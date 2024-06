Eugenio Barba e la sua rivoluzione teatrale

Settant'anni fa un ragazzetto partiva dalla Puglia per arrivare in Scandinavia, in Norvegia. Da allora il teatro non sarebbe più stato lo stesso. Nel suo viaggio Eugenio Barba fonda l'Odin Teatret e porta con sé gli spettatori di tutto il mondo. Con lui inizia una vera e propria rivoluzione, il teatro esce dal tempio, irrompe nelle strade, nelle fabbriche, nei luoghi di incontro degli uomini, per farsi ancora di più rito collettivo che si sviluppa là dove l'uomo vive il suo quotidiano.

Eugenio Barba è uno dei grandi del teatro, allievo prima, poi collaboratore e amico di Jerzy Marian Grotowski, dà senso e pienezza al significato di teatro povero, al teatro di strada, al lavoro interiore dell'attore. Oggi lo rivediamo sul palco del Teatro Menotti protagonista di una settimana di spettacoli, di proiezioni, di master class.

Dobbiamo alla squadra che opera al Teatro Menotti la presenza di questo titano del teatro. Ma d'altronde il Menotti ci ha abituato a queste scommesse. Nella stagione precedente abbiamo visto Peter Stein, durante l'epidemia da Covid-19 è mancato poco che facesse arrivare Armando Punzo, ora Eugenio Barba.

Il vecchio maestro non si è risparmiato, ha conquistato il pubblico con la sua energia, da ottantottenne dalla zazzera bianca, che sembra un ragazzino, capace di sostenere i ritmi del teatro, delle conferenze, di una presenza discreta e potente.

Sono due gli spettacoli segnati dalla sua regia che Barba ha portato a Milano, il primo è Ave Maria, il secondo è La casa del sordo.

Ave Maria è un omaggio all'attrice cilena María Cánepa. Nel contempo è un tentativo di esplorare il mistero della morte. Atto di per sé stesso coraggioso. Siamo così poco abituati a fermarci a pensare alla dama nera. La morte nella nostra società è presente soltanto in quella che lo studioso Geoffrey Gorer definiva la pornografia della morte, rappresentabile solo nella dimensione da gran guignol. Eugenio Barba ha il merito di fare poesia affrontando questo tema, il suo personaggio si muove nello spazio scenico vestito di rosso, al posto del capo un teschio. Si aggira sul palco accompagnato tra l'altro anche dalla musica jazz di John Coltrane, da quella classica di Wolfgang Amadeus Mozart con il suo Miserere. Sulla scena pochi orpelli, pochi elementi, poiché tutto si lega alla capacità recitativa dell'attrice Julia Varley, ad allusioni e simboli. Per finire con una dichiarazione d'amore nei confronti del teatro, richiamandosi alla necessaria complicità tra il teatro e il suo pubblico.

La casa del sordo, ripercorre la storia del pittore Francisco Goya. È contemporaneamente la storia di un'epoca attraversata dall'inquisizione, che vede cadere la teste coronate con la rivoluzione francese, e assiste alla ribellione del popolo spagnolo. A raccontare è Leocadia Zorilla la giovane amante di Goya. Il pittore resta per tutto lo spettacolo una figura inerte alle spalle di Zorilla, immersa nella sordità e nella fragilità. Preziosa questa scelta di far parlare il femminile, di filtrare il tutto attraverso la sensibilità di una donna.

A fare da colonna sonora i vocalizzi delle attrici in scena che richiamano i canti gregoriani, la chitarra di Goya. Spettacolo lineare e nello stesso tempo sontuoso, in grado di far visualizzare la potenza del lavoro pittorico del maestro spagnolo che con la sua pittura ha rivoluzionato il mondo dell'arte.

Ma è con la conferenza di Eugenio Barba che il pubblico è stato definitivamente conquistato. Il teatro Menotti era gremito all'inverosimile. Tutti pendevano dalle labbra di questo grande vecchio che ha ripercorso con noi le tappe principali del suo teatro, della sua storia, della sua rivoluzione, rendendo tutti noi per un breve momento protagonisti del suo sogno. Richiamandosi al senso di responsabilità che l'artista ha nei confronti del pubblico. Non sono mancati i momenti polemici nel suo intervento, come quando si è richiamato all'impossibilità della critica teatrale. Perché essa finisce sempre per tradire l'esperienza interiore dello spettatore. La fedeltà, se di fedeltà si può parlare, è quella dovuta a quello che Eugenio Barba chiama «Il popolo segreto dell'Odin Teatret». Popolo che l'ha seguito in tutti questi anni e a cui questo vecchio ragazzo pugliese ha tributato il suo omaggio.

Gianfranco Falcone

13 marzo

Ave Maria

La Morte si sente sola. Cerimonia per l'attrice María Cánep

ODIN TEATRET

Con Julia Varley

Testo e regia Eugenio Barba

Assistente alla regia Pierangelo Pompa

Montaggio sonoro Jan Ferslev

15|17 marzo

La casa del sordo

ODIN TEATRET

Produzione Masakini Theatre, Nordisk Teaterlaboratorium / Odin Teatret

Testo Else Marie Laukvik, Eugenio Barba

Regia Eugenio Barba

Scenografia Else Marie Laukvik, Rina Skeel

Consulente scenografia Jan de Neergaard

Con Else Marie Laukvik, Rina Skeel, Ulrik Skeel

Assistente alla regia Rina Skee

