Comandante, di Edoardo De Angelis

Comandante (2023) di Edoardo De Angelis sarebbe un film “fascista”? Sarebbe un film guerrafondaio? Prima ancora che uscisse, queste sono le accuse che sono state scagliate contro il film che rievoca un episodio nella vita del comandante della Regia Marina Salvatore Todaro avvenuto nell'ottobre del 1940.

Non so se i fascisti e i guerrafondai l'abbiano considerato un film fascista e guerrafondaio, tutto può essere, ma di sicuro Comandante non è né l'uno né l'altro. Non è fascista perché Todaro (il sempre intenso Pierfrancesco Favino), come afferma chiaramente, è un “uomo di mare”, ha il culto del mare, la religione del mare e segue l'etica del mare, secondo cui, qualunque uomo si trovi in difficoltà in acqua deve essere salvato, anche se è un traditore, anche se è, come nel film, un contingente belga che, alla faccia della neutralità, ha fatto fuoco contro il sommergibile italiano. Comandante è l'accurata ricostruzione storica di un microcosmo (gli equipaggi dei sommergibili) in un'epoca tragica. Il valore sacrosanto e inderogabile della solidarietà – ossia l'esatto opposto del mancato soccorso propugnato e attuato dal binomio postfascista leghista-melonista “sull'orbe terracqueo” – non è raccontato nel film in modo retorico ma come una scelta aspra e difficile che comporta tutta una serie di conseguenze ma sempre sotto il segno della dignità. “Dignità”, quell'antica parola che appunto il binomio postfascista leghista-melonista non sa neanche lontanamente che cosa sia.

Edoardo De Angelis e Pierfrancesco Favino sul set di Comandante

Se la solidarietà costa un prezzo elevato ma è necessaria, per definirsi uomini, ancor prima che italiani, la guerra, in Comandante, è una dimensione sporca e assurda che costringe degli uomini a stringersi come insetti in spazi claustrofobici, metallici, puzzolenti e asfissianti e quasi sempre a creparvi come topi. Come il film ricorda in modo eloquente, quando sottolinea, alla fine, che la maggior parte dei sommergibili durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati affondati e gli equipaggi sono morti.

Il segno della morte – in quello stesso mare amato e sperimentato –domina il film, dove ricorre l'immagine del corpo di Todaro che vi affonda.

Certo, qualcuno potrebbe dire che quell'immagine della morte alluda alla “bella morte” dei fascisti e dei repubblichini ma non c'è nulla di bello né di esaltante in quel corpo che sprofonda negli abissi marini. C'è semmai un senso di assoluta inutilità, di solitudine, di spreco.

Comandante

Lingua originale: italiano, veneto, napoletano, fiammingo, sassarese

Paese di produzione: Italia

Anno: 2023

Durata: 120'

Regia: Edoardo De Angelis

Soggetto: Edoardo De Angelis

Sceneggiatura: Edoardo De Angelis, Sandro Veronesi

Produttore: Pierpaolo Verga, Nicola Giuliano, Attilio De Razza, Edoardo De Angelis, Paolo Del Brocco, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri

Casa di produzione: Indigo Film, O' Groove, Rai Cinema, Tramp Ltd., V-Groove, Wise Pictures

Distribuzione in italiano: 01 Distribution

Fotografia: Ferran Paredes Rubio

Montaggio: Lorenzo Peluso

Effetti speciali: Kevin Tod Haug

Musiche: Robert Del Naja con Euan Dickinson

Scenografia: Carmine Guarino

Costumi: Massimo Cantini Parrini

Trucco: Paola Gattabrusi

Interpreti e personaggi

Pierfrancesco Favino: Salvatore Todaro

Massimiliano Rossi: Vittorio Marcon

Johan Heldenbergh: Georges Vogels

Arturo Muselli: Danilo Stiepovich

Giuseppe Brunetti: Gigino Magnifico

Gianluca Di Gennaro: Vincenzo Stumpo

Johannes Wirix: Jacques Reclercq

Silvia D'Amico: Rina Todaro

Cecilia Bertozzi: Anna

Paolo Bonacelli: Betti

Pietro Angelini: Ivano Leandri

Mario Russo: Salvatore Minniti

Giustiniano Alpi: Morandi

Luca Chikovani: Leonardo Barletta

Giorgio Cantarini: Vezio Schiassi

Andrea Ferrara: Antonio Mulargia

Lucas Tavernier: Caudron

