diversi medici di questi grandi ospedali si recano al Sud presso ambulatori privati e qui visitano, arruolano pazienti che vengono poi operati nelle regioni del nord, soprattutto Lombardia e Veneto Emilia (dati Gimbe); un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha un'aspettativa di vita in buona salute di 67,2 anni. Mentre uno nato in Calabria di 54,2 anni. Un gap di ben 12 anni. E tra le bambine del Sud il divario aumenta ancora di più, con una differenza di 15 anni, secondo quanto rilevato dalla XIII edizione dell'Atlante dell'Infanzia (a rischio) 2022, dal titolo “Come stai?” di Save the Children. Potrei andare ben oltre. Ma mi sembra sufficiente.

Lei è anche – o forse soprattutto – Docente di italiano e latino in un liceo classico romano. Come ci si sente a fare l'insegnante e qual è la sua maggiore preoccupazione per il futuro dei giovani e dell'istruzione? Le ragazze e i ragazzi cosa pensano del modello della scuola e che opinione hanno sull'autonomia differenziata?

L'autonomia differenziata non è patrimonio di consapevolezza della gran parte di cittadine e cittadini, nemmeno di quelli più attenti e “politicizzati”, ovvero desiderosi di partecipare alla polis. Troppo complessa, troppe le conseguenze e i punti di vista da cui approcciarla ed analizzarla. In questo contesto hanno avuto buon gioco i governi – tutti, dal 2018 ad oggi – nel secretare le carte; la stampa, nel non svolgere la propria funzione, prevista dall'art 21 della Carta; le opposizioni (immischiate a vario titolo nelle torbide acque dell'ad), nel non dire parole chiare per molto tempo, nel balbettare, alludere, girare la testa altrove, coprire il proprio parziale o totale coinvolgimento. Questo è quanto – molto sinteticamente – ci ha portati fino qui. Di autonomia differenziata, persino adesso che siamo al giro di vite definitivo, non sa nulla quasi nessuno. I giovani meno che meno, tranne rarissimi casi.

Non sono in grado di dire cosa pensino i giovani del modello della scuola. I “giovani” sono una categoria talmente composita ed eterogenea che non mi permetterei di interpretarne le convinzioni, benché viva a contatto con alcuni/e di loro quotidianamente. Già il mio punto di osservazione è assolutamente parziale: insegno in un liceo classico di un quartiere borghese di Roma, quindi ho a che fare con giovani particolari. Quel che è certo – ma queste sono convinzioni del tutto personali, confermati dalla mia esperienza e dall'esperienza di tanti docenti – è che la scuola ha perso definitivamente i connotati che le erano stati assegnati dagli artt 33 e 34 della Carta, cui a lungo nel Paese ha corrisposto un coerente processo normativo. Intorno agli anni '90 – in particolare con la Bassanini e l'istituzione dell'autonomia scolastica. Quei connotati sono stati sacrificati sull'altare di una visione progressivamente più economicista dell'istruzione, ossequiando in tal senso il parallelo percorso che l'Europa (“la società della conoscenza”) imponeva ai propri paesi membri. In Italia il percorso è stato più traumatico, ad esempio, rispetto a quello dei paesi anglofoni: la nostra Costituzione era avanzatissima rispetto ad un'idea di scuola democratica, pluralista, laica e inclusiva. Oggi – ma il discorso sarebbe lunghissimo – stiamo andando nella direzione esattamente opposta: stiamo assistendo al trapasso – ormai quasi definitivamente compiuto – da scuola della Repubblica a scuola sul mercato; da scuola dell'emancipazione sociale e culturale, a scuola delle competenze e della produttività; da motore di cittadinanza consapevole a immobilizzatore del pensiero unico; infine, da scuola “organo costituzionale”, secondo la definizione di Calamandrei, a scuola in mano alle aziende del territorio, come previsto dall'ultima riforma del ministro Giuseppe Valditara di professionali e Liceo Made in Italy.

Pasquale Esposito

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie