Autonomia differenziata: tra referendum e richieste di acquisizione di materie

Le Regioni del centro sinistra si muovono per arrivare al referendum per l'abrogazione del ddl sull'autonomia differenziata. Potrebbe esserci un incontro domani 4 luglio tra i presidenti di Campania, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana per concordare un testo che venga poi proposto ai rispettivi consigli regionali. Mentre in Campania ed Emilia Romagna ci sono già le date dei consigli per discutere della proposta di referendum, in Veneto il governatore Luca Zaia ha annunciato di aver inviato una lettera all'Esecutivo con la quale chiede di riprendere il tavolo delle trattative per l'Autonomia differenziata, aggiungendo anche la richiesta delle nove materie che non sono subordinate ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde intende anche impugnare la riforma davanti alla Corte costituzionale come previsto dalla Costituzione per una Regione a Statuto speciale, «se le Regioni a statuto ordinario vengono trasformate in Regioni che possono negoziare sulla carta le loro prerogative, di fatto la nostra specialità viene completamente annacquata».

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie