Evoluzione della specie dal lupo ai cani che proteggono i lupi

La storia dei lupi, dai quali si originano i cani diventati i migliori amici dell’uomo, sembra una storia ciclica. I lupi prima segnano la comune origine con gli umani, ne diventano successivamente alleati fedeli, e poi, grazie a questi discendenti che si trasformano in difensori indiretti della loro esistenza, saranno protetti dall’abbattimento. È una storia che si svolge nel tempo, in un lunghissimo tempo e con i distinguo sottolineati da evoluzione e contesto temporale, ma il ciclo mi pare compiersi e ricongiungersi all’origine. Sembra trattarsi di una virtuale restituzione di cortesia.

Nei mesi scorsi arrivano le teorie di scienziate come Pat Shipman Belknap [1], in modo più strutturato di quanto non si immaginasse e le considerazioni, le ipotesi poco note sull’origine del miglior amico dell’uomo, prendono corpo e riempiono i vuoti noti del loro sviluppo evolutivo. Diventano esse stesse letteratura e, come può capitare, per alcuni possono non essere completamente condivise. Riguardano la teoria secondo la quale l’Homo sapiens ed i loro cani condussero gli uomini di Neanderthal all’estinzione.

L’antropologa o forse sarebbe meglio dire paleoantropologa, professoressa in pensione della Pennsylvania State University ed autrice di “Our oldest Companions: the story of the first dog” come pure di “The Invaders” ed elaboratrice della teoria dalla quale sarebbero arrivate a noi le attuali razze canine, ci ricorda che la differenza della sequenza del DNA mitocondriale, osservato tra gli attuali cani domestici ed i loro antenati selvatici, differiscono al massimo per uno 0,2%.

L’autrice si pone il quesito sulla possibilità che questi animali domestici, così ben considerati attualmente, possano aver stabilito una significativa supremazia a favore dell’Homo sapiens nel predominio sull’uomo di Neanderthal. È a questo quesito che la teoria della Shipman conferisce risposte.

L’interrogativo nasce dalla necessità di comprendere cosa segnò l’estinzione degli ominidi di Neanderthal dopo che, storicamente, nel 1856 furono rinvenuti i resti certi di un loro rappresentante. Nascono quindi dalla scienziata teorie che fondano su argomentazioni che possono considerarsi più che credibili.

Prima di proseguire facciamo una precisazione: i canidi sono una famiglia alla quale appartengono lupi, sciacalli, volpi e cani ovviamente ma anche tutte quelle forme intermedie che si sono generate nell’evoluzione dai lupi al cane domestico compresi quindi i protocani ma anche gli ibridi attuali, il cui patrimonio genetico gioca scherzi che solo l’analisi genetica riesce a dirimere. Somaticamente infatti risulta difficoltoso distinguere lupi da ibridi; alcuni soggetti ad apparenza chiara da lupo hanno genetica da ibrido e viceversa altri che sembrano cani hanno patrimonio genetico da lupo. Sono intuitive tutte le problematiche che ne derivano sia relativamente alla purezza della specie lupo che sulla azione comportamentale di branchi di soggetti che hanno spiccata confidenzialità, avendo conosciuto benissimo, da ex cani, le zone antropizzate. Questo riguarda un aspetto molto importante da considerare per trovare equilibrio tra la fauna selvatica, i comportamenti umani, compreso il rilascio di rifiuti organici nell’ambiente che, se messi a disposizione facile di animali selvatici, ne orientano i comportamenti spingendoli alla confidenzialità con grave pericolo per gli umani e loro stessi.

Tuttavia “non esiste un singolo tratto anatomico che possa distinguere con certezza un cane da un lupo”, scrive Shipman. Anche su questa argomentazione però ci sarebbe da discutere e dissentire parzialmente dalla Shipman poiché, comunque, indizi distintivi tra cani domestici e lupi potranno essere individuati nella presenza dello sperone sugli arti posteriori come segno fenotipico presente nei cani domestici e negli ibridi ma non nei lupi. Se questo segno non fosse dirimente, come è nella realtà scientifica, sarebbe comunque portatore di indicazioni importanti.

Superate le doverose precisazioni torniamo alle teorie della Shipman ed agli ominidi che sono stati abitanti europei fino a 45.000 anni fa, seppur vincendo situazioni molto problematiche legate ai cambiamenti climatici di allora. L’incontro fra Homo Sapiens e Neanderthaliani avvenne in Europa durante l’era glaciale ed i primi canidi furono addomesticati proprio durante questo periodo in quei luoghi. La differenza di relazione con gli antenati dei cani domestici secondo l’antropologa è che mentre i Neanderthaliani competevano con i lupi europei per cacciare gli stessi animali selvatici, fino ai grossi erbivori come i cervi, l’Homo sapiens, giunto in Europa iniziò gli accoppiamenti con i Neanderthaliani e sviluppò parallelamente una interazione con i canidi per rendere più proficue le azioni di caccia anche con gli animali di più grande taglia. Sarebbe la mancata collaborazione tra Neanderthaliani e canidi il fallimento per loro di questa competizione per la sopravvivenza. Essi conservarono uno spirito competitivo con gli antesignani del lupo, cioè soggetti intermedi non più lupi e non ancora cani domestici, ma finirono per soccombere alle necessità di periodi comunque molto difficoltosi a causa delle glaciazioni. Esattamente il contrario avvenne tra i rivali Homo sapiens ed i canidi. Essi ebbero l’intuizione e la capacità di mettere al proprio servizio le doti olfattive dei canidi, la loro corsa e le altre peculiarità nello scovare le prede, finanche i mammut, e la loro capacità di circondarle fino all’arrivo degli umani che concludevano favorevolmente il lavoro di caccia del quale beneficiavano entrambi. Gli umani iniziarono anche un lavoro di protezione verso i loro ausiliari, aiutandoli nella loro difesa dagli attacchi dei lupi e così si consolidò un rapporto che avrebbe sempre più saldato, nel tempo, il binomio uomo-cane in svariate situazioni. Evidentemente la disponibilità di cibo e risorse che il sodalizio garantiva era un punto a favore difficilmente sostituibile in quella che era una vera imprescindibile attività nella lotta per l’esistenza.

Oltre le considerazione della Shipman sono state sviluppate altre valutazioni dal punto di vista archeologico, rapportandole cioè ai rinvenimenti di resti fossili di circa 14.000 anni fa, ed altri addirittura risalenti fino a 36.000 anni fa, in Russia e Repubblica Ceca. Da questi si riteneva che i resti potevano essere attribuiti a sottospecie del lupo grigio. Soggetti riconducibili a protocani e quindi non ipotizzabili ad animali il cui addomesticamento avrebbe previsto tempi ben più lunghi nelle considerazioni degli scienziati. Sui periodi necessari all’addomesticamento dei canidi le date incontrano contestazioni motivo per il quale sembrerebbe molto più probabile che questi “protocani” potrebbero rappresentare una sottospecie del lupo grigio. Un periodo di circa 16.000 anni è il lasso di tempo più ampiamente accettato per rendere domestici i cani.

Restano comunque altri segni di una evidenza collaborativa tra uomini e cani attraverso i rinvenimenti di ossa di canidi sepolte vicino a scheletri umani o di altri resti dai quali si evinceva la cura di un cucciolo di cane poi deceduto. Sulla scia di questi ritrovamenti se ne ebbero altri in seguito allo scioglimento del permafrost in Siberia nel 2018 dal quale riemerse “Dogor”, un cucciolo così denominato in lingua YaKut, ed altri in Nord America come pure nel continente australiano. Attraverso questi ritrovamenti si giustificano storie di canidi e di relativi addomesticamenti in lassi di tempo che variano tra i 5.000 ed i 10.000 anni fa che inducono a parallelismi evolutivi tra le varie razze che si sono selezionate a seconda delle caratteristiche dei cani e delle loro peculiarità nelle varie attività in cui si sono contraddistinti. È del resto quanto accade nell’evoluzione della specie grazie alla quale abbiamo adesso razze che consolidano il loro sodalizio con gli umani, purtroppo a volte non in modo positivo come accade nel caso dei combattimenti clandestini con alcune razze indicate alla difesa della persona oppure in operazioni di stampo malavitoso. Per fortuna si tratta di eccezioni che non inquinano più di tanto il binomio umani cani tanto che restano esempi molto più importanti come nel soccorso, nell’aiuto ai non vedenti e nelle terapie rieducative oppure per la semplice compagnia.

È però nel lavoro che si hanno gli esempi più attinenti alla storia che stiamo raccontando e quello dei cani da pastore, tutte le razze, da quello caucasico al collie, dai bovari agli australian sheperd etc.. , è davvero singolare. Secondo alcuni il binomio tra i bianchi cani da pastore abruzzese ed il pastore alla guida del gregge è esempio tra i più redditizi tra lavoro e protezione degli armenti, anche se si tratta di animali diversi dagli ovini o dalle capre [2].

In questa storia però questo esempio ne sottolinea anche un altro che significa strumento di difesa indiretto per i lupi stessi. Sarebbero i cani da pastore lo strumento di opposizione verso coloro che vorrebbero, con l’abbattimento dei lupi, una tutela contro le predazioni patite dagli allevamenti allo stato brado. La proposta di questa soluzione non è oculata strategia perché considera solo la superficialità del problema nascondendone la realtà ed anche non considerando che, l’eliminazione del lupo sarebbe un danno ancora più elevato per l’ecosistema venendo a mancare la sua azione di selecontrollo naturale. Si pensi a come la popolazione di ungulati in alcune zone diventerebbe insostenibile senza la presenza dei lupi. Meglio quindi incentivare quelle possibilità che esistono di convivenza tra allevatori, cani da guardiania e umani. Questi animali hanno già mostrato di poter garantire con successo la protezione degli animali se la loro presenza venisse garantita secondo i criteri ben noti, ad esempio, nel Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise (PNALM).

Al cane da pastore abruzzese basta poco per espletare la funzione per la quale è vocato. Una condizione di base è che siano cresciuti nel gregge. Gli animali sono identificati come famiglia da difendere da qualsiasi estraneo e malgrado abbiano dovuto confrontarsi con realtà impegnative, la difesa degli armenti si è espressa con successo contro lupi, orsi, ma soprattutto sulla specie più subdola ed erroneamente poco considerata, i branchi di cani inselvatichiti e lupi ibridi. Nel PNALM, come pure nel Parco della Majella, da tempo un riferimento per questo genere di binomio lavorativo uomo-cane applicato alla pastorizia sono Gregorio Rotolo oppure Nunzio Marcelli, pastori simbolo della possibile convivenza e del rapporto simbiotico con la natura del parco, armenti, lupi e orsi compresi. Come pure il veterinario e naturalista Antonio Liberatore che riporta delle analoghe esperienze sulle Mainarde molisane. Tutti esempi che prima della pandemia ospiti abituali come Patrice Raydelet ed i suoi amici francesi, hanno potuto raccontare e dimostrare la possibile convivenza tra lupi e greggi ad alcuni pastori stranieri.

Su questi aspetti, sarebbe meglio che ci si informasse direttamente dai pastori, o con i selezionatori di razze per cani da guardiania di comprovato lavoro ed attitudini, quelli che vivono nella natura. Quelli che sanno che la protezione di fauna e ambiente conferisce reddito meglio se secondo metodi naturali il che significa presenza di pastori negli allevamenti e qualche bianco cane pastore abruzzese al quale non è neanche necessario insegnare la tutela del gregge perché si tratta di caratteristica innata in quel tipo di animali. Inoltre l’azione di protezione dei cani da guardiania sarebbe ancora più preziosa se opposta all’attività dei randagi che sanno predare in modo più vorace poiché temono poco l’uomo e poi, ibridandosi con il lupo, rendono ancora più pericolosa la deriva genetica del predatore per eccellenza. Se si riuscisse ad implementare la presenza tra gli armenti dei bianchi cani da pastore, aiutando gli allevatori, si aiuta la conservazione del suo antenato di origine, il lupo, ed ecco che il cerchio naturale sulla evoluzione della specie si chiude. L’amicizia e la protezione che otteniamo dai cani ci hanno aiutato a sopravvivere prosperare, insieme, per millenni. Continuerà così, si spera, vigilando affinché i cani restino cani seguendo l’ammonimento di un anonimo: ”solo così resteranno meravigliosi”. Aggiungiamo noi: “come pure i lupi”.

Emidio Maria Di Loreto

