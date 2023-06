history 10 minuti di lettura

Oggi ero con Anastasia. Ci siamo trovati da me per un'intervista. Lei è una giovane donna di ventisei anni in carrozzina, io sono un uomo diversamente giovane in carrozzina. Anastasia si sta laureando in ingegneria, ha molta familiarità con il web, le tecnologie della informazione e comunicazione, con gli algoritmi. Mi ha introdotto a un programma di traduzione automatica dei testi, e mi ha fatto sperimentare per la prima volta ChatGPT. Preso dall'entusiasmo ho chiesto a ChatGPT, ultimo ritrovato dell'intelligenza artificiale, di sviluppare il tema Sessualità e disabilità.

I risultati sono stati sorprendenti io non sarei riuscito a fare di meglio. Il testo che ChatGPT mi ha fornito è un condensato di buon senso, di profondità. Però… Ci sono dei però. Ma questi ve li proporrò dopo che avrete letto il profondo e assennato intervento di ChatGPT.

Sessualità e disabilità: la necessità di una prospettiva inclusiva e rispettosa (di ChatGPT)

Introduzione

La sessualità è una parte intrinseca della condizione umana, che coinvolge l'identità, l'intimità e l'espressione di sé. Purtroppo, la sessualità delle persone con disabilità è spesso un tema trascurato o considerato tabù nella società. È fondamentale affrontare questa questione in modo aperto e inclusivo, promuovendo il rispetto, l'uguaglianza e l'autodeterminazione per tutte le persone, indipendentemente dalla loro abilità.

Sessualità come diritto umano

Il diritto alla sessualità è un aspetto fondamentale dei diritti umani, sancito da convenzioni internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità. Tutti gli individui, inclusi quelli con disabilità, hanno il diritto di vivere la loro sessualità in modo pieno e soddisfacente. Ciò implica il libero accesso all'informazione sessuale, all'educazione, ai servizi sanitari e al sostegno necessario per esprimere la propria sessualità in modo sicuro e consensuale.

Superare gli stereotipi e le limitazioni

È importante sfidare gli stereotipi che associano le persone con disabilità a una mancanza di desiderio sessuale o a una capacità limitata di partecipare a relazioni intime. Le persone con disabilità hanno una vasta gamma di desideri e bisogni sessuali, così come tutti gli altri individui. Tuttavia, spesso si incontrano barriere fisiche, comunicative e sociali che possono ostacolare l'espressione sessuale. È fondamentale affrontare queste barriere e lavorare verso una società più inclusiva, che riconosca e rispetti la sessualità di ogni individuo.

Educazione sessuale inclusiva

L'educazione sessuale inclusiva è un fattore chiave per garantire che le persone con disabilità abbiano accesso alle informazioni e alle competenze necessarie per prendere decisioni consapevoli sulla propria sessualità. Gli educatori devono essere formati per fornire un'educazione sessuale inclusiva, adattata alle diverse esigenze e capacità delle persone con disabilità. Ciò implica un linguaggio e una comunicazione accessibili, rispettando le differenze individuali e promuovendo una visione positiva e non giudicante della sessualità.

Sostegno e servizi appropriati

È fondamentale garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a servizi sanitari e di sostegno adeguati per soddisfare le loro esigenze sessuali. Ciò può includere l'accesso a professionisti della salute sessuale e riproduttiva, consulenti o terapeuti specializzati. Inoltre, le strutture e i servizi pubblici devono essere accessibili a tutti, fornendo un ambiente sicuro e privato per esplorare la sessualità in modo consensuale.

Consentire l'autodeterminazione

Le persone con disabilità devono essere in grado di prendere decisioni.

Il testo precedente, che riporta integralmente le parole proposte da ChatGPT, di primo acchito è veramente impeccabile. Però solleva delle perplessità. Alcune riguardano il ruolo che l'intelligenza artificiale può avere nella costruzione di una coscienza critica delle persone, del loro modo di guardare ed esaminare la realtà, indipendentemente dai temi affrontati nello specifico. Un altro genere di dubbi riguarda invece proprio i contenuti.

Nella conversazione con Anastasia abbiamo in prima battuta esaminato i pro e i contro che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale può presentare, quando si tratti di sviluppare un pensiero, riflessioni, uno sguardo autonomo sulle cose del mondo.

Le prime perplessità sono emerse dalla conversazione con Anastasia. Altre sono frutto di mie riflessioni notturne.

Anastasia. Io dico sempre che certe cose vanno bene finché non ti rendi conto che le stai utilizzando troppo. Da lì decidi tu se continuare così oppure cambiare qualcosa. Sta a noi, insomma.

Gianfranco. È vero, però credo sia un'operazione estremamente complicata riuscire a capire qual è il limite che non devi oltrepassare. Ci vuole un processo educativo che non sempre è a disposizione di tutti.

Anastasia. Questo è vero, ma io la vedo un po' diversamente. Io penso che una persona interiormente dovrebbe capire quali sono i suoi limiti, lavorare su quello e pian pianino migliorare. Se capisco che sto abusando di qualcosa dovrei cercare di usarlo consapevolmente.

Gianfranco. Quante persone credi abbiano questa capacità introspettiva, di guardare la propria interiorità, di ascoltarsi? Guarda come stiamo distruggendo il mondo, anche attraverso la guerra in Ucraina, l'inquinamento. Se fossimo così logici come dici tu, la grande parte di ciò che vediamo attorno a noi non dovrebbe accadere, e il mondo sarebbe un posto migliore. Penso che non siamo in grado di ascoltare e siamo portati all'autodistruzione. Comunque, nel momento in cui usi strumenti come ChatGPT, solleciti una pigrizia mentale. Perché devo pensare? Smetto di farlo e inizio a porre le domande ai programmi. Tanto mi sforna l'articolo completo, mi sforna quello che potrebbe essere il mio pensiero, articolato bene, strutturato bene, senza errori di grammatica, consequenziale. Però che cosa manca? Manca la parte legata al desiderio.

Anastasia. Ma certo, sono gli algoritmi che fanno articoli, risolvono problemi, sistemano equazioni, calcolano, fanno, disfano e così via. Certo è che non hanno ciò che è proprio dell'uomo, la coscienza, l'anima. Perché comunque si tratta di calcoli matematici, di codici, di linguaggi di programmazione.

Giorni fa parlavo proprio di questo. Oramai nel sistema educativo sono state introdotti le Lim, la dimensione virtuale. Ed è bellissimo perché uno si sforza molto meno. Però il rischio è che la persona che studia non si rende conto perché studia, perché lo fa, allora perde interesse. Ma quando uno è ben motivato i nuovi strumenti come ChatGPT potrebbero essere utili.

Gianfranco. Stai introducendo un argomento molto interessante. Così non c'è costruzione del sapere. Diventiamo delle scimmie ammaestrate.

Anastasia. Io credo che uno se vuole sapere una cosa si mette lì e studia sui libri, si specializza.

Gianfranco. Però ti crei contemporaneamente una coscienza. Gli argomenti enunciati da ChatGPT sono gli stessi che potrei citare anche io. Ma io ci ho messo anni per arrivare a questo tipo di considerazioni. Quando una persona utilizza l'intelligenza artificiale non costruisce un percorso. È la stessa cosa che accade con i libri. Ci sono dei libri che io amo particolarmente, ma per arrivare a quelli ne ho letti tanti altri meno interessanti. Paradossalmente i libri meno interessanti costruiscono un patrimonio importantissimo. Mi hanno aiutato a costruire il mio gusto personale. Con ChatGPT io non costruisco un percorso. Ho un cibo precotto uguale per tutti.

Anastasia. Ho esaurito i miei argomenti.

Gianfranco. Anche io. Oggi con te ho usato per la prima volta ChatGPT. Hai aperto un mondo affascinante.

