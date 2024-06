Dove inizia lo spettacolo e dove finisce la realtà? Questa è la domanda che riecheggia nella mente all'uscita dal teatro Argentina, dopo la visione di Ciarlatani di Pablo Remón, con un magnifico Silvio Orlando che, “involontariamente”, comincia a confondere le idee prima ancora dell'inizio. A sipario chiuso, con una disinvoltura che manda in visibilio il pubblico, come se fosse tra amici, Silvio Orlando sale sul palco facendo gli onori di casa. Scherzando sulla difficoltà di spegnere il cellulare, introduce nel ruolo di Anna Velasco, al posto di Blu Yoshimi assente per un impedimento, Valeria Solarino che, nonostante la comprovata esperienza, data l'urgenza, recita avvalendosi del copione. Ironico ma incisivo, Orlando si presenta come uomo e come attore e conclude con nonchalance sedendosi ai margini della scena per godersi l'inizio dello spettacolo.

In questo preambolo, apparentemente spontaneo e del tutto indipendente dalla pièce, si cela forse il nucleo dello stesso. Ciarlatani è uno spettacolo sul mondo dello spettacolo, che sottolinea quanto spesso la finzione scenica diventi un tutt'uno con la vita, in un'amara riflessione sulla verità che, partendo dal Truman show, inteso come una versione edulcorata di George Orwell, giunge ad una sconsolata interpretazione di Hegel. E Remón, che ne cura anche la regia, affronta di petto la questione attraverso due storie parallele che precedono per capitoli alternati, collegate da un fil rouge. Da una parte la storia di Anna Velasco attrice; dall'altra, di Diego Fontana regista di film commerciali. I due sono inconsapevolmente legati dalla figura del regista Eusebio Velasco che rappresenta per entrambi l'alfa e l'omega delle loro carriere.

La complessa drammaturgia è costruita sapientemente, attraverso un articolato gioco di nessi e rimandi. Per cui, come in un puzzle, con il procedere dello spettacolo, si ricompone il quadro globale che riunisce le vicende dei due protagonisti a quella del loro mentore, ed ogni tassello torna magicamente al suo posto per completarsi nella scena finale che, chiudendo il cerchio, si ricongiunge a quella iniziale, rivelandone il significato.

I quattro attori in scena si prestano ad una recitazione vivace e scattante, caratterizzata da continui mutamenti di passo e di ritmo. Con picchi comici molto pronunciati, come il bambino critico cinematografico o il barista filosofo, per non parlare del produttore “fattone” e del regista commerciale. Silvio Orlando, Francesca Botti e Francesco Brandi coprono tutti i ruoli, riuscendo a conferire grande profondità ai personaggi, che sono sempre molto plastici, ritratti a tutto tondo, nonostante la rapidità dei passaggi. In questo dinamico fluire si distingue il personaggio di Anna Velasco, l'unico che può vantare un attore a suo completo appannaggio; come, ancora una volta, a voler giocare tra il teatro e la realtà, tra il presente e il passato, tra l'essere e poter essere. Come se Anna Velasco avesse diritto ad un'interprete in esclusiva perché è l'unico personaggio che nel corso dello spettacolo vive un processo evolutivo di crescita e maturazione che la porta ad un effettivo cambiamento. Per cui l'attrice che la interpreta non ha bisogno di recitare più ruoli perché in quell'uno, sospeso in bilico tra finzione e realtà, trova, come direbbe Pirandello (o Alessandro Milan) uno, nessuno e cento personaggi.

Nel dettaglio: regia, scenografie e costumi sono accuratissimi. In particolare, gli sketch in ospedale sono atomici. La kombo produttore su di giri e regista depresso, nel suo essere gentilmente cinica, è a dir poco vulcanica. Anche la trovata kazaka è geniale nel suo essere contemporaneamente comica e ficcante. La recitazione di Orlando è pazzesca, mai sopra le righe ma nel suo essere contenuta diventa ancora più forte e disarmante.

Non stupisce che uno spettacolo di tanta raffinata sagacia, abbia esordito in Italia al Festival di Spoleto.

Ludovica Palmieri

Teatro Argentina – Roma

5-17 marzo 2024

Ciarlatani

di Pablo Remón

traduzione italiana di Davide Carnevali da Los Farsantes

durata 1h50'

con Silvio Orlando

e con (in o.a.) Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi

regia Pablo Remón

scene Roberto Crea

luci Luigi Biondi

costumi Ornella e Marina Campanale

aiuto regia Raquel Alarcón

foto Guido Mencari

produzione Cardellino srl

in coproduzione con Spoleto Festival dei Due Mondi, Teatro di Roma – Teatro Nazionale

si ringrazia per la collaborazione Premio David di Donatello e Piera Detassis

