Fitting e All You Need Is. La danza di Quasi Solo

6 minuti di lettura

Nel mio peregrinare, tra teatri e chapiteau circensi, tempo fa ho orecchiato che i direttori artistici hanno paura a ospitare la danza nei teatri. Sembra che il pubblico gradisca poco. Che sia così o meno il Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinri (CLAPS) non si arrende a quella che potrebbe essere una diceria, e porta alla Fabbrica del Vapore di Milano, allo Spazio Fattoria, la rassegna di danza moderna Quasi Solo. In scena ben sette spettacoli per quattro sabati di fila.

Ho assistito a due di essi: Fitting con Nicholas Baffoni e Camilla Perugini; All You Need is con Emanuele Rosa, Maria Focaraccio e Armando Rossi.

I due spettacoli li ho trovati onesti.

Fitting racconta difficoltà e potenzialità insite nelle relazioni, ciò che di precario e fortuito le caratterizza. Su questo Nicholas Baffoni costruisce una coreografia credibile, anche grazie all'ottima intesa con Camilla Perugini, sua partner in scena e nella vita. I due si muovono con sicurezza ed eleganza nello spazio scenico, attraversandolo con rigore di mezzi espressivi, asciugando il gesto fino a renderlo essenziale e scarno.

A che cosa si sia ispirato Fitting lo ha spiegato Nicholas Baffoni.

«L'idea proviene dalla mia tesi di laurea in Accademia Nazionale di Danza, dove in pieno periodo pandemico mi sono accorto di quello che muove veramente la nostra quotidianità, le relazioni. Dopo questo primo periodo abbiamo deciso di ampliare il discorso perché abbiamo compreso come le relazioni non sono importanti solo in un periodo come quello della pandemia, quando ci sono negate, ma davvero regolano il nostro vivere quotidiano».

È intrigante l'uso che viene fatto nello spettacolo delle calzature. Ce ne sono due mucchi agli angoli estremi della scena. Costituiscono l'unico arricchimento scenografico. È sempre Baffoni a spiegarcene la presenza.

«È come se la calzatura evocasse ogni volta qualcosa, un tipo di relazione, un incontro particolare. Mi sono messo questa scarpa per andare lì, mi sono messo questa scarpa per andare a conoscere questa persona, per questo colloquio di lavoro, per questa audizione, per tante cose».

Se c'è un limite in Fitting è nella reiterazione di alcuni passi che, ripetendosi ossessivamente sempre uguali, finiscono per impoverire una tessitura che poteva essere più preziosa. È comunque interessante il tentativo di raccontare attraverso la danza miseria e nobiltà dell'incontro, scontro tra le persone, del loro cercarsi.

I due artisti in scena duettano mirabilmente sia nei passi a due che nei movimenti singoli, che interpretano con sicurezza. Nicholas Baffoni e Camilla Perugini mostrano così quanto sia solida e accurata la loro formazione (sono laureati all'Accademia di Danza di Roma). In Fitting sono due brillanti ventiseienne che sulla danza hanno puntato la loro vita, che dell'arte hanno fatto la loro scelta. Il loro è uno spettacolo in cui il rigore formale spesso rinuncia all'accompagnamento musicale, per esaltare la perfezione del gesto.

Fitting è uno spettacolo elegante e raffinato per corpi eleganti e raffinati. Per Camilla Perugini il corpo è «La mia voce, il mio modo di esprimermi, di trasferire le mie emozioni e sentimenti. Il corpo è comunicazione».

Mentre per Nicholas Baffoni il corpo «È il mio modo di presentarmi all'altro. Il primo modo di presentarmi. io sono questo, quello che vedi. Lo intendo in maniera più ampia. C'è anche la gestualità, i vari movimenti. Non è soltanto l'anatomia. Credo che sia questo sia nella vita ma anche nella danza».

Con All You Need Is in scena vediamo corpi che si attraggono, respingono, si cercano, si illudono, si intrecciano. È la poetica dell'amore perso, ritrovato, rincorso, che sempre nel nostro discorso umano incontriamo. È da notare come in scena venga portata non soltanto una fluidità del movimento e del gesto corporeo, ma anche una fluidità dei sentimenti. In quanto gli intrecci proposti non distinguono tra il genere, non si fermano ad un'opposizione maschile-femminile, ma propongono tutte le possibilità costruibili. Dando così l'opportunità di interpretare All You Need Is come un inno all'accettazione delle differenze, non importa dove esse conducano.

Centrato l'uso delle luci che illuminano i corpi cambiando tonalità, dal rosso cupo e violento alla luce più cruda e luminosa. Le luci accarezzano di volta in volta corpi che si si intrecciano, si solidificano in costruzioni plastiche, a volte ricordano le sculture classiche. Anche qui però la reiterazione del gesto appesantisce una coreografia per altri aspetti indovinata. C'è il rischio che la reiterazione si trasformi in un cliché e finisca per rendere esangue la creatività, piuttosto che esaltarla.

All You Need Is mette in campo una grande fisicità. I corpi sono esaltati nella dinamicità del gesto. Le costruzioni plastiche richiedono una sicuramente una grande preparazione fisica. Per una performance che alla fine vedi gli artisti esausti e madri di sudore ma soddisfatti e nutriti dall'applauso del pubblico.

Gianfranco Falcone

Quasi Solo 2023

Rassegna a cura di Circuito CLAPS

Milano, Spazio Fattoria / Fabbrica del Vapore

3-24 giugno 2023

Gli eventi iniziano alle ore 21.00 allo Spazio Fattoria.

Fitting

Coreografia Nicholas Baffoni

Con Nicholas Baffoni, Camilla Perugini

Assistenza alla drammaturgia Marco Lattuchelli

Musiche Händel

Con il sostegno Ass. Culturale Hunt CDC

All You Need Is

Concept & Coreografia Emanuele Rosa e Maria Focaraccio

Con Emanuele Rosa, Maria Focaraccio, Armando Rossi

Musica David Gold & Gordon Rees, John Surman, Bee Gees

Luci Cristina Spelti

Coproduzione C&C Company e S'ALA

Con il sostegno di Twain_Centro di Produzione Danza, PERIFERIE ARTISTICHE Centro di Residenza del Lazio, KOMM TANZ / Passo Nord, CURA – Centro Umbro Residenze Artistiche, Corsia Of – Centro di Creazione Contemporanea, Micro Teatro Terra Marique.

