Elezioni Regno Unito. Una maggioranza schiacciante per i laburisti

Si profila, mentre arrivano i dati reali, una vittoria debordante del Partito laburista. Come e forse più delle previsioni, gli exit poll delle 22:00, ora locale, assegnano 410 dei 650 seggi ai laburisti di Keir Starmer. Quest'ultimo sarà il quarto laburisti negli ultimi 100 anni a vincere le elezioni dopo Clement Attlee, Harold Wilson e Tony Blair. I conservatori arriverebbero a 131 seggi, i Liberal Democratici a 61, Reform UK di Nigel Farage a13 seggi e il Partito Nazionale Scozzese a10 seggi. Finiscono oltre quattordici anni di dominio conservatore per i quali è difficile trovare qualche operazione di successo per il paese. Keir Starmer sarà nominato Primo ministro e con la maggioranza a disposizione potrebbe riformare totalmente il Regno Unito, ma difficilmente lo farà perché dovrebbe abbandonare la moderazione che contraddistingue la sua linea politica: dalla tassazione, alle rigide disposizioni di bilancio, all'immigrazione necessaria a un paese in cui la sanità è retta da personale non di origine britannica. L'estrema destra e populista di Reform UK resterà una ristretta minoranza a Westminster, ma non sappiamo al momento in cui scriviamo le percentuali di voto che darebbero un'idea di quanto distanti o vicini restano dai conservatori che Farage vorrebbe scalare.

