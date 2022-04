Borghi abbandonati, borghi da recuperare

history 10 minuti di lettura

Quello sui borghi abbandonati sembra un grido d’allarme – lanciato sia dall’ISTAT che da l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – scivolato via senza lasciare traccia. Un fenomeno e un problema, quello dello spopolamento di molti borghi che ha trasformato il nostro territorio da Nord a Sud della penisola.

Le cifre sono impietose e parlano da sole; sono più di 6.000 i borghi abbandonati e circa 5.000 i piccoli centri in fase di spopolamento. Inoltre, l’Istituto di statistica certifica l’esistenza di altri 1.380 comuni con massimo di 2.000 abitanti dove al 2019 vivevano appena 1,9 milioni di persone. Ma non sono esenti da questo fenomeno neanche i comuni medio-grandi, circa 45, quelli cioè con una popolazione compresa fra i 15 mila e i 65 mila abitanti [1].

Le cause ovviamente sono molteplici ma comunque è certo che questo lento ma inesorabile esodo dalle proprie residenze abbia avuto inizio a seguito del boom economico del secondo dopo guerra, accompagnato poi dai ricorrenti eventi catastrofici come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.

Questo allontanamento dalla propria terra, storia, tradizioni, ha comunque una rilevanza netta nel Meridione così come riporta Luca Di Figlia, docente presso l’università di Firenze, in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” di Napoli: «Ho contato già 19 paesi abbandonati in Calabria, 15 in Abruzzo, 6 in Campania, 1 in Basilicata e 1 in Puglia. Le cause dell’abbandono sono da ricercarsi in alcune calamità naturali, come frane o terremoti, ma anche non naturali come emigrazione, inagibilità e assenza opere pubbliche» [2].

Questi sono i drammatici numeri che riguardano la situazione del nostro territorio e sembra che la loro gravità non sia sfuggita ai capitoli delle linee di attuazione del PNRR visto che è stato previsto un cospicuo stanziamento destinato proprio per rigenerare, diciamo, questi borghi in abbandono o già abbandonati.

La strategia messa in campo è finalizzata sostanzialmente alla creazione di un acceleratore socioeconomico che permetta non soltanto interventi di restauro architettonico ma che sia in grado di suscitare attrazione, creare comunità e quindi futuro.

La leva economica attivata dal Ministero per la Cultura (MiC), ha messo a disposizione 1 miliardo di euro che verrà destinato seguendo due direttrici ben precise. La prima, Linea A, prevede l’erogazione di 420 milioni di euro suddivisi tra 21 borghi individuati da Regioni e Provincie Autonome. Ciascun intervento sarà quindi di importo pari a 20 milioni di euro e sarà finalizzato al rilancio economico e sociale di quei borghi disabitati o comunque in avanzato processo di declino e/o abbandono, attraverso la presentazione di progetti che abbiano come finalità le facilitazioni per la creazione di nuove infrastrutture e servizi nel campo della cultura (ad esempio scuole o accademie artistiche), del turismo (tipo alberghi diffusi) e del sociale (come Residenze Sanitarie Assistenziali). Il percorso di analisi e studio dei vari progetti, si concluderà il 22 maggio prossimo con l’ammissione al finanziamento delle 21 proposte individuate come le più rispondenti.

La seconda linea di intervento, Linea B, ha come obiettivo quello della realizzazione di progetti locali che stimolino il risveglio culturale.

Saranno interessati 229 borghi storici ai cui progetti, presentati dai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 residenti, andranno 380 milioni. Altri 200 milioni, invece, saranno indirizzati come forma di sostegno e aiuto alle micro, piccole e medie imprese già presenti su quel territorio o a quelle che intenderanno farlo. Da ultimo va ricordato che coerentemente con le disposizioni dettate dal PNRR, il 40% delle risorse complessive andrà erogato esclusivamente alle 8 Regioni del Sud Italia con l’obbligo di portare a termine i progetti entro giugno 2026 [3].

Tutto bene quindi? Tutti soddisfatti? Non direi proprio, almeno scorrendo i commenti di Marco Bussone, Presidente dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) il quale senza mezzi termini rigetta l’impostazione che presiede all’erogazione delle due linee di credito in quanto «Peccato che per avere queste risorse si debba partecipare ad una sorta di lotteria. I bandi che scadranno a marzo stanno esasperando i municipalismi. Ci mettono uno contro l’altro, frammentando le risorse disponibili» e per evitare incomprensioni, Bussone ci offre un esempio di cosa possa accadere in pratica: «L’unica ad aver già deciso è la Regione Piemonte che, senza aspettare i bandi, ha stabilito che le risorse verranno utilizzate per recuperare la storica reggia sabauda di Stupiniggi. Ma era davvero questo il senso dell’intervento finanziato da Bruxelles? Perché un conto è recuperare un patrimonio storico e artistico, un altro pensare ad un intervento di ripopolamento, al recupero dei centri disabitati» [4].

In sostanza, se sono tutti d’accordo sulle linee generali che prevedono la rigenerazione culturale, sociale ed economica di molti comuni – «Il bando è un investimento imponente per territori che non hanno mai avuto queste risorse a disposizione» ricorda Vincenzo Santoro, responsabile Cultura e Turismo dell’ANCI – non poche sono invece le perplessità circa le modalità di erogazione degli importi. Il Touring Club e Legambiente, ad esempio, hanno chiesto al Ministero della Cultura «in virtù dei malumori e delle proteste che pervengono dai territori di provvedere al ritiro del bando della linea A facendo confluire i fondi interamente sulla Linea B» [5]. Appello caduto nel vuoto.

