Carrozzeria Orfeo, Salveremo il mondo prima dell’alba

Non mi capitava da tempo, o forse non mi era mai capitato. Da che ho memoria, solo Carrozzeria Orfeo è riuscita a farmi ridere e piangere nello stesso tempo. Merito della sua straripante, intelligente e feroce poesia che, nell'ultimo spettacolo ha toccato l'apice assoluto.

Salveremo il mondo prima dell'alba ha tutte le caratteristiche di un capolavoro: la drammaturgia da pelle d'oca di Gabriele Di Luca; la regia a tre mani di Gabriele De Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi; la recitazione da standing ovation di un cast eccezionale. Il tutto con un ritmo fluido e serrato che scorre rapidamente sulle note delle musiche originali di Massimiliano Setti.

Per quanto sia difficile parlare di un'opera così riuscita, inizierei dalla drammaturgia. Poetica, profonda, pungente, esilarante. Un testo magistrale, in cui ogni parola, ogni pausa, c'è perché non poteva essere altrimenti, perché ci deve essere. Non ci sono forzatura o momenti morti, anche i toni forti, ai limiti del blasfemo, risultano perfettamente contenuti e mai volgari.

Non ci sono digressioni inutili o banalità.

Tutto è perfettamente essenziale nella calibrata alternanza tra dialoghi comici, veloci, aspri, a tratti anche crudeli, decisamente oltre la comfort zone del politicamente corretto; monologhi profondissimi affidati per lo più alla voce femminile che apre e chiude il dramma con delle riflessioni dalla portata universale e momenti di confronto che crescono di intensità con il procedere del racconto.

“Salveremo il mondo prima dell'alba” è un'opera corale. Parla della vita, del mondo e degli esseri umani e, pur prestandosi a diversi livelli di lettura, è integralmente permeata da un substrato filosofico validissimo, arricchito dalla consulenza filosofica di Andrea Colamedici; che, anziché appesantire il dramma, lo rende ancor più avvincente e interessante, facendolo scivolare rapidamente lungo i suoi 150 minuti.

Lo spettacolo è costruito come un climax ascendente che va a schiudersi gradualmente per esplodere alla fine, in cui i personaggi si rivelano, acquistando spessore. Come se fosse nelle intenzioni degli autori dipingerli dapprima come macchiette, apparentemente piatte, comiche, colorate negli eloquenti costumi di Stefania Cempini, per poi farli emergere in tutte le loro complesse sfaccettature e tridimensionalità di persone. Rivelando come, dietro ogni individuo anche il più banale, meschino o prevedibile all'apparenza, si celino mondi, motivi e ragioni che è sempre necessario conoscere e comprendere prima di giudicare.

La sola ambientazione, messa in opera nell'efficace scenografia di Lucio Diana (autore anche di scene e luci), rende l'idea dell'alta temperatura della fantasia di Carrozzeria Orfeo. Un rehab di lusso, con tanto di sauna e palestra, spazi strategici per connotare, esaltare e separare i momenti scenici, specializzato nella cura delle dipendenze ma collocato in una stazione spaziale da cui si gode una magnifica vista sulla Terra. Dotato, peraltro, di un mega telescopio ad altissima risoluzione che dà adito alla scoperta degli ultimi esemplari di pinguini della Papua!

Ovviamente, gli unici possibili frequentatori del rehab sono degli eccentrici miliardari che inizialmente, quando si palesa la figura del coach, deputato a seguirli, interpretato da un esplosivo Massimiliano Setti, appaiono anche parecchio ingenui nello sperare di trovare lì una soluzione ai loro problemi. Il coach, che per dirla tutta ricorda più un boyscout che un professionista nella riabilitazione, con grande autoironia e franchezza precisa subito di non essere uno psicologo e di aver anche gravissimi traumi alle spalle; eppure, nonostante tutte le carenze, oppure forse grazie all'accettazione delle stesse, si rivela più efficace del previsto nel supportare i suoi lacerati clienti.

Tutti i personaggi sono poliedrici e sfaccettati, ricchi di contraddizioni, impossibili da definire o da categorizzare. Come se con loro Carrozzeria Orfeo riuscisse a portare in scena un pizzico di umanità, in cui non è mai tutto bianco o nero ma ci sono mille sfumature ed anche il più arrogante e avido capitalista senza scrupoli: William, magistralmente interpretato da Ivan Zerbinati può avere alle spalle fragilità e debolezze, nonché appunto, dipendenze. Ognuno, singolarmente o nelle interazioni di coppia, offre l'opportunità ai tre registi di scavare a fondo. Così, in un panorama fallocentrico emerge la figura di Jasmine, la ruggente Alice Giroldini, una popstar dalla carriera rovinata, dipendente dal sesso e dagli ansiolitici, femminista contro il femminismo che, con splendidi e toccanti monologhi crea le premesse e tira le fila della vicenda. Poi ci sono Omar e Patrizio, gli impeccabili Sergio Romano e Roberto Serpi, una coppia apparentemente male assortita ma in realtà affiatatissima; composta da un imprenditore workaholic senza scrupoli e un paffuto miliardario senza troppe ambizioni nella vita se non quella di amare, essere amato e adottare un figlio. I due nel loro percorso narrativo arrivano a dei momenti di confronto estremamente commoventi che per coraggio, sincerità e intensità entrano davvero nel cuore. Infine, c'è il tenero Nat, il domestico invalido di William con la passione per gli animali, interpretato da uno splendido Sebastiano Bronzato che ha l'onore e l'onere di rappresentare tutta quella fetta di umanità “buona” che crede ancora nella possibilità di un cambiamento; che paga anche per gli altri; che subisce in silenzio e pur non avendo nulla si preoccupa di chi ha ancor meno di lui. E, nello stesso tempo, è una delle vene comiche più brillanti e riuscite dello spettacolo per la fresca ingenuità delle sue spontanee battute che hanno poi un effetto a strascico su tutti i personaggi.

I temi toccati sono tantissimi, perché, come si può intuire da questa rapida carrellata, ogni personaggio, scolpito a tutto tondo, è un mondo. Così, anche le questioni personali, come la sessualità e il sesso; il rapporto con i figli e con i genitori; la malattia; la disabilità; la povertà; l'informazione e il potere dei media; il capitalismo; la politica; la fine del mondo, acquistano un valore universale. Con l'effetto che lo spettacolo, anche ad una settimana dalla visione, continua a ribollire dentro, facendo nascere nuove riflessioni, emozioni ed idee. Grazie Carrozzeria Orfeo, continuate così.

Ludovica Palmieri

Teatro Vascello – Roma

Salveremo il mondo prima dell'alba

Uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

Drammaturgia Gabriele Di Luca

Con Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Massimiliano Setti, Roberto Serpi, Ivan Zerbinati

Regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Consulenza filosofica Andrea Colamedici – TLON

Musiche originali Massimiliano Setti

Scenografia e luci Lucio Diana

Costumi Stefania Cempini

Durata dello spettacolo 150' con intervallo

Organizzazione Luisa Supino e Francesco Pietrella

Ufficio stampa Raffaella Ilari

Illustrazione locandina Federico Bassi e Giacomo Trivellini

una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell'Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

In collaborazione con Centro di Residenza dell'Emilia-Romagna “L'arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale

-----------------------------

-----------------------------

