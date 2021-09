Le donne indigene, «niente di noi, senza di noi»

history 1 minuti di lettura

Fino al 2 settembre centinaia di donne si sono riunite virtualmente per la seconda Conferenza mondiale delle donne indigene. Le loro battaglie in difesa delle loro esistenze, di quelle delle loro comunità e dei territori in cui vivono dovrebbero essere le nostre battaglie per assicurare i loro diritti fondamentali e perché hanno un ruolo primario nella vita del nostro Pianeta. Come spiega un documento che ha introdotto la Conferenza, “le donne indigene svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle loro terre da parte delle popolazioni indigene, territori e risorse. La loro interazione e le reciproche relazioni con la natura e la loro pratica di gestione sostenibile delle risorse e di tutela e valorizzazione della biodiversità incarnano la conoscenza delle popolazioni indigene nei loro secoli di reciproche relazioni con la natura. Le donne indigene svolgono anche un ruolo fondamentale nella sicurezza alimentare nell’economia di sussistenza delle popolazioni indigene, in quanto sono le principali produttrici di cibo”. Eppure continuano a subire soprusi, violenze, a vedersi espropriare terre e risorse naturali e a vedersi imporre politiche senza le abbiano decise.

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condivi l'articolo.

Condivi la cultura.

Grazie