Su questo tema, poi, è intervenuto con tutta la sua autorevolezza anche il Forum Disuguaglianze e Diversità il quale partendo da una analitica lettura dei punti del PNRR, ha posto l’accento sulle disuguaglianze territoriali con particolare attenzione al Sud. Il ragionamento del Forum parte dall’idea che ogni intervento debba essere parte di una chiara missione strategica che raccolga i diversi provvedimenti, sicuramente esistenti ma frammentari e disuniti.

Questo permetterebbe un’azione efficace specialmente nei riguardi delle aree marginalizzate del Paese, e se «questi interventi non verranno guidati da un comune metodo, rischiano di risolversi in una nuova, deleteria stagione di sussidi compensativi» [6].

Le riflessioni del Forum, comunque di portata generale e solo indicative della linea da seguire, sembra abbiano incrociato e trovato accoglienza a livello europeo nelle finalità previste con l’istituzione del progetto Horizon, un programma quadro per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027 con una dotazione finanziaria di 95,5 miliardi di euro; il più vasto programma di ricerca transnazionale al mondo.

All’interno di questa cornice programmatica, si è sviluppato il progetto di durata triennale Horizon Matilde coinvolgente 10 Paesi europei con una dotazione di poco inferiore ai 3 miliardi di euro che sostanzialmente, partendo dalla certezza che l’immigrazione straniera sia un’importante motore di sviluppo sociale ed economico, valuta come la distribuzione di cittadini terzi – cioè immigrati – possa interagire nelle varie realtà urbane, rurali e montane delle comunità europee.

In breve, per quanto ci riguarda, è il blocco di partenza per considerare gli immigrati che giungono in Italia una risorsa e non un peso o un problema, tanto più se avremo la capacità di guidarli in un percorso di inserimento in territori interni dove maggiormente è evidente lo spopolamento o il progressivo abbandono.

Proprio il 10 marzo scorso si è svolto un interessante incontro fra i gestori del programma Matilde e i partner del “Forum Disuguaglianze e Diversità” per impostare una nuova linea di interpretazione del fenomeno immigrazione da vedere, appunto, come volano forse insostituibile per il rilancio delle aree marginalizzate. Problema, che come abbiamo visto, ci tocca molto da vicino non solo per il ruolo che l’Italia ha giocato e gioca rispetto ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa, ma in prospettiva anche per le conseguenze non certo marginali della guerra conseguente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Di comune accordo si è ritenuto che il primo passo da compiere fosse quello di capovolgere l’attuale descrizione del fenomeno migratorio, percepito globalmente solo come un sovraccarico alla già pesante situazione sociale, e vederlo come un problema strutturale; beneficiario cioè di politiche mirate da attuare anche portando alla luce le iniziative di sindaci ed amministratori di piccoli comuni che hanno dato luogo ad esperienze positive di inserimento nel tessuto cittadino. Quindi la necessità di immaginare nuovi scenari che facilitino l’inserimento tenendo conto anche delle esigenze e delle qualità dei nuovi cittadini, armonizzandoli con quelle dei residenti.

Va da sé, come è stato posto in risalto nel confronto, che per dare una corretta attuazione ai processi di inserimento è necessario un ricorrente aggiornamento dei dati censitari delle popolazioni residenti nei borghi così come – compito forse più complesso – seguire ed indirizzare la mobilità dei migranti per evitare aggregazioni multiple a macchia di leopardo.

Infine l’ultimo tema trattato ha riguardato le politiche, potremmo dire, sulle quali investire e cioè quelle che possono favorire la piena radicalizzazione dell’immigrato nel tessuto sociale. Favorire quindi la partecipazione e l’assunzione di responsabilità, traguardo questo raggiungibile solo attraverso serie politiche di accesso al mondo del lavoro – regolare e tutelato – che comunque non manchi di esaltare le competenze e le attitudini professionali dei nuovi residenti per armonizzarle con le già esistenti storie e saperi del luogo.

Proprio su questi binari – in sostanza i primi due casi di studio dello sviluppo del Progetto “MATILDE” in Italia – si sono attivate due realtà locali e cioè nella Città Metropolitana di Torino il borgo di Bussoleno e nella Provincia Autonoma di Bolzano, attraverso l’intervento della “Caritas”, il borgo di Tesimo.

Nel primo caso, è stato ideato un workshop finalizzato all’ideazione e costruzione di oggetti architettonici pensati per interagire con la comunità e il paesaggio. Il bando era indirizzato esclusivamente a quei soggetti con diversa provenienza e professionalità con il fine di inserirli in un gruppo temporaneo di studio con maestranze locali sulla fattibilità pratica di un’opera [7].

Nella seconda esperienza maturata, partendo dal concetto base di integrazione lavorativa fra residenti e cittadini stranieri che si affacciano sul mondo del lavoro, la Caritas ha organizzato un focus fra rappresentanti di cooperative sociali, aziende locali e sindacati al fine di individuare e favorire i percorsi per una completa inclusione specialmente nei confronti dei soggetti richiedenti asilo [8].

Tutti questi sono esempi di rilevante importanza perché, anche se a fatica, si sta lentamente superando a livello nazionale quella forma di approccio di tipo emergenziale all’evento migratorio per approdare, speriamo quanto prima, alla convinta valutazione del fenomeno come una opportunità da utilizzare con reciproci vantaggi.

Stefano Ferrarese

