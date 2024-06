Economia circolare e transizione ecologica

Nel 2023 l'Italia è al secondo posto nell'UE, dopo l'Olanda, per l'indice dell'economia circolare e della transizione ecologica. A dircelo è ii rapporto Ecologia differenziata che è stato presentato a Circonomia, il festival che si è tenuto a Fano dal 7 al 10 marzo. Nel 2022 eravamo primi. L'economia circolare è uno strumento fondante per riconciliare le necessità produttive con la tutela ambientale sotto scacco per il cambiamento climatico. L'Italia nel 2023 ha registrato la temperatura media di 15,39 gradi e cioè quasi 1,5 °gradi in più della media dei 43 anni precedenti. Eppure si segnalano rallentamenti, non solo in Italia con i partiti moderati e quelli della destra a rincorrere le aziende. Ma i dati di un'altra indagine – Rapporto Greenitaly dicono che le imprese che hanno investito per una transizione ecologica hanno aumentato più delle altre fatturato, occupazione ed export. E come per molti altri parametri, in Italia, in fondo alla graduatoria dell'economia circolare ci sono solo regioni del Sud, con la Puglia fanalino di coda preceduta da Sicilia, Sardegna,

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie