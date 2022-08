Crisi energetica: Germania e UE guardano al fossile

history 1 minuti di lettura

La politica in Germania come quella in Italia, incapace di guardare al futuro. Dopo aver commesso l’errore negli anni passati di concentrare le forniture delle risorse energetiche nelle mani della Russia ora, incuranti dei disastri ambientali, e dopo la ripresa della produzione energetica dal carbone si riparla con insistenza di un prolungamento della vita delle centrali nucleari che dovrebbero chiudere a dicembre e del fracking (tecnica estrattiva che sfrutta la pressione dei liquidi per provocare delle fratture negli strati rocciosi più profondi del terreno). La crisi energetica spinge il governo a guardare ai prossimi dove la diminuzione di forniture di gas dalla Russia potrebbe provocare seri problemi. Non aiutano i paesi europei e l’UE incapaci di proporre, come accaduto in passato per i migranti, una politica solidale e volta all’affrancamento definitivo dal fossile. Anche passando per un periodo dove possa svolgere un ruolo anche il risparmio energetico, pubblico e privato. Una UE che ha decretato nucleare e gas fonti energetiche verdi non più di qualche settimana fa.

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie