Europa: silenzio e inazione per la strage di civili e la distruzione di Gaza

Un allargamento del conflitto in Medio Oriente è sempre più all'ordine del giorno. Secondo gli USA, l'Iran risponderà all'attacco israeliano che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco e ucciso, tra gli altri, un comandante dei Pasdaran. Gli USA sono immediatamente arrivati in soccorso di Israele. Nel mentre l'Europa non ha intrapreso nessuna seria azione diplomatica né per fermare la strage di civili palestinesi né per dissuadere Tel Aviv da azioni fuori controllo. La rivista ISPI spiega che l'Europa: «è esposta alle contraddizioni della sua diplomazia, riluttante a condannare Israele mentre cerca di mobilitare il resto del mondo in difesa dell'Ucraina, contro la Russia. Con l'eccezione di Irlanda e Spagna – pronti al riconoscimento di uno Stato Palestinese e che chiedono con urgenza una revisione degli accordi di associazione con Tel Aviv – i paesi europei hanno resistito alla richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e hanno finora evitato di condannare le violazioni israeliane, anche di fronte all'annessione di fatto della Cisgiordania e dopo che l'esercito israeliano ha raso al suolo gran parte della Striscia e ucciso circa 35mila palestinesi».

