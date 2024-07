Conflitto di interesse: le società di consulenza

Quello del conflitto d'interesse è un problema gigantesco per la democrazia in tutte le nazioni – ove più ove meno – perché entra nei gangli del sistema paese. Le società di consulenza sono parte del problema del conflitto d'interesse. Milena Gabbianelli ci ricorda sul Corriere che l'UE ha speso in sei anni 5 miliardi di euro per rogni tipo di consulenza. E aggiunge che – a proposito per esempio della sostenibilità – «scrive la Corte dei conti europea, è che gran parte delle società di consulenza lavorano non solo per chi scrive le regole (in questo caso l'Ue) ma anche per chi deve rispettarle, poiché forniscono alle aziende i consigli per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e ottenere le certificazioni, comprese quelle ambientali». Gli esempi di consulenza sono tanti e nonostante l'UE sostenga che le decisioni vengano prese in completa autonomia, non si può accettare questa impostazione. Almeno chi fa consulenza per la politica non dovrebbe farlo per le aziende e viceversa. Pessimo esempio anche per i politici imprenditori che sono una costante nei parlamenti e nei governi. La cura degli interessi collettivi merita altro.

