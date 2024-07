Maschilismo e femminicidi: un binomio inscindibile contro le donne e la libertà di tutti

Nel 2023 sono state assassinate in Italia 120 donne: una strage, che si ripete ogni anno. A questo dato, per cogliere la gravità della situazione, ne va aggiunto un altro riportato dal Corriere della Sera del 5 aprile: secondo i dati di Save The Children elaborati con il Dipartimento della pubblica sicurezza, le richieste di aiuto e intervento per episodi di «violenza domestica o di genere», subita dalle donne, sono state 13.793. In tutto il mondo, in realtà, le donne pagano un prezzo altissimo all'interno di società che, pur molto diverse tra di loro, nei vari continenti sono accomunate da una tendenza, più o meno marcata, a salvaguardare forme di patriarcato incompatibili con l'esercizio di diritti fondamentali. E l'Europa occidentale, da questo punto di vista, è una delle aree in cui le cose vanno meglio. Questo non è frutto del caso ma di leggi che, nel corso del Novecento, hanno allargato gli spazi di libertà, portando al progressivo ampliamento dei diritti civili, politici e sociali, soprattutto dal secondo dopoguerra con la diffusione della democrazia. In Italia, in una cupa stagione “grigio-nera” le cui radici risalgono ai primi anni della cosiddetta seconda Repubblica, alcune riforme che hanno modificato radicalmente la condizione della donna sono messe in discussione, con argomenti inquietanti. E ancor più inquietante è il fatto che diverse donne siano parte integrante di questo processo d'involuzione culturale quasi come se, per quanto paradossale possa sembrare, il maschilismo sia diffuso anche tra chi dovrebbe combatterlo di più al fianco degli uomini più “illuminati”. E non si può certo dire che, se questo atteggiamento proviene da esponenti delle classi dirigenti (politiche, giornaliste), la contraddizione derivi dai ricatti, in primis economici, a cui sono sottoposte centinaia di migliaia di donne nelle famiglie più retrive e in ampi settori del mondo del lavoro, dove lo sfruttamento (anche degli uomini) assume forme sempre più subdole e inaccettabili. Può darsi, dovremmo tutti augurarcelo, che le giovani generazioni escano da certe logiche, ma lo faranno con fatica se non saranno aiutate da chi ha il potere di decidere gran parte del loro futuro, cioè gli adulti. Forse ricordare che la conquista dei diritti è costata molto fatica, in primis alle donne, rappresenta una buona base di partenza. La conoscenza della storia, in quest'ottica, è un elemento centrale per la comprensione del presente e la costruzione di un futuro possibile.

Nel marzo 2024 è stata pubblicata un'edizione ampliata di un piccolo e prezioso libro, curato dalla Fondazione Nilde Iotti nel 2012 [1], nel quale in circa cento pagine si ripercorrono le principali tappe del percorso verso l'emancipazione femminile attraverso oltre cento leggi. Il suffragio universale maschile e femminile fu introdotto in Italia il 2 giugno 1946 (ma il decreto luogotenenziale è del febbraio 1945), quando 21 donne (su 556 eletti) divennero costituenti (5 su 75 fecero parte della Commissione dei 75 che redasse la Costituzione). Da allora, pur tra difficoltà e contraddizioni, molti passi avanti sono stati fatti. Ciò è avvenuto soprattutto dalla fine degli anni Cinquanta quando, con la Legge Merlin che vietò le case chiuse (1958), la dignità della donna iniziò a contare davvero nel dibattito pubblico. In Parlamento erano già stati discussi vari temi, ma forse l'unica legge di grande rilievo approvata, nel 1950, era stata quella sulla (parziale) “tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri“, proposta da Teresa Noce (PCI) e Maria Federici (DC), anche se nel 1956 le donne acquisirono il diritto a partecipare «all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei Tribunali per i minorenni». E non si trattò esattamente di un dettaglio.

Nel dicembre 1970, con l'approvazione del divorzio (che un referendum proposto da DC ed MSI nel 1974 non riuscì a cancellare), si giunse a una tappa particolarmente significativa di una stagione di riforme che via via modificarono il volto della nostra società [2]. Tuttavia su alcune questioni di grande rilevanza il processo fu lento e le stesse forze politiche progressiste, osteggiate dai “tutori” della tradizione e della censura, furono spinte ad agire più dalle manifestazioni di piazza e dai movimenti, animati proprio dai giovani, che dalla capacità di interpretare con lungimiranza i rapidi mutamenti degli usi e dei costumi.

