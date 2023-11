Crosetto allo scontro con la Magistratura

history 1 minuti di lettura

Alta tensione fra governo e magistratura dopo le parole dette dal ministro della Difesa Guido Crosetto, vero alter ego della Meloni, su probabili, prossimi interventi di una corrente di magistrati per bloccare quanto prima l'operato del governo Meloni. Il tutto, sempre secondo Crosetto, potrebbe accadere prima delle prossime elezioni europee. Pronta la risposta delle toghe che per bocca del presidente dell' Associazione Magistrati, Giuseppe Santalucia, hanno stigmatizzato le parole del ministro che tenderebbero a consegnare all'opinione pubblica l'immagine alterata di una magistratura dedita ai complotti e pronta a trasformarsi in opposizione politica. Si riaccende quindi il mai sopito scontro fra due poteri dello Stato anche in vista, probabilmente, della già contestata prossima legge di riforma della magistratura. Siamo di fronte ad una esplicita intimidazione dell'esecutivo nei confronti dei giudici? Ancora non è dato sapere, ma l'aria che si respira è fin troppo pesante.

