Crisi Sri Lanka: il presidente si dimette

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa si è dimesso dopo che la residenza è stata presa d’assalto e dopo che la casa privata a Cadel primo ministro Ranil Wickremesinghe è stata incendiata. Il presidente in mattinata era stato evacuato ma i militari e i poliziotti non hanno potuto bloccare le centinaia di manifestanti. In precedenza decine di migliaia di manifestanti – nonostante il coprifuoco dichiarato a Colombo il giorno prima – si sono radunati e chiedevano le dimissioni del presidente.

La crisi dovuta ad una pessima gestione e aggravata dall’epidemia da Covid-19 ha fermato l’economia dello Sri Lanka mettendo in ginocchio da mesi una buon parte della popolazione. La mancanza di valuta pregiata impedisce l’acquisto di cibo, carburanti e anche farmaci. L’ONU ha stimato in circa l’80% della popolazione salti i pasti per far fronte alla carenza e all’aumento dei prezzi.