Tra le leggi più importanti, si deve ricordare la riforma del diritto di famiglia del 1975 con il raggiungimento della parità tra uomo e donna, nel matrimonio e nella tutela giuridica dei figli. Venne così a cadere la figura del “capofamiglia”, non vi furono più limitazioni per le donne al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, fu introdotta la separazione dei beni. Negli anni Settanta (che non furono soltanto gli “anni di piombo” ma anche quelli del femminismo, una rivoluzione pacifica e necessaria ancorché incompleta) fu approvata la legge 194 (maggio 1978) che, ammettendo l'interruzione della gravidanza, consentì nel tempo il quasi totale superamento della piaga sociale dell'aborto clandestino, di cui non di rado le donne morivano. Al contrario di quanto sostenuto dalla propaganda dei reazionari, disinformati o intellettualmente disonesti, con questa legge, unita a una sempre maggiore diffusione dei mezzi contraccettivi, le interruzioni di gravidanza passarono dalle 250.000 registrate nel 1983 alle 63.000 del 2022.

Nel 1981 furono aboliti il delitto d'onore e il cosiddetto matrimonio riparatore che, fino a quel momento e nonostante fossero passati ben 16 anni dalla vicenda della diciannovenne Franca Viola (che nel 1965 aveva rifiutato con coraggio il matrimonio e nel 1966 aveva fatto condannare il suo stupratore e sette suoi complici), estingueva il reato di violenza sessuale, un'aberrazione consentita dall'articolo 544 del Codice Rocco approvato nel 1930, durante il fascismo. La violenza sessuale, però, fu trasformata da reato contro la morale a reato contro la persona soltanto nel 1996, a conferma del ritardo con cui furono chiariti in via definitiva i confini di alcuni dei diritti fondamentali delle donne. La legge 69 del 2019 denominata Codice Rosso (dopo quelle approvate nel 2009, legge 38, e nel 2013, legge 119), elaborata per una maggior tutela delle vittime di violenza (e a cui è seguita la legge 168 del 2023 contro la violenza alle donne e quella domestica), è stato un passo avanti ulteriore nella difesa della salute e della vita delle donne ma non ha fermato i femminicidi, per lo più figli di rapporti personali malati, improntati al possesso e non al rispetto. Dunque c'è ancora molto da fare sull'educazione (partendo proprio dalle famiglie) e sulla formazione, che passano anche attraverso un uso più proprio delle parole che spesso, amplificate dai social network, incitano alla violenza e al disprezzo. Intanto sono già 26 le donne uccise in Italia dall'inizio dell'anno al 2 aprile [3].

A proposito di educazione, è davvero insopportabile ascoltare nel 2024 esponenti della politica e della società “civile” che, in televisione e nelle piazze, parlano di pericolosi «attacchi alla famiglia» quando si promuovono le unioni civili tra eterosessuali o il matrimonio tra omosessuali. Lo fanno perché, ben sapendo che la famiglia tradizionale è tutelata dalla Costituzione, in realtà sono incapaci di rispettare le diversità. E, così facendo, palesano la loro gretta mentalità autoritaria, con la quale intendono spiegare al prossimo come si ama e quali devono essere i giusti recinti entro i quali costruire rapporti “normali” perché conformi alla natura. La loro, s'intende.

Andrea Ricciardi

[1] Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, introduzione di Livia Turco. La versione del 2012 è disponibile in rete al link https://www.fondazionenildeiotti.it/docs/documento4338870.pdf

[2] La modernizzazione dell'Italia ebbe inizio durante il centrismo degasperiano, si pensi all'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, alla sia pur parziale riforma agraria e alla legge sulle case popolari. Tuttavia fu dal 1962, cioè dal IV Governo Fanfani nato con l'astensione di sostegno del PSI, che approvò la nazionalizzazione dell'energia elettrica e la scuola media unica, che fu avviato un processo di riforme più incisivo. Pur tra varie contraddizioni, ritardi e ambiguità, la spinta riformatrice attraversò la lunga stagione del centro-sinistra e il breve periodo della solidarietà nazionale. Tra le leggi approvate, si ricordano lo Statuto dei lavoratori, l'abolizione delle gabbie salariali, l'obiezione di coscienza, l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, la Legge Basaglia che abolì i manicomi e l'attuazione di parti importanti della Costituzione, come l'ordinamento regionale e il referendum abrogativo.

[3] https://femminicidioitalia.info/ricerca?q=anno%202024.

