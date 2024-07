La Champagne e lo Champagne, questione di gusto e di cultura

La parola Champagne evoca la Francia come poche altre cose e la sua dimensione di grandeur, fascino e sensualità insieme, accendendo sempre una qualche rivalità con il mondo italiano. Non si tratta tanto di stilare classifiche quanto di distinguere e cogliere l'occasione per conoscere un particolare territorio, parte del patrimonio culturale ed economico certamente ma anche della vita sociale e dello stile di un paese come potrebbe esserlo un monumento. Per altro ad esempio l'Italia è nota per i suoi vini spumanti dolci, come in origine era lo Champagne, diventato, ironia della sorte, sempre meno dolce grazie agli inglesi che chiesero ai francesi un vino da aperitivo. Intanto è bene chiarire anche se a qualcuno può sembrare ovvio che la Champagne è il nome della regione; mentre lo Champagne è il vino spumante, mousseux, realizzato esclusivamente in questo territorio seguendo il metodo tradizionale, in Italia noto come classico.

La denominazione è quindi geografica oltre che di merito per la produzione. Tra l'altro mentre in questo territorio la cui nomea è legata a un prodotto percepito come prodotto di lusso, con 250 grandi Maison e tanti piccoli altri produttori, quasi ‘domestici', il consumo è a tutto pasto, altrove, anche in Francia, è utilizzato soprattutto per le grandi occasioni, per i brindisi o per alcuni eventi istituzionali. Solo di recente si sta diffondendo a tavola alla stregua dei vini fermi proprio com'è accaduto in Italia con lo spumante.

La Champagne è un territorio collinare la cui altitudine massima raggiunge appena i 240 metri sul livello del mare e ha due città interessanti, Reims, capitale ufficiosa, a un'oretta da Parigi, in stile art déco, ben ricostruita dopo la pesante distruzione subita durante la Seconda Guerra Mondiale, elegante e con alcuni monumenti importanti come la splendida Cattedrale gotica dove fu battezzato il re Clodoveo e dove riposano le sue spoglie e dove venivano incoronati i re di Francia. La chiesa è superba e accoglie al suo interno anche l'arte contemporanea delle vetrate realizzate da Marc Chagall e dal tedesco Imi Knoeber. Interessante anche la chiesa gotica di Saint-Rémy e il Museo di Saint-Rémy, oltre il Museo delle Belle arti; mentre palazzo Tau è chiuso per restauro. A una mezzoretta, allontanandosi ancora a sud-est da Parigi, la capitale ufficiale, Épernay, molto graziosa con una bella cattedrale. Anche le Maison spesso sono templi di storie familiari, culturali e simboli di architettura tipica.

Ad Ay troviamo la Maison d'Ayala in un edificio art déco fondata nel 1860 da Edmond Ayala, nato nel 1831 per caso a Parigi, figlio di un diplomatico dei Paesi Baschi. In Champagne arriva così una famiglia spagnola, fatto insolito, per un territorio dove invece la presenza tedesca era già importante come testimoniano i nomi di tante case di produzione. Edmond si rivela un uomo molto dinamico con un forte spirito imprenditoriale dedito a comprendere la produzione. Inizia a lavorare presso la Maison Albrecht, Chateau d'Ay dove si innamora della figlia del proprietario, Alberte, che sposa ricevendo come regalo di nozze la stessa Maison dove lavorerà con il fratello Fernand che vive nel Regno Unito. Grazie al fratello si apre per la Maison il mercato anglosassone, tuttora molto importante per lo Champagne francese, anche grazie ad amicizie nobili, in particolare il futuro re Edoardo VII. Gli inglesi, come accennato, chiedono un prodotto come aperitivo e poi a tutto pasto, in un'epoca nella quale i vini erano decisamente dolci. Una richiesta che stimola la Maison a creare nel 1865 il “Dry Champagne”. Il nome è un programma: in realtà ha ben 21 grammi per litro di zucchero per allora una grande innovazione. I Reali inglesi cominciano così a bere Champagne Ayala.

Bollinger è un nome molto noto ed è tuttora una Maison familiare fondata nel 1829 dal Comte de Villeremont, ospitata in un edificio dallo stile tipico della regione con i mattoni e la pietra a vista, la facciata imponente con le due scale che si riuniscono all'entrata, dando un'immagine di regalità. All'epoca il Conte possedeva terre e boschi ma non si aveva il diritto di commerciare e quindi si indirizzò a Bollinger, tedesco, che si innamorò anche in questo caso della figlia del Conte, divenendone il genero. Nasce così la Maison Bollinger, nome che ormai si pronuncia alla francese. Ora nel 1941 Jacques Bollinger muore senza eredi ma sua moglie Élisabeth prende le redini con grande capacità, una delle prime donne in Champagne a fare la promozione di un vino fuori della Francia. Oggi la filosofia della casa si regge sui cosiddetti Cinque i pilastri, rispettivamente il vigneto; la centralità del Pinot Nero presente in tutte le cuvée, anche in parte minima; la specialità dei vini di riserva in formato Magnum; le botti in legno di castagno francese con un fatto unico nella zona, una propria azienda produttrice; e il tempo, quale valore per impreziosire il vino, con un invecchiamento più lungo del minimo richiesto dal disciplinare che va per Bollinger da un mino di 3 anni per i non millesimati a un minimo di 7 per i millesimati. Altro tema fondamentale che sta sempre più caratterizzando la zona è l'attenzione alla sostenibilità che diventa anche cultura e immagine del prodotto meno legato all'idea del lusso. Non è un caso che nel 2012 sia stata qualificata come Impresa del Patrimonio Vivente, ottenendo anche la Certificazione Ambientale e nel 2013 quella di Viticoltore “Sostenibile” in Champagne mentre nel 2016 Bollinger ha rinunciato ad ogni sorta di pesticidi.

Tra i progetti della Maison anche un recupero architettonico sostenibile per garantire nel giro di qualche anno un albergo e ristorante e l'attenzione alla tecnologia e al futuro si sposa con il desiderio di conservare il patrimonio della tradizione anche in termini dei mestieri legati alla produzione, ancora molto artigianale. Qui infatti la vinificazione per i Grands-Crus e Premiers-Crus è in legno, con sughero, Rémuage e Dégorgement a mano rigorosamente. Il legno non è utilizzato per dare un sentore specifico, boisé appunto, al vino quanto per favorire una micro-ossigenazione.

Il mondo del vino è sempre più legato all'arte tanto che all'interno delle cantine, scavate in due fasi successive, rispettivamente, dal 1829-1907 e dal 1907 al 1920, tutte a volta ci sono due enoteche, una decorata con un mosaico del maestro siciliano Luigi La Ferla, nato a Comiso, si sposta poi a Ravenna e si trasferisce quindi in Francia dove mette radici in particolare a Bordeaux dove ha svolto un tirocinio, per poi trasferirsi a Parigi dove vive e lavora. Questo artista ha scelto il mosaico – grande la suggestione dei mosaici di Piazza Armerina e della Cappella Palatina a Palermo – quale sintesi interiorizzata tra pittura e scultura. che secondo alcune interpretazioni racconta la produzione del vino nelle sue diverse fasi; secondo alte gli aromi del vino. C'è inoltre la Galleria 1829 che celebra la fondazione della Casa nella quale l'architetto che ha curato i lavori ha voluto riprodurre idealmente i cinque pilastri dell'azienda. Tra le curiosità della storia, il fatto che Bollinger dal 1884 con la Regina Vittoria sia fornitore ufficiale della Real Casa inglese e lo è ancora oggi – a dire il vero in attesa della scelta e conferma di re Carlo – un orgoglio per la Casa e anche una memoria della storia.

C'è anche chi predilige la musica e l'arte in genere come la casa Apollonis firmato da Michel Loriot, piccolo produttore, dedicato soprattutto al vitigno Meunier, fin dal nome, tanto che il messaggio della Casa è “Delle vibrazioni che si degustano”. Apollonis, Apollonia in italiano, è la musa della musica e dell'arte e dunque dell'arte dello Champagne e di una passione di famiglia, oltre che essere una figura femminile che racconta le donne Loriot molto presenti in ogni generazione nella vigna e nell'azienda tanto che esiste la Vigne de la grande-mère così chiamata perché era un vigneto che la nonna appunto voleva seguire da sola. I coniugi Loriot, sindaco di Festigny, e Martine con la figlia Marie, enologa, portano avanti l'azienda di Vigneron, nata nel 1675, oggi alla dodicesima generazione. Bisogna sapere che gli antenati di Michel erano musicisti e la passione per la musica anche quando la scelta è stata rivolta all'arte delle bollicine è rimasta così dodici anni fa è stata introdotta la musica classica dopo un viaggio in Svizzera dove era stata notata la sua presenza tra botti e bottiglie. Una ricerca approfondita ha condotto Michel a conoscere la génodique, scienza che studia gli effetti di certe melodie sugli organismi viventi, iniziata dal francese Joël Sternheimer negli Anni '80 mostrando come la musica possa avere un'influenza sugli esseri viventi benefica o dannosa a seconda delle onde che emette. Così è stata realizzata una play list che comprende tra gli altri Beethoven, Brahms, Elgar, Mozart e Vivaldi e che è stata verificata per l'efficacia.

