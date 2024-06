Stiamo vivendo una fase storica che ci ha riportati indietro di cento anni e più. Ai secoli dei nazionalismi e della barbarie, perpetuate nel territorio europeo, che ha vissuto anni di pace, ora in bilico. Pochi sembrano rendersene conto realmente, confidando nei pesi e contrappesi delle guerre regionali che, in fondo, “non ci toccano direttamente“. Si riapre in modo devastante la mai sanata questione israelo-palestinese, dopo la creazione in vitro del 1948 dello stato di Israele, che da coabitante di un'area territoriale ne è diventato il dominatore politico, economico e finanziario.

La questione climatica, che è primaria per evitare il destino di autodistruzione che aspetta a breve il nostro pianeta, se non attuiamo subito la decarbonizzazione e il cosiddetto Green New Deal, viene derubricata, rinviata, posticipata in favore di un eterno presente, perché invece che reinventare la vita per un futuro migliore (agendo sia a livello individuale che collettivo), si preferisce fingere di cambiare, con l' ecologia charmant, evocando gli scenari ma lasciando di fatto le cose come stanno, il cosiddetto Green Washing.

Una nuova generazione di giovani sta recuperando il lascito di Gandhi ed altri pacifisti rivoluzionari che hanno effettivamente ottenuto conquiste sociali epocali, con atti di protesta e disobbedienza non violenti, per scuotere questo stato di apatia, rassegnazione, inevitabilità, che ingessa le coscienze di tutti.

A questo proposito volevo recuperare la lettura critica del testo Contro il niente, l'abc dell'impegno di Miguel Benasayag, ormai non più stampato in lingua italiana da Feltrinelli (ma recuperabile come usato da collezione online), che rappresentò il filo conduttore del seminario Sull'agire politico destrutturato per la felice intuizione della compianta Graziella Mascia, brillante intellettuale e deputata impegnata sui temi della giustizia, della legalità, del lavoro e dei diritti sindacali, sempre presente ai Social Forum mondiali.

Nella cassetta degli attrezzi di ogni movimento che voglia cambiare le cose.

Quello del filosofo argentino è un testo che potrebbe sicuramente rientrare in quell'ibrido e composito corpus di idee, valori, orientamenti che andrebbe adottato per vivificare l'asfittico contesto politico e soprattutto suscitare un rinnovato impegno sociale, un bisogno di aggregazione politica orientata all'azione concreta, che si contrapponga all'egoismo e disimpegno nichilista contemporaneo.

Un volume agile, quasi un manualetto, strutturato in modo ipertestuale, laddove ogni paragrafo è dedicato ad una parola chiave, che diventa un nodo concettuale matrice che si collega semanticamente ad altri paragrafi. Tale approccio multilineare, che non richiede necessariamente una sequenza di lettura, si rivela particolarmente efficace per trovare dei percorsi di approfondimento personali. Azione ristretta, base comune, legami, molteplicità, radicalismo, laicità, giustizia, autorità, capitalismo, divenire minoritario, solo per citare alcuni dei paragrafi più illuminanti contenuti in questo fiume di idee dove è facile trovare delle perle, tutte volte a suscitare la presa in carico di una più che mai necessaria e ormai ineludibile ontologia sociale orientata all'Agire ed al condividere, favorendo pratiche minoritarie di cambiamento.

Benasayag segnala il fallimento degli impeti legati agli ideali generici ed altisonanti, le globalità dell'«Universale astratto», presenti anche nei moti rivoluzionari, che hanno introiettato le alterità depotenziandone le possibilità di riscatto effettivo, cito dal testo: «Non si può lottare globalmente contro il capitalismo poiché la sua forza sta proprio nel fatto di non occupare una posizione centrale ma di essere in ogni situazione». A tutto ciò si contrappone il valore dell'azione ristretta, scrive ancora l'autore, «l'azione ristretta non significa effetti ristretti. L'azione ristretta pretende di occuparsi dell'universale ma solo dell'universale concreto. […]. L'azione ristretta non può essere giudicata in base alla sua estensività. Il suo valore non dipende dal fatto che raggruppi tre o milioni di persone. Parla a tutti perché non pretende di parlare di tutti».

Condizione necessaria per l'azione ristretta è la costruzione di un base comune: «Solo le pratiche in cui ciascuno sviluppa le sue attività permetteranno la costruzione di una base comune. Nel nostro mondo in serie bisogna imparare uno strano radicalismo, agire diversamente in un'estrema singolarità per disegnare una nuova base comune». Ma Benasayag mette spesso in guardia dai rischi di sterilità di certi antagonismi perché solo «chi concepisce la propria esistenza come un divenire crea di fatto delle linee di resistenza al capitalismo. Ovunque esistano luoghi di resistenza al capitalismo, a condizione che non siano stagni, in tal caso si tratta di individualismo allargato».

Momenti d'avvincente emozione sono quelli procurati dalla lettura del paragrafo dedicato alla Giustizia, dove il nostro ci racconta il confine che separa il legittimo dal legale e come dalla legittimità si possano conquistare sempre più avanzati punti di una nuova giurisprudenza che segue le modificazioni della vita reale. «I momenti di rottura, le rivoluzioni provengono da una riduzione del campo della legalità rispetto al campo della legittimità. […]. La giustizia come astrazione è nulla. La società giusta non esiste come punto d'arrivo».

Lo stile di Benasayag è concreto e ieratico allo stesso tempo, cerca spesso forzature paradossali, con le quali si può anche dissentire, allo scopo di scuotere le coscienze ed avere un effetto terapeutico sulla crisi della politica dirigista e personalistica dei nostri giorni, per ricostruire il senso della collettività e dell'impegno sociale.

Il valore di questo libro sta proprio in questo suo essere strumento, non noiosamente pedagogico, ma straordinariamente funzionale ad un cambiamento di prospettiva del fare politica, qui ed ora.

Leonardo Ragozzino

Miguel Benasayag

Contro il niente, l'abc dell'impegno

Feltrinelli, 2005

pagine 185

