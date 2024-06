Donne e Giordania in Inshallah a Boy, di Amjad Al Rasheed

La Giordania è un paese assai frequentato dall'industria cinematografica: vi si sono attestate – negli anni – molte importanti produzioni, da quella di Lawrence d'Arabia a quelle di Indiana Jones, Aladdin o Star Wars, per non citarne che alcune tra le più note. Riesce più difficile, invece, identificare – almeno dalle nostre parti – un film che racconti qualcosa di questo paese: da oggi, 14 marzo 2024 (data di uscita nelle sale italiane), c'è però il bel lungometraggio Inshallah a Boy (2023), di Amjad Al Rasheed.

Classe 1985, autore già conosciuto nel circuito cinematografico in lingua araba per alcuni cortometraggi (Bitter Days del 2010 e The Parrot del 2016), Al Rasheed propone una storia con molti argomenti di riflessione. Tutto si svolge nella capitale, ad Amman, mostrata – secondo l'intenzione del regista – «così com'è, senza […] una visione idealizzata», per «rendere omaggio all'immensa bellezza del suo disordine urbano».

Nawal (interpretata da una meravigliosa Mouna Hawa, origini palestinesi, nata nella multiculturale Haifa) è una giovane donna, un marito desiderato ed una bambina in casa, sullo sfondo il tentativo (ancora non coronato da successo) di mettere al mondo un secondo figlio. Una apparente ordinaria routine in un quartiere che ospita una comunità di musulmani tradizionalisti a basso reddito; di lì Nawal si sposta ogni giorno verso una casa sfarzosa in una zona ricca e vivace nella parte occidentale di Amman, dove accudisce una donna anziana malata di Alzheimer, matriarca di una famiglia di cristiani arabi. Fino a che la morte, inaspettata, giunge un mattino in casa di Nawal e la lascia attonita, vedova e precipitata in una serie di eventi che danno ben conto della drammatica condizione delle donne a quelle latitudini.

Tutta la apparente solidarietà dell'ambiente familiare del defunto marito si incrina subito attorno all'eredità lasciata dall'uomo: la legge religiosa – in assenza di eredi maschi – ripesca tra gli aventi diritto il fratello del morto, Rifqi (l'ottimo Haitham Omari), che dapprima minaccia e poi tenta di realizzare le sue ambizioni per impossessarsi dei beni della donna ed addirittura subentrare nella potestà sulla figlia Nora (bene interpretata dalla piccola Celina Rababah).

La Giordania, a differenza di altri paesi di tradizione islamica che nel tempo hanno abbandonato la prevalenza della legge religiosa per adottare legislazioni civili sul modello di quelle occidentali, conserva ancora nel loro pieno vigore i tribunali per l'applicazione della Shari'a. Sarà di fronte a questi giudici – tutti uomini, ovviamente, anche se all'apparenza meno brutali di altri – che Nawal comparirà per tre volte, ora timida ora guerriera insospettata, ma sempre potentemente decisa a difendere – come può e come sa – la sua piccola indipendenza e la relazione viscerale con sua figlia.

Nawal non è un'attivista. È una musulmana povera anche se non poverissima, che lavora per aiutare la famiglia. Stride la differenza sociale con la ricca famiglia cristiana dove lavora; ma non è che le cose in casa d'altri, per le appartenenti al genere femminile, siano tanto più confortevoli. A parte l'anziana accudita con amore (ricambiato) da Nawal, le altre donne di questa famiglia benestante, pur appartenenti a distinte generazioni, sono di fatto tutte diversamente rassegnate a dover sopportare uomini infedeli e meschini, spesso violenti e profittatori. In particolare Lauren (Yumna Marwan), della quale Nawal diventa amica e confidente.

Trasversale a tutte queste donne è la questione della generazione dei figli, rifiutati o cercati, in un intreccio paradossale eppure emblematico di culture ancora visceralmente connesse al tema della fertilità e della discendenza necessaria (come in un altro cortometraggio giordano, Give up the ghost di Zain Duraie, del 2019): specie se di sesso maschile. Anche se i maschi – descritti così bene ed implacabilmente da Al Rasheed – sono quasi tutti pusillanimi, deboli, meschini, avidi, traditori, altezzosi, prevaricatori… Un ritratto di genere senza sconti, seppure con i chiaroscuri e le finezze descrittive di cui il film è capace. Tra gravidanze vere e dichiarate, respinte e desiderate, Nawal proverà a non essere sommersa dalle continue occasioni di accanimento di un destino avverso che ne fa quasi un Giobbe al femminile.

Il finale della storia, come talvolta la vita, non è definitivamente happy eppure sembra offrire una tregua, anche se le conseguenze e gli attacchi del patriarcato – una cultura difficile da estirpare ad ogni latitudine e in tutte le culture – sono sempre all'agguato, e non solo nella società giordana od in alcuni ambienti islamici.

Eppure, se un uomo come Al Rasheed (primo autore giordano selezionato nel 2023 per il Festival di Cannes) riesce a rappresentare così bene la vita e il dramma di tante donne del suo paese, vorrà pur dire che il cambiamento è possibile. Magari cominciando col reagire al molestatore di turno o provando a guidare l'automobile.

Paolo Sassi

Inshallah a Boy

Titolo originale: Inshallah Walad

Anno: 2023

Paesi di produzione: Giordania, Francia, Arabia Saudita, Quatar

Lingua originale: arabo

Durata: 116'

Regia: Amjad Al Rasheed

Sceneggiatura: Amjad Al-Rasheed, Rula Nasser, Delphine Agut

Fotografia: Kanamé Onoyama (AFC)

Montaggio: Ahmed Hafez

Suono: Nour Halawani

Costumi: Zeina Soufan

Scenografia: Nasser Zoubi

Hairstyle & Makeup: Farah Jadaane

Musiche: Jerry Lane, Andrew Lancaster

Produzione: The Imaginarium Films- Rula Nasser, Aseel Abu Ayyash

Co-Produttori: Bayt Al Shawareb- Yousef Abed Alnabi

Distribuzione in Italia: Satine Film

Interpreti e personaggi

Mouna Hawa: Nawal

Haitham Omari: Rifqi

Yumna Marwan: Lauren

Salwa Nakkara: Souad

Mohammad Al Jizawi: Ahmad

Eslam Al-Awadi: Hassan

Celina Rababah: Nora

