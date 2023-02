Crisi climatica e siccità

history 9 minuti di lettura

Siamo ancora in piena stagione invernale ma le fotografie scattate dal satellite dell’Agenzia Spaziale Europea certificano la secca dei fiumi e dei laghi in Italia.

Se nel 2022 si poteva parlare di siccità ed eventi climatici del tutto eccezionali – nel senso che li si potevano registrare nell’arco di un decennio – il 2023 presenta subito con largo anticipo un quadro molto preoccupante. Temperature troppo alte per la stagione e assenza di piogge hanno quasi asciugato il Nord del Paese e le nevicate sono state assolutamente insufficienti per rifornire i corsi d’acqua. Sono gli effetti, ormai costanti, del cambiamento climatico causato dall’uomo che hanno portato al 40% il territorio italiano esposto alla c.d. siccità “estrema” dove, secondo il bollettino del Centro Nazionale Ricerche (CNR), il fiume Po è a secco e nella zona di Pavia, ad esempio, si trova a meno 3,2 metri dallo zero idrometrico.

La situazione del più importante fiume italiano è riassunta da Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni (ANBI), il quale certifica che «la critica condizione del fiume Po si trascina da dicembre 2020 e condiziona l’economia agricola, nonché l’agroalimentare». Ecco perché, prosegue Vincenzi, è necessario un nuovo approccio «per affrontare una situazione di siccità ormai cronica, che sicuramente si ripresenterà più di frequente nei prossimi decenni. Dovremo tesaurizzare ogni goccia d’acqua, aumentando la permanenza sul territorio di apporti idrici sempre minori. E indispensabile una nuova cultura, che metabolizzi come i cambiamenti climatici stiano determinando la fine dell’abbondanza idrica sul Nord Italia» [1].

Stessa emergenza che si riflette su tutti gli altri corsi d’acqua del settentrione, con i grandi laghi ridotti al minimo e con il Garda alla metà dell’acqua rispetto un anno fa.

Stando così la situazione e in prospettiva sempre più esposta all’avvicendarsi di eventi climatici estremi, risulta ovvio domandarsi quali siano le cause che hanno portato all’emergenza e quali le possibili contromisure per fronteggiarla.

Potrà apparire strano, ma le risposte sono state già rese pubbliche attraverso lo studio redatto dal Goddard Institute for Space Studies (GISS), un laboratorio di ricerca della NASA presso la Columbia University di New York, e pubblicato nel 2020 dalla rivista Nature, che collega a livello globale siccità ed emissioni di gas serra. In breve, la ricerca ha stabilito che l’influenza dell’azione umana sui trend di siccità registrati nel XX secolo, erano già visibili ad inizio ‘900 andando ad aumentare col crescere delle emissioni di gas serra. Siamo quindi di fronte al primo studio capace di collegare su scala globale la siccità con il crescere e diversificarsi dell’attività umana.

I modelli di previsione elaborati dai ricercatori del GISS, sottolineano che il fenomeno della siccità è destinato ad aumentare, divenire più frequente e disastroso se le temperature medie continueranno a salire. Un simile contesto potrebbe avere impatti irreversibili sulle riserve di cibo e acqua, sulla salute umana, e potrebbe determinare conflitti tra popolazioni in competizione per le risorse ambientali [2].

Se ce ne fosse ancora bisogno per capire come il cambiamento climatico agisca sulle mutazioni delle temperature, determinando anche la crescita dei flussi migratori, basta sfogliare una interessante ricerca condotta dall’ Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (Iia), centro di ricerca del CNR, dove viene stabilito proprio il collegamento diretto fra cambiamento climatico e migrazione.

Come spiega Antonello Pasini, ricercatore del CNR-Iia e autore dello studio, «con il modello a rete neurale (modello matematico di calcolo costituito da interconnessioni di informazioni, ndr.) siamo stati in grado di spiegare quasi l’80% della variabilità nelle correnti migratorie verso l’Italia, prendendo in considerazione i soli dati meteo- climatici, per causa diretta e per influenza sull’ammontare dei raccolti annuali» [3]. Raccolti sempre più poveri, carestie, sarebbero alcuni dei fattori che alimentano il fenomeno migratorio ma, secondo il ricercatore, sarebbero l’innalzamento delle temperature e le ondate di calore a determinare il grosso del flusso proveniente dal Sahel.

Per ciò che riguarda l’Italia, come abbiamo visto, l’allarme è già rosso. Lo confermano i dati forniti sempre dal CNR secondo i cui studi »una percentuale fra il 6% e il 15% della popolazione italiana vive in territori esposti a una siccità severa o estrema» [4].

Gli agricoltori sono i primi a segnalare e a subire le conseguenze della mancanza d’acqua che ha colpito drammaticamente alcuni comparti produttivi. Ad esempio, come evidenzia Confagricoltura «il riso, nel 2022, ha perso 23.000 ettari soltanto nella Lomellina e 3.000 nel Novarese. I risicoltori, anche a causa dell’aumento dei costi dei fertilizzanti, hanno abbandonato 9.000 ettari di riso, passando a soia, girasole e mais. Una scelta dettata proprio dai cambiamenti climatici»[5].

