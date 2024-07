Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Fotofinish e l’intelligenza critica senza reti di protezione.

Come si fa a recensire uno spettacolo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, quel concentrato di energia, di contraddizioni e follia lucida che portano in scena, dove ogni cosa sembra fuori posto, collocata in un universo a parte, e proprio per questo acquista senso? Ci si prova. Senza pretendere di formulare verità, senza pretendere affermazioni assolute, ma lasciandosi trascinare dalla stessa energia che Antonio e Flavia mettono in campo.

All'inizio di Fotofinish si rimane spiazzati perché il linguaggio dei due artisti è fuori dalle righe, anomalo, inaspettato, perturbante. Ma una volta accettata la sfida, capito che non si tratta del “solito” teatro le risate e il turbamento non mancano. Anche se a volte ho avuto il sospetto che quelle risate nascondessero la paura di riconoscersi fino in fondo nel gioco al massacro che si svolge in scena.

In scena c'è dio, la religione, l'uomo, la guerra. Ci siamo noi con le nostre fobie, le nostre manie. Antonio Rezza e Flavia Mastrella non fanno sconti. Rezza in alcuni momenti compare nudo, ma quel costume di scena serve a mettere noi a nudo, con le nostre fragilità, i nostri assoluti. Irreale, surreale, iper realistico, lo spettacolo performance è un prisma continuamente cangiante che non si ferma su nessuna proposta, scavalcando continuamente se stesso.

Antonio Rezza in scena è aiutato da Ivan Bellavista, spalla altrettanto folle e incisiva che coadiuva il maestro nel gioco teatrale, nell'esplorazione di un'umanità che si specchia nelle proprie paure, nel proprio nichilismo, in un mondo inventato e reinventato grazie alle scenografie minimaliste di Flavia Mastrella.

Antonio Rezza si aggira per il palco, in platea, con la sua voce in falsetto, senza cedere un attimo alla stanchezza, in un'ecolalia che sfida le regole della logica. Trascina il pubblico nel suo gioco, porta gli spettatori sul palco, si impadronisce dei loro indumenti, li scaglia lontano. Ma gli spettatori non sono vittime. È la loro stessa voglia di protagonismo a fare accettare il ruolo di comprimari. È lo stesso Rezza in un gioco al massacro a auto denunciare i propri limiti, la propria follia, diventando cane, esclamando a più riprese «ho anche dei problemi, dei problemi seri, e voi adesso ve ne siete accorti».

Sarebbe riduttivo dire che quella portata in scena è la storia di una solitudine, dell'umano che diventa folle perché estraniato dalla propria umanità. Ma forse è proprio questa la chiave di lettura, il punto di partenza. Ma al di là delle facili speculazioni lasciamo parlare Antonio Rezza e Flavia Mastrella, che ci guidino nei meandri del loro teatro, delle loro invenzioni, in attesa di rivederli all'Elfo Puccini di Milano con Hỳbris dal 7 al 12 maggio, per scoprire quanto può, dove porta, l'intelligenza critica assunta come bussola e vissuta senza reti di protezione.

A sipario chiuso con Antonio Rezza

Chi è Antonio Rezza?

Antonio Rezza è uno che fa quello che vuole insieme a Flavia Mastrella da trentasette anni, ecco chi è Antonio Rezza. È uno che fa quello che gli pare. Almeno fa finta che sia così.

A vent'anni incontri Flavia Mastrella. Che cosa vi ha catturato l'uno dell'altra? Artisticamente Rezza esisterebbe senza Mastrella? E viceversa?

Certo, esisteremmo e faremmo altre cose. Sicuramente esisteremmo perché siamo due persone che fanno anche delle cose individuali. Lei fa le mostre di scultura, io faccio i libri. Esisteremmo lo stesso, chiaramente. È come se tu Maradona e Cruijff li fai giocare da soli e sono fortissimi. Se li fai giocare insieme hai una squadra ancora più forte.

Che cos'è che vi ha catturati all'inizio l'uno dell'altra?

Forse il deserto della provincia in cui vivevamo, la città di Nettuno io. Flavia di Anzio. Io con la città di Nettuno ho chiuso il mio rapporto perché ci hanno cacciato dal posto dove lavoravamo un mese dopo il conferimento del Leone d'Oro. Quindi io rinnego le mie origini nettunesi.

In Fotofinish, e presumo anche negli altri spettacoli, rompi con la forma teatrale classica. Non c'è un susseguirsi di eventi, un processo di causa effetto. Perché questa scelta teatrale?

Non è una scelta. Noi facciamo quello che siamo capaci a fare. Non è che abbiamo scelto di fare quello che facciamo. È quello che facciamo che ha scelto noi. Noi non calcoliamo niente. È uscito questo spettacolo perché incapaci a fare altro. Non è che siamo stati noi a decidere quello che potevamo e dovevamo fare. È quello che è stato fatto che ha deciso di avere noi come referenti.

Sembra quasi che tu mi stia citando il fato dei greci. Mi stai dicendo che è la vita e il teatro che ti ha scelto in questo modo?

Non so se in teatro. Quando facciamo cinema facciamo la stessa cosa.

Tu porti in scena un personaggio disperato, dissacrante, che “ha dei problemi anche seri” come reciti nello spettacolo. È questo l'uomo di oggi secondo te?

