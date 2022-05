Delega fiscale: un compromesso a vantaggio del capitale

history 1 minuti di lettura

Sempre pronti ai piagnistei quando arrivano, e sono continue, le rilevazioni sulle disuguaglianze diffuse, sull’impossibilità di avere servizi sociali per tutti. Poi quando si tratta di introdurre soluzioni ci si rende conto che la maggioranza politica è sempre dalla parte del capitale. E così l’intesa nel Governo Draghi sulla delega fiscale è arrivata con il solito compromesso che, come spiega la sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra: “a parità di reddito si deve pagare la stessa imposta, non importa se si tratti di reddito da lavoro dipendente, autonomo, di pensione o da capitali. Questo principio è tradito”. Con il compromesso raggiunto sulla delega fiscale tutto resta come ora e non si potrà più equiparare per esempio la cedolare del 21% sui canoni di affitto o l’aliquota agevolata al 12,5% sugli interessi da titoli di Stato all’aliquota del 26% in vigore per dividendi e interessi su azioni e obbligazioni aziendali.