Bonnaire&Clouet è una casa che nasce dalla fusione di due marchi, un'altra storia d'amore a tavola e le loro etichette parlano d'arte come se lo Champagne fosse sempre più un modo di vivere, uno stile, non solo un prodotto da consumare. Champagne Bonnaire e Paul Clouet, due marchi, una sola casa, due facce della stessa medaglia, nata da due storie indipendenti, oggi alla quarta generazione. Chi ci ha raccontato la storia è uno dei due fratelli, Jean-Emmanuel Bonnaire che insieme a Jean-Étienne ha preso in mano l'attività di famiglia. Champagne Bonnaire è il lato paterno della famiglia che si insedia a Cramant, paese della Côte des Blancs nel 1932, territorio vocato per lo Chardonnay mentre il lato materno della famiglia, Paul Clouet ha la sede a Bouzy dove il territorio è dedicato al Pinot Noir. All'inizio erano due aziende indipendenti ma il matrimonio dei genitori le riunisce e da quel momento una storia d'amore diventa il fil rouge della produzione, stessa filosofia, stesso stile, per una produzione complessiva oggi di circa 220mila bottiglie. Il logo stesso, disegnato una decina d'anni fa, racconta l'idea con un Giano Bifronte la cui barba è rappresentata da grappoli d'uva, un volto scuro a rappresentare il Pinot Noir e uno chiaro per lo Chardonnay. Le stesse etichette sono un modo per comunicare la filosofia della nuova generazione, realizzate da un artista bretone, Jules Maillard, con disegni che rendono l'abito dello Champagne leggero e moderno. L'orso rappresenta ad esempio il villaggio di Cramant e il gallo, simbolo francese tradizionale, Cramant; e ancora il vino Le Bateau, la barca, ha nell'etichetta l'immagine perché prodotto in una conca che ricorda un'imbarcazione. Infine, il cuore con i grappoli d'uva, “Love Story” è il nome del vino simbolo dell'unione dei due marchi realizzato al 50% con Pinot Noir e Chardonnay.

L'arte è poi una vera e propria passione per Bruno Paillard, collezionista, che ha dato vita alla Maison Champagne Bruno Paillard nel 1981, oggi alla seconda generazione, con una visione moderna come l'edificio nel quale si trova la direzione, gli uffici e anche la cantina, a piano, oltre la galleria d'arte dedicata agli Champagne Millesimé, appena fuori città, a Reims, a due passi dalla Basilica di Saint-Rémy. Azienda familiare oggi guidata da Alice Paillard che ci ha accompagnato nella visita lungo la storia e i profumi di un'azienda alla ricerca di un sentore che ne rappresentasse l'identità. I Paillard in realtà sono Vignérons da 300 anni nella Regione ma la produzione inizia solo poco più di quarant'anni fa per volontà appunto del padre di Alice che non ha ereditato terre dalla famiglia ma ha maturato sul campo un'esperienza lavorando come agente per altri marchi, un mestiere che gli ha consentito di degustare molti prodotti diversi, disegnando la sua carta ideale. Qui il gusto è la scelta del colore, quante più sfumature possibili nel bicchiere, puntando con una grande scommessa, sulle selezioni. Scelta impegnativa d'altronde, basti pensare che la N.P.U., Nec Plus Ultra, alla latina, il Non plus ultra appunto, richiede dieci anni di permanenza sui lieviti ed è stata realizzata solo otto volte nella vita dell'azienda. La filosofia Paillard mettendo una particolare attenzione ai Millesimé come espressione della propria identità e del felice risultato di alcune annate ha inteso raccontare queste annate speciali nella galleria d'arte, fin dall'inizio con un invito a livello internazionale ad un artista che di volta in volta ha accettato di interpretare un determinato Champagne. All'artista viene data una parola o alcune parole quale descrizione della personalità del vino che però viene fatto assaggiare solo dopo la realizzazione delle opere e le proporzioni per un formato orizzontale da etichetta. Tra le molte in esposizioni da segnalare l'opera del pittore Sandro Chia, che ha interpretato il Blanc des Blancs 1996, artista fiorentino della Transavanguardia egli stesso produttore di vino a Montalcino e autore delle proprie etichette. A lui è stata consegnata la parola “profondità” interpretata come il mare senza sapere che quell'annata aveva un timbro iodato. E ancora per l'annata 2012 la creazione del francese Claude Viallat, classe 1936, nato a Nîmes dove vive e lavora. Membro fondatore del movimento Supports/Surfaces, figura storica dell'astrattismo francese, sviluppa senza interruzione un'opera ad un tempo immediatamente riconoscibile e in movimento, spesso tra pittura e scultura, assemblaggio fortuito e precario di oggetti senza mai perdere l'eleganza.

Sophie Moreau