Ecco l’altro punto nevralgico sul quale intervenire al più presto quanto meno per contenere i progressivi effetti disastrosi conseguenti ai cambiamenti climatici, cioè la tutela del suolo.

L’esigenza di creare gli strumenti per la salvaguardia degli ecosistemi, passa secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) anche attraverso una nuova rigenerazione urbana che sia in grado di contrastare le fragilità sociali, economiche e demografiche dei territori. E sulla stessa linea sembra muoversi Legambiente nell’appello lanciato al governo e contenente 8 proposte per imbastire una strategia utile alla soluzione del problema idrico nazionale ormai non più rimandabile. Gli interventi dovranno avere come obiettivo finale quello della riduzione dei prelievi e degli usi dell’acqua in tutti i settori, passando per 1) controllo delle falde, 2) recupero delle acque piovane con l’installazione di sistemi di risparmio idrico, 3) interventi strutturali per ridurre le perdite di rete, 4) riuso delle acque reflue depurate in agricoltura, 5) riconvertire il comparto agricolo verso colture meno idroesigenti, 6) riutilizzo dell’acqua nei cicli industriali, 7) criteri minimi ambientali nel campo dell’edilizia, 8) misure di incentivazione e defiscalizzazione in tema idrico. Come spiega il direttore generale di Legambiente Giorgio Zampetti, l’Italia «con oltre 33 miliardi di metri cubi di acqua per tutti gli usi prelevata ogni anno è nel complesso un Paese a stress idrico medio-alto poiché utilizza il 30-35% delle sue risorse idriche rinnovabili, con un incremento del 6% ogni 10 anni. Secondo i dati diffusi dallo GIEC (Gruppo Intergovernativo Esperti sul Cambiamento Climatico), all’aumento di un grado della temperatura terrestre corrisponde una riduzione del 20% della disponibilità delle risorse idriche» [6].

Qualcosa, comunque, si sta muovendo almeno a livello regionale, e in quest’ambito va ricordata l’iniziativa dell’ Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni (ANBI) Umbria che riunisce i tre consorzi di bonifica della Regione (Consorzio di bonificazione umbra, Tevere-Nera, Val di Chiana Romana e Val di Paglia), la quale ha ribadito il suo impegno ad operare seguendo quattro direttrici e cioè sicurezza idrogeologica, nuovi impianti di irrigazione, piano laghetti, invasi, investendo 115 milioni di euro per la salvaguardia idrogeologica e ulteriori 80 sul fronte irrigazione. D’altronde, come ha spiegato il direttore di ANBI Umbria, Massimo Gargano, «i cambiamenti climatici sono ormai consolidati. La risposta non può che essere infrastrutturale. I consorzi di bonifica, l’ANBI e Coldiretti hanno predisposto il piano invasi. Si tratta di 10 mila vasche contenitive fino al 2030, di queste, oltre 200 sono già pronte» [7].

Bisogna comunque fare in fretta per evitare anche una possibile divaricazione fra i progressi acquisiti in campo scientifico nello studio delle cause della siccità e i tempi in cui le azioni pratiche vengono messe in atto. È questo il timore di Massimiliano Pasqui, fisico presso il CNR, il quale in una intervista già dello scorso anno, confermando che la sfida è sulla gestione della risorsa idrica, ricordava che «per quanto riguarda il monitoraggio e/o la previsione stiamo sulla strada giusta, ma per la scelta delle opzioni ed anche la gestione dei conflitti, cioè gestire una risorsa che non basta per tutti, arriviamo ancora troppo spesso vicino al limite in cui siamo già dentro l’evento siccitoso. Dobbiamo aumentare la consapevolezza di avere strumenti utili a considerare opzioni con maggiore anticipo, ed imparare a provare opzioni differenti» [8].

Ora, sebbene tutti si dichiarino concordi sulla necessità e, aggiungerei, sull’obbligo di tutelare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici, mi sembra che l’unica nota stonata provenga dal mondo politico, incapace di convogliare in proposte di legge molte delle opzioni provenienti dalla comunità scientifica e, più in generale, dalla società civile nel suo complesso fino al singolo cittadino, che si sente chiamato in causa e che da tempo adotta stili di vita e comportamenti quotidiani utili a vincere questa sfida. Il riferimento più recente è quello relativo alla tornata elettorale per l’elezione dei presidenti delle Regioni Lombardia e Lazio, dove purtroppo le linee di azione avanzate per contrastare il fenomeno inquinamento oltre ad essere state vaghe o addirittura contro le logiche correnti, si distinguevano per l’assenza di adeguate coperture finanziarie.

Come se non bastasse, il leader della Lega Salvini ha inanellato l’ennesimo strafalcione comunicativo scagliandosi contro lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035, come deciso a Bruxelles. Utilizzando i social, ha diffuso il Salvini-pensiero insinuando che «dopo il Qatargate emerga a Bruxelles un Chinagate. Eliminare le macchine a combustione tradizionale entro 12 anni, distruggendo lavoro e industrie europee e italiane per regalarle alla Cina, è un suicidio economico e sociale» [9], dimenticando di dire che gli interventi saranno graduali e che nel 2026 si provvederà a valutare gli effetti a breve termine proprio nel comparto occupazionale.

Stefano Ferrarese

