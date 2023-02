Elezioni regionali. Il dito e la luna

history 1 minuti di lettura

La destra stravince in Lombardia e Lazio, l’opposizione è battuta quando si presenta unita e quando, divisa, s’immola sull’altare di una fantomatica coerenza. I risultati dicono tre cose: l’astensionismo è a livelli record e indica la profonda crisi in cui versa la democrazia italiana; i messaggi della destra sono tristemente più efficaci in una società disarticolata e impoverita; le opposizioni (centro-sinistra, 5 stelle e calendan-renziani) non hanno un’identità riconoscibile e sono per lo più lontane dalla vita reale delle persone. Colpisce che il PD, in una giornata disastrosa, sia “sollevato” perché l’OPA lanciata dai 5 stelle e dal centro nei suoi confronti sia fallita. Bisognerebbe che i vertici del partito smettessero di elaborare fumose analisi e ricominciassero ora a fare politica. Cosa che, se si vuole dare un futuro alla sinistra, significa mettere in discussione le scelte fatte ritrovando l’anima popolare da cui la stessa sinistra è nata. Guardare cioè alla luna e non al loro dito, che da troppo tempo indica strade sbagliate.

-----------------------------

-----------------------------

