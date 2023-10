Banel & Adama di Ramata-Toulaye Sy. Un insolito amore africano

history 8 minuti di lettura

È la terza volta, in poco più di un mese, che mi capita di incrociare – senza averlo volutamente “cercato” – il Senegal al cinema: questa volta è per il film di Ramata-Toulaye Sy, dal titolo Banel & Adama, che – dopo il passaggio a Cannes nel maggio 2023 – ha meritatamente ottenuto la menzione speciale della giuria alla terza edizione del Festival di Villa Medici a Roma per questo suo primo lungometraggio.

Il primo incontro col Senegal è stato in occasione della proiezione del film di Mathieu Vadepied Io sono tuo padre: anche se la storia si svolge prevalentemente sulle trincee franco-tedesche durante la Grande guerra, tutto comincia tra i pascoli africani, dai quali i giovani pastori senegalesi vengono sottratti per combattere – come tiralleurs – nell'esercito della madrepatria. Ne ho raccontato lo scorso mese di agosto, alla vigilia della sua uscita in Italia. Poi è stata la volta del lungometraggio di Matteo Garrone Io capitano, che segue le vicende attuali di Seydou e Moussa, dal Senegal all'Europa: ne faccio menzione solo per citarlo, perché ne ho letto ma non l'ho ancora visto. Come cantava Rino Gaetano, «mio fratello è figlio unico perché non ha mai giudicato un film senza prima vederlo»; ne ha scritto su queste pagine Roberto Chiesi. Infine, terzo e ultimo (almeno per ora), Banel & Adama.

Classe 1986, nata in Francia da genitori senegalesi, diplomata nel 2015 a Parigi a La Fémis (la prestigiosa accademia del cinema d'Oltralpe), Ramata-Toulaye Sy si pone come un collegamento di spessore tra due culture connesse ma non sempre comunicanti, confermando i talenti già mostrati col suo precedente corto Astel e ci riporta tra i paesaggi africani, con immagini, colori, suoni e ambientazioni di grande ricercatezza ed enorme bellezza.

Mi intriga questo protagonismo del Senegal. In attesa di trovare – se ve ne sia – una spiegazione a quella che finora è solo una inconsueta serie di coincidenze, debbo convenire con la giuria che ha segnalato il film, dichiarando il proprio apprezzamento a Ramata-Toulaye Sy «per il lirismo della […] scrittura cinematografica» e «per la modernità del ritratto della sua eroina», Banel, una determinata Khady Mane (come tutti gli altri attori del film, reclutata rigorosamente tra i villaggi di Podor, nel Senegal nord-occidentale). Banel è una giovanissima vedova, andata sposa in seconde nozze all'uomo di cui questa volta è davvero innamorata, Adama (interpretato da Mamadou Diallo). Una validissima coppia artistica di non professionisti che rende con assoluta efficacia il climax della loro relazione.

La storia di Banel e Adama si svolge in un villaggio senegalese senza tempo, al quale – se non fosse per la fede nell'Islam, che è arrivato in quella regione intorno all'XI secolo – sarebbe altrimenti difficile dare una precisa collocazione. Nessuna parvenza di modernità o contemporaneità compare all'orizzonte: non c'è traccia di elettricità né di alcuno dei simboli della contemporaneità (tra tutti, il telefono cellulare) che invece sono ovunque onnipresenti, anche nei luoghi più impervi e remoti del mondo. Sabbia, pascoli siccitosi, bovini dalle larghe corna, case di paglia e fango, lampade ad olio…

Khady Mane e Mamadou Diallo in Abel & Adama, di Ramata-Toulaye Sy

E poi leggende ataviche e oniriche che parlano di sirene e pescatori, riunioni di anziani e scuola coranica, agricoltura e pastorizia; ed una fionda dalla quale Banel sembra non separarsi mai e che usa con precisione inquietante. Eppure, capiamo in qualche modo che si parla dei nostri tempi, seppure calati in una dimensione remota (od eterna). Non si tratta di un racconto “sociale” in senso tradizionale: quella tra i due giovani, infatti, è a tutti gli effetti una storia d'amore e di follia. Banel è una donna determinata e anticonformista: non indossa il velo ed è renitente ai lavori tradizionali. Ma soprattutto non vuole figli e questo le cagiona insormontabili difficoltà nel piccolo ambiente rurale, che invece fonda il suo ethos attorno a valori tradizionali e per molti versi ancestrali. Banel vuole solamente stare insieme al suo amato: un affetto volutamente e vagamente platonico, che mostrerà sullo schermo solo timidi e casti segni di affetto e prossimità.