Anastasia. Sono sincera, l'ho utilizzato perché avevo grandi difficoltà con analisi due. C'erano degli esercizi con calcoli da risolvere, sbattevo la testa. Allora ho detto vabbè, vedo come li risolve ChatGPT, cerco di capire il procedimento, ed è stato d'aiuto.

Le mie posizioni e quelle di Anastasia erano agli antipodi. Luddista io, possibilista lei.

Forse esagero e la mia reazione di fronte a ChatGPT è più vicina a quella di coloro che credevano al diavolo di fronte alla nascita della radio, della televisione, del telefono.

L'età dell'innocenza è stata spazzata via nel momento in cui l'uomo ha scoperto il fuoco e si è dato da fare con l'amigdala, la pietra scheggiata dei nostri progenitori. Però ricordo che insegnavo a scuola e davo agli alunni piccole ricerche da fare, mi arrivavano venti testi tutti uguali. I bambini prendevano tutti spunto dalla medesima fonte, Wikipedia. Era il tripudio dell'omologazione.

Il rischio che vedo è che noi umani si finisca per nutrirsi soltanto con i programmi della cosiddetta intelligenza artificiale. Ma se così fosse il rischio non sarebbe in ChatGPT, o in qualunque invenzione possa essere elaborata dagli uomini. La vera nota dolente non è il progresso della scienza e della tecnica che non possono essere fermati, e mai lo sono stati. La nota dolente è nell'assenza, nella carenza di processi educativi che ci rendano consapevoli nell'utilizzo degli strumenti che la nostra intelligenza, artificiale o naturale che sia, ci mette a disposizione.

Per quanto riguarda i contenuti, invece, i problemi sono più insidiosi. È soltanto dopo aver chiacchierato con Pasquale che ho approfondito le argomentazioni portate da ChatGPT e dall'algoritmo che gli sta dietro. Mi sono reso conto di aver avuto un atteggiamento ingenuo nei confronti delle parole architettate dall'intelligenza artificiale. Anche prima c'erano dei dubbi sottotraccia. Ma ho dovuto ragionarci insieme all'amico Pasquale per portarli a galla. Non basta una buona grammatica, le parole appropriate, la forma impeccabile per fare di un testo un buon testo ma sono necessarie argomentazioni. Ecco, lo schema che ChatGPT ha seguito mi sembra privo di “mordente”. Mi sembra che ha la proposta di questa intelligenza artificiale sia una proposta buona per tutte le stagioni. Manca in effetti di profondità, si muove sulla superficie delle cose. Propone una prospettiva generica su cui tutti possiamo essere d'accordo. Ma i problemi nascono quando dal generico si passa a una declinazione più specifica dei temi che vengono affrontati. Forse è questa la vera articolazione del pensiero, non soffermarsi a una se pur dotta ma vacua introduzione ma approfondire, scavare, accettando anche quelle che sono le trappole del pensiero, anche quelli che sono i pensieri che ci interpellano in modo scomodo e a cui non sappiamo rispondere.

Ecco, ChatGPT propone una fiera del buon senso zuccheroso, in cui tutto è chiaro, senza spigoli, in cui il pensiero si accomoda pacatamente. Ma il pensiero, quando procede, quando si interroga, deve creare scosse. Il testo proposto da ChatGPT è senza scosse. È senza quel timore e tremore che è necessario perché il pensiero possa progredire.

Ma forse, ChatGPT – prodotto umano costruito dagli uomini – non fa altro che riproporre la sciatteria e la miseria di noi umani. E purtroppo rimane ancora vera il test di Turing, Se non riesci a distinguere se ciò che ti sta di fronte è una macchina o un essere umano allora è un essere umano.

Ma al di là di tutte le considerazioni possibili, ChatGPT non conosce il profumo dei capelli di Anastasia, la trepidazione nel chiederle un bacio a fior di labbra, il suo rossore nel dirmi no. E questo è il suo vero limite.

Gianfranco Falcone

