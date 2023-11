tempesta Ciarán: l’ennesimo evento climatico estremo

history 1 minuti di lettura

È arrivato l'ennesimo evento climatico estremo: Ciarán. Su queste pagine ne abbiamo scritto con continuità a sottolinearne l'aumento della forza devastatrice e la sua sempre maggiore frequenza a causa del cambiamento climatico. Dopo l'arrivo di piogge torrenziali, onde gigantesche abbattutesi sulle coste, eventi fino a 200 km/h e sette morti in Europa nord occidentale, ieri sera si contavano anche due vittime in Italia e alcuni dispersi. Violenti piogge, venti inarrestabili, corsi d'acqua che esondano e tragedie che si consumano anche per i danni provocati ai propri averi. Allerta meteo in diverse regioni d'Italia e attività che vengono fermate. Gli ospedali di Borgo San Lorenzo, Empoli, Pontedera e Prato sono allagati; Campi a causa dell'esondazione del Bisenzio è invasa dall'acqua e dal fango. Resteranno chiuse le scuole in diverse province. Autobus e treni tra il Friuli e il Veneto dove è allarme rosso. Ma continuiamo a trovare loschi personaggi che negano l'evidenza.

