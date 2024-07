Elegia per Ilaria Salis

Ciao Ilaria,

scusa se ti do del tu. È il mio modo per sentirmi vicino a te, per farti sentire la mia vicinanza. Sei in prigione da ormai da tredici mesi in Ungheria. I fatti sono noti. Non vale neanche più la pena di soffermarsi su di essi. Spesso i fatti ingannano, sono suscettibili di sovra interpretazioni. Quello che è indubitabile sono il tuo sorriso, quando la fatica si spegne per un attimo e ti apri alla vita, la tua camicia allegra che indossi in aula per il processo, e insieme fanno da fragile argine all’ingiustizia. È di questo che vorrei parlarti.

Come si fa a sorridere quando il mondo intorno sembra crollare? Quando si è immersi, circondati dall’ingiustizia? Basta sapere, come affermi, di essere dalla parte giusta della storia per tollerare l’abbandono in cui sei costretta?

Cara Ilaria,

come si fa a mantenere il sorriso? Io riuscirei a sorridere se sentissi un’ingiustizia così palese come quella in cui ti hanno precipitata? Ci riusciremmo noi se il mondo, come sembra, desidera precipitare nel gorgo dell’odio e della guerra?

Mi sono sempre chiesto come reagirei realmente di fronte alle situazioni limite. Ovviamente come tutti al caldo dei nostri salotti rivendicherei coraggio e dirittura morale, ma messo alla prova dei fatti riuscirei a mantenere il tuo sorriso?

Ieri era Pasqua.

Per gli ebrei la Pasqua significa uscita dalla cattività dell’Egitto. Per i cristiani rappresenta la resurrezione del Cristo, il passaggio a una vita nuova, la liberazione dal peccato e resurrezione con Gesù.

Per te che cosa rappresenta questa Pasqua cara Ilaria? Sicuramente non rappresenta la liberazione, considerato che dovrai rimanere in un carcere di massima sicurezza non si sa ancora per quanto. Sicuramente non significherà liberazione dal peccato. Ma quale è stato poi il tuo peccato? Credere nella libertà? Credere che gli autoritarismi, i fascismi, i razzismi siano ingiustificati e ingiustificabili in quella che si auto definisce evoluta Europa? Ma poi questa definizione è ancora vera o è diventata una copertina sempre più stretta che non copre le ferite alla morale, al diritto, all’etica di un continente ormai troppo vecchio per trovare la forza di reagire?

Cara Ilaria,

come posso aiutarti? Come posso uscire dalla mia impotenza e svegliarmi dall’ignavia?

Cara Ilaria,

dalla finestra del mio studio vedo i rami di un pesco giapponese che ha perso i calici rosa bianchi dei fiori. Rimane solo il verde lucido delle foglie. Tu che cosa vedi dalla tua cella? A che cosa ti aggrappi per ricordarti che c’è vita? Per ricordarti che sei viva?

Basta sapere di essere dalla parte giusta della storia se la storia si avventa su di te con insostenibile ferocia, con un cieco divenire?

Gianfranco Falcone

