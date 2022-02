Vincenzo De Luca senza misura

history 2 minuti di lettura

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, senza uno straccio di argomentazione giuridica, senza la compostezza, la misura che il suo ruolo richiederebbe ha attaccato pesantemente la dirigente del ministero della Cultura, Annalisa Cipollone, avvocato capo dell’ufficio legislativo. L’ha fatto nella diretta Facebook contestando senza argomentazioni serie, con battute offensive, anche sessiste, le 18 pagine di osservazioni sulle leggi campane che riducono i tempi di approvazione delle varianti e velocizzano i progetti PNRR e sulla proroga, l’ennesima, del Piano Casa. Queste le parole di De Luca: «Io non conosco questa dottoressa Cipollone ma la dirigente ci contesta alcune misure di semplificazione burocratica approvate dal consiglio regionale spiegando alla Regione cosa significano paesaggio e tutela del paesaggio. Voi pensate che con le centinaia di dottoresse Cipollone che abbiamo nei ministeri italiani saremo in grado di realizzare il PNRR o al massimo potremo farci un brodino vegetale? Con le dottoresse Cipollone rischiamo di non muovere una foglia». E ancora «dovremo correre, invece dobbiamo fare i conti con dirigenti che sono comparsi sulla terra nel paleolitico. Questa è gente che da giovane faceva i graffiti, 40 mila anni fa, poi in maturità ha assunto incarichi di direzione nei ministeri».

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condivi l'articolo.

Condivi la cultura.

Grazie