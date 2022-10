Con Bazin Giancarlo Sepe i cinquant’anni de La Comunità

history 5 minuti di lettura

Uno spettacolo spumeggiante e sorprendente, messo in scena da Giancarlo Sepe per celebrare i cinquant’anni del teatro La Comunità. Un’avventura, nata nel 1972, da un’idea dell’allora ventiseienne regista, autore, insomma, uomo di teatro a tutto tondo che, ancora oggi, nonostante i vari tentativi di sfratto, riesce a tenere splendidamente viva l’unica e ultima cantina della neoavanguardia romana.

Già perché, come affermato da Davide Gallarello, attore che nella pièce interpreta un inafferrabile, agile e dinoccolato, Balala: “Giancarlo Sepe è l’ultimo grande maestro del teatro che, nel periodo della sua giovinezza, fu investito da quella felice ondata di creatività teatrale che si concretizzò nelle ‘cantine’: laboratori d’arte, botteghe di sogno, in cui si ricreava il teatro dopo la grande rottura politico-storica del ’68 che aveva ‘creato una cesura’ con la tradizione.” “La Comunità – ha continuato l’attore – “si può considerare come l’ultimo baluardo di quel periodo. Questo tipo di teatro, pur avendo cinquant’anni, mantiene una grande freschezza proprio perché si fonda, al di là dello stile dei singoli registi, su un’idea di rinnovamento e sperimentazione continua; che ho riscontrato nell’approccio di Giancarlo. Il suo metodo ha una forza vitale, giovanile.” Tutto questo, secondo Margherita di Rauso, nello spettacolo Janine, la moglie di Bazin che lo maltratta in punto di morte, suscitando in lui una rinnovata vitalità, si traduce nella capacità di Sepe di “trasformare ogni spettacolo in una vera e propria palestra creativa per gli attori”.

In effetti, come emerge platealmente da Bazin, nei suoi spettacoli Sepe non chiede agli attori di partecipare solo in qualità di interpreti, ma di lavorare insieme, in un corpo a corpo creativo, per realizzare qualcosa di assolutamente nuovo.

Bazin è un’opera di teatro dedicata al cinema, a testimonianza di come le due arti siano strettamente legate. Un omaggio al critico francese, fondatore del magazine ”Cahiers du cinema’‘ che, nonostante la precoce scomparsa, a soli quarant’anni, nel 1958, ha lasciato alle sue spalle un’eredità importantissima. André Bazin si può considerare il “padre” della Nouvelle Vogue, movimento cinematografico che si sviluppò proprio sulla base delle teorie elaborate tra le pagine della sua rivista, ad opera degli stessi critici che, dopo essersi formati in redazione, divennero registi.

Come ricorda lo stesso Giancarlo Sepe, in un’intervista, la scelta di realizzare uno spettacolo su Bazin non è stata casuale. Dal momento che, come il nostro autore, il critico francese in vita fu parecchio avversato: “per la sua rigidità e il suo carattere spigoloso”. Bazin, interpretato magistralmente da Pino Tufillaro – attore che, insieme ad altri, fa parte del teatro La Comunità – nella sua ultima notte, messa in scena con eleganza e poesia, ripercorre le sue teorie sul cinema a partire dalla domanda: “Siamo sicuri che quel che vediamo sia la realtà?”.

Lo spettacolo è denso di contenuti che si dipanano rapidamente, grazie all’incessante susseguirsi di geniali trovate sceniche; come: l’omicidio in treno; la rievocazione del film “Le regole del gioco”, in cui gli attori si muovono in una lama di luce; l’escamotage delle lavagne per raccontare la personalità e le contraddizioni del protagonista, come il suo essere cattolico comunista.

In un calcolato disordine, i temi trattati sono moltissimi: la predilezione di Bazin per il cinema documentario, che si concretizza nella diffidenza per il montaggio a favore del piano sequenza; lo sfogo contro i vecchi maestri del cinema; la telefonata con François Truffaut, suo allievo prediletto che all’epoca stava girando i 400 colpi; la morte che attraverso il cinema si rende eterna e si trasforma in un monito.

Gli attori sono prodigiosi: Giuseppe Arezzi, Marco Celli, Margherita Di Rauso, Davide Gallarello, Claudia Gambino, Francesca Paolucchi, Federica Stefanelli e Guido Targelli, Pino Tufillaro, cantano, ballano, recitano e si muovono all’unisono; su un palco “nudo”, mosso solo dall’audace gioco di luci di Roberto Bonfantini e da un’apertura bianca sullo sfondo che ricorda metaforicamente lo schermo di un cinema ma che, in realtà, si rivela un portale verso una dimensione ignota al pubblico; come a voler alludere al potere del cinema di aprire nuovi orizzonti mentali.

Nulla è scontato, dai costumi di Lucia Mariani alle musiche di Davide Mastrogiovanni e Harmonia Team. Bazin, realizzato in collaborazione col Teatro Diana di Napoli e il Teatro della Toscana, senza celare una nota malinconica, amplificata – a mio parere – dai volti truccati di bianco che, in un certo senso, ispessiscono e rendono invalicabile la quarta parete; e dalle nostalgiche canzoni francesi, è uno spettacolo effervescente ed esplosivo, dal ritmo serrato, che tiene gli spettatori col fiato sospeso e li lascia uscire con la mente piacevolmente affollata di immagini e pensieri.

Ludovica Palmieri

Bazin

di e per la regia di Giancarlo Sepe

con Giuseppe Arezzi, Marco Celli, Margherita Di Rauso, David Gallarello, Claudia Gambino, Francesca Patucchi, Federica Stefanelli, Guido Targetti

e con Pino Tufillaro

scene Alessandro Ciccone

costumi Lucia Mariani

disegno luci Roberto Bonfantini

musiche Davide Mastrogiovanni e Harmonia Team

produzione Teatro La Comunità coproduzione Teatro della Toscana in collaborazione con Diana OR.I.S

Durata 60 minuti