L'uomo di oggi mi fa abbastanza schifo. Non ho molti rapporti con l'uomo di oggi. Preferisco o un uomo del domani, diverso da quello di oggi, o l'uomo di ieri, che in ogni caso non essendoci più… Preferisco i morti ai vivi e preferisco ai vivi chi ancora non è nato. Quindi tutto tranne l'uomo di oggi, pur essendo l'uomo di oggi parte di chi ci viene a vedere. E quando noi abbiamo la gente di fronte si verifica un miracolo, un'empatia, uno scambio di energia veramente e difficilmente descrivibile. Come hai visto durante lo spettacolo.

Straordinario. Avevi il pubblico in pugno dall'inizio alla fine.

È il pubblico anche che ha in pugno me. Perché davanti a tutta quell'energia, che scaturisce dalla mia energia, è impossibile sottrarsi poi.

Tu provochi in continuazione il pubblico che però ti adora e ti segue. Hai trascinato circa trenta persone sul palco. Di solito chi interagisce col pubblico ne porta molti meno. Perché hai questa necessità di interagire con il pubblico? Non hai il timore che il pubblico si ribelli alle tue proposte?

Questo è uno spettacolo del 2003. Questa necessità non è una necessità. È figlia di questo spettacolo. Non è che nello spettacolo successivo, ne abbiamo fatti cinque-sei dal 2003, li facciamo ogni tre anni, non è che si seguiva la stessa logica. Questo è uno spettacolo così. È uscito così. Non ho paura del pubblico. Non posso aver paura. Perché dovrei aver paura?

Tu continui a provocarlo.

No, io non provoco nessuno. Non è che io provoco. Io faccio quello che voglio. Non è che io provochi. Non esiste per me la provocazione. Non credo nella provocazione, perché la provocazione significa presupporre che chi è di fronte è da provocare. Se uno è da provocare vuol dire che non ha una personalità abbastanza forte per sottrarsi all'angheria. No. Non c'è provocazione, lo spettacolo è così. Io porto le persone sul palco non per provocarle, ma perché si descrive una guerra. A meno che non vogliamo dire che ogni guerra è una provocazione. Sì, allora in questo sono specialisti gli americani, che non sono un popolo, perché anche all'interno del popolo americano esistono brave persone, ma sono proprio un pensiero. L'America è un pensiero, l'imperialismo americano è la cosa che forse disprezzo di più. Perché fanno sembrare che è sempre colpa degli altri quando il vero problema dell'equilibrio del mondo è spesso, quasi sempre loro.

Non brillano certo per democrazia.

Loro sono apparentemente democratici a casa loro, anche se ci sono degli Stati che praticano ancora la pena di morte. Sono apparentemente democratici ma a casa loro e poi fanno quello che cazzo gli pare a casa degli altri. Quindi sono veramente da disprezzare politicamente. Poi esistono americani anche brave persone. Non è che tutti gli americani la pensino come gli americani che la pensano in questo modo.

Fotofinish è uno spettacolo di qualche anno fa. Però per il modo in cui finisce, con questi trenta cadaveri sul palco potrebbe essere stato scritto in giorni recenti, considerato quello che sta accadendo oggi nel mondo, con tutta la morte che ci circonda.

È sempre così. Tutti gli spettacoli nostri sembrano scritti il giorno prima, noi portiamo in giro tutto il repertorio, quindi nulla invecchia perché nulla è esattamente figlio del presente.

Quindi tu pensi a una ciclicità della storia che si ripete? In qualche modo è sempre la stessa?

Certo, è sempre la stessa storia, è sempre la stessa cosa. Chi vuole dominare l'altro e chi viene dominato. Non ci sarà mai un cambiamento. Questo lo dicono i secoli. Non esisterà mai un potere giusto. Il potere va disprezzato perché non esiste un potere giusto. Parliamo dell'Italia per esempio, le donne votano da settanta anni. È giusto questo? Già questa è una sopraffazione quasi inconcepibile. Perché significa che tutto il potere che c'è stato prima di settanta anni fa già era in partenza ingiusto perché privava metà della popolazione del diritto al voto. Non è mai esistito un potere giusto. Quindi questi stronzi che ancora vanno a votare non li riesco a capire, così come non capisco questa falsa partecipazione del voto quando non esiste un potere giusto.

Ti definiresti un anarchico, Antonio?

No, no. Disinteressato proprio a meccanismi inferiori del pensiero.

Cosa intendi con meccanismi inferiori del pensiero?

Il pensiero politico.

Il tuo sembra un universo apocalittico. C'è spazio per la speranza? Per il sacro e per il divino?

Per il sacro sì, anche se io sono ateo praticante da tanti anni. Per la speranza chiaramente no. Per il divino direi di no, perché non c'è tempo per credere in Dio. Insomma, non ho un minuto durante la giornata.

Sotto l'apparente nonsense di Fotofinish mi sembra di intravedere una logica rigorosa. Sono io che ho voluto trovarla o sei tu, insieme a Flavia Mastrella a proporla?

Non c'è nulla di nonsense lì. È tutto un congegno a orologeria. Non c'è nulla di nonsense. Non c'è un ragionamento che non faccia parte di un senso.

Probabilmente noi del pubblico, e io mi metto nel pubblico, probabilmente avvertiamo di più la dimensione surreale e poi quando usciamo siamo sorpresi perché troviamo tracce di una di una critica sociale, di uno sguardo più profondo e più acuto sulla realtà. Però effettuata attraverso dei codici cui non siamo abituati, che ci sorprendono, ma che sono tipici del vostro teatro, tuo e di Mastrella.

Guarda. Il nostro teatro è un teatro che non è uniforme, quindi è sempre qualche cosa che sfugge. Noi non è che facciamo apposta quello che facciamