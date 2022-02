Brevi interviste con uomini schifosi di David foster Wallace

history 6 minuti di lettura

Se il buongiorno si vede dal mattino, la scelta di iniziare la quinta edizione di Fog Triennale Milano Performing Arts – il Festival della Triennale di Milano dedicato alle più interessanti e coinvolgenti espressioni di teatro, danza, performance e musica, con la drammaturgia tratta dal libro di David Foster Wallace “Brevi interviste con uomini schifosi” ha raggiunto l’obiettivo di catalizzare l’attenzione su una pièce teatrale disturbante quanto divertente che dipinge un maschio manipolatore, abusante, tossico al limite del ridicolo nei suoi rapporti con le donne.

Il libro scritto da David Foster Wallace, dato alle stampe nel 1999 contiene circa trenta racconti e di questi Daniel Veronese, drammaturgo e regista argentino di fama internazionale ne sceglie otto. Sul palco due attori uomini recitano interpretando alternativamente un uomo ed una donna: Lino Musella, e Paolo Mazzarelli entrambe attori di pièce teatrali e film di rilievo. In ciascuno degli episodi ed in ciascuna delle relazioni che vediamo rappresentate la donna è sempre e comunque “un oggetto a cui dar retta o un oggetto a cui non dar retta”. A distanza di oltre vent’anni dalla pubblicazione del libro ci ritroviamo al cospetto una cultura sessista, maschilista, zeppa di luoghi comuni sulle donne che ci induce a riflettere sul fatto che molto è cambiato senza che però sia cambiato nulla di veramente sostanziale.

L’autore americano va a fondo nell’animo umano, gli uomini che ci presenta non sono distanti dagli uomini comuni che popolano le nostre vite, quello che intraprendiamo insieme ai suoi personaggi è un viaggio nel vizio dell’animo umano è bravissimo David Foster Wallace ad andare nel dettaglio di come si formano i pensieri nelle menti di questi maschi.

Riconosciamo subito i loro schemi: il narcisista, lo svalutatore, l’abusante. Essi ci ricordano che la prima resistenza al male è proprio riconoscere il male in quanto vedendolo possiamo proteggere noi stesse e prendere una posizione nei confronti dei comportamenti abusanti. La sottotraccia dello spettacolo è sempre e comunque l’aggressione del maschile sul femminile perpetrata da uomini apparentemente insospettabili. Riconosciamo i loro sotto pensieri ai quali fortunatamente, siamo tutti uomini e donne, sempre più attenti. I personaggi maschili di Foster Wallace sono ciechi, non hanno nessuna autoconsapevolezza, nessuna capacità di introspezione e di mettersi in discussione, le causa di tutto ciò sono: sottocultura, ignoranza, narcisismo.

Si ride tanto guardando “Brevi interviste con uomini schifosi” e si pensa anche tanto. Merito di Wallace, in primis, uno scrittore con un indiscusso talento nei suoi racconti di indagare queste personalità maschili disturbate che nella oggettificazione della donna fanno emergere il lato grottesco e ridicolo della violenza e la insensatezza di perseguire questo genere di rapporti con l’altro sesso. Rapporti asimmetrici e di abuso nei quali la donna è vittima , ma l’uomo non può evolvere come individuo. Un festival di umanità malata quella scelta e proposta da Daniel Veronese per il teatro, rappresentativa di quella “toxic masculinity” che ha dei tratti tanto universali : abbiamo degni rappresentanti di “mansplaining”; uomini che amano interpretare il ruolo del pigmalione che con atteggiamento paternalistici presumono di essere qualificati a spiegare alla donna un argomento (sul quale non è affatto detto che ne sappiano più di lei).

I professionisti della violenza psicologica che svalutano la partner per tenerla in una condizione di dipendenza. Gli esperti della lite tossica che alternando dissonanza cognitiva e colpevolizzazione della donna ma hanno già un chiaro, ma nascosto un obiettivo da perseguire che vede loro come “vincitori”, perché in questi rapporti c’è sempre un gioco di potere dove uno vince e uno perde. L’autoproclamato “amante perfetto” che mira a procurare alla donna orgasmi seriali, non per darle piacere , ma per autoesaltare le proprie capacità: un orgasmo una tacca , dieci orgasmi dieci tacche , ma soprattutto “sono dieci volte più bravo degli altri“. Il violento a tutto tondo. Lo scopatore seriale che direbbe e farebbe qualunque cosa per portarsi a letto quante più donne possibile, specializzato delle tecniche adatte allo scopo ed è in questa categoria che incontriamo il focomelico, bravissimo nel suscitare compassione e simpatia proprio tra le donne empatiche e compassionevoli.

La scenografia è composta da sole sedie e tavoli, tutta giocata sul bianco e grigio, è una scenografia dove il corpo dei due attori scalzi e con il medesimo semplice abbigliamento assume una postura sulla sedia che rappresenta il disagio della vittima o l’arroganza dell’aggressore: seduto sul bordo a gambe unite e sguardo basso o a braccia aperte e inclinato in avanti, una regia concentrata sulla fisicità degli attori che spoglia la scena del non essenziale perché l’attenzione del pubblico converga sul rapporto tra i due e su quelli che sono monologhi maschili che rivelano nell’incapacità di un rapporto sano e armonico con le donne tutta la propria inesorabile debolezza.

In “Brevi interviste a uomini schifosi” la catarsi del teatro di Aristotele dispiega i suoi effetti , uno spettacolo disturbante che ci porta a vivere insieme agli attori quei rapporti generando una riflessione profonda, ma dal quale si esce purificati

Adelaide Cacace

Triennale – Milano

22-24 Febbraio 2022

Brevi interviste con uomini schifosi

di David Foster Wallace

regia, drammaturgia: Daniel Veronese

traduzione: Aldo Miguel Grompone, Gaia Silvestrini

con: Lino Musella, Paolo Mazzarelli

disegno luci: Marciano Rizzo

direzione tecnica: Marciano Rizzo e Gianluca Tomasella

fonica, video: Marcello Abucci

responsabile di produzione: Gaia Silvestrini

assistente alla produzione: Gianluca Bonagura

produzione: Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Marche Teatro, TPE Teatro Piemonte Europa, FOG Triennale Milano Performing Arts, Carnezzeria Srls

con il sostegno di: Timbre 4 Madrid, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

durata 80’

spettacolo in italiano con sovratitoli in italiano e inglese

con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito di NEXT 2021