I due vivono già insieme ma tenteranno di riportare alla luce – fuori dal villaggio – una costruzione sepolta dalla sabbia, cercando faticosamente di farne, senza riuscirvi, la loro oasi di pace. Adama viene richiamato alle responsabilità sociali che non vuole assumere: anche se rifiuterà a lungo di diventare capo villaggio, le pressioni ne fiaccano la resistenza e le convinzioni, mentre invece Banel porta fino in fondo la sua determinata ostinazione, che ne fa volutamente una eroina delle tragedie classiche. È la stessa regista a raccontare che voleva «scrivere una grande storia d'amore tragica […] in cui tutti potevano identificarsi. E volevo che si svolgesse in Senegal, da dove provengono i miei genitori. L'ho visto come un gesto politico. La parola è forte, sono d'accordo, ma mi sembra appropriata. All'epoca in cui stavo lavorando alla sceneggiatura, avevo la sensazione che la maggior parte dei film africani contemporanei che conosco trattassero soprattutto di violenza, guerra, terrorismo, povertà […] È da questa riflessione che è nato il mio desiderio di un film universale, che parlasse agli africani ma non solo. Sono appassionata di letteratura fin da bambina, e sognavo una grande tragedia, mescolata con realismo magico, poesia ma anche i codici della narrazione. Il mio desiderio era quello di inventare un personaggio mitico come Medea o Fedra. Naturalmente, l'Africa ha molte figure immaginarie ben note, ma nessuna che vada oltre i confini del continente. L'universalità è un concetto cruciale per me».

Ramata-Toulaye Sy a Villa Medici – foto Paolo Sassi.

Nel racconto, volutamente refrattario a narrazioni di taglio strettamente sociale, fanno capolino alcune situazioni emblematiche: la siccità, la morte degli animali e degli abitanti del villaggio, quasi una riproposizione delle piaghe bibliche. Ma anche, inevitabilmente, una raffigurazione dei cambiamenti climatici che non lasciano indenni quelle regioni africane, anzi.

Banel & Adama: la donna innanzi tutto, al contrario di quanto avviene nella declinazione tradizionale delle storie d'amore, dove Abelardo precede sempre Eloisa e Romeo viene prima di Giulietta. Qualcuno, pur apprezzando questo bel lavoro di Ramata-Toulaye Sy, ha lamentato un eccesso di “equilibrio” da parte della regista, che ingabbierebbe la sua proposta all'interno di un soggetto che «si fa così invasivo da condizionare il racconto, permearlo costantemente delle sue necessità, frenare un gesto di cinema più libero, meno controllato, senza quell'equilibrio necessario di film politico (e poetico)» [1]. A me è parso, riaccese le luci in sala e scomparse le affascinati e drammatiche immagini di quel mondo africano eppure universale, che abbiamo comunque ancora bisogno che qualcuno ci racconti – con il multiforme linguaggio del cinema e della poesia, con la qualità che ho incontrato – queste eterne storie dell'umanità.

Paolo Sassi

Banel & Adama

Lingua originale: pulaar, francese

Paese di produzione: Francia, Senegal, Mali

Anno: 2023

Durata: 87'

Regia: Ramata-Toulaye Sy

Sceneggiatura: Ramata-Toulaye Sy

Immagine: 1.66

Suono: 5.1

Fotografia: Amine Berrada

Montaggio: Vincent Tricon

Musiche: Bachar Mar-Khalife

Costumi: Mariam Diop

Produzione: Take Shelter, La Chauve-Souris

Distribuzione in Francia: Tandem

Interpreti e personaggi

Mamadou Diallo: Adama

Khady Mane: Banel

Binta Racine Sy: la madre

Moussa Sow: Racine

Ndiabel Diallo: Coudy

Oumar Samba Dia: Abou Dia

Amadou Ndiaye: Malik

Amadou Hady Sall: primo zio

Chérif Diallo: secondo zio

Nima Ba: Djibril

Amadou Kane Sylla: Omar

[1] Così Cristina Piccino, «”Banel e Adama”, nel Senegal che arde le tradizioni imbrigliano l'amore», il manifesto, 21 maggio 2023, https://ilmanifesto.it/banel-e-adama-nel-senegal-che-arde-le-tradizioni-imbrigliano-lamore

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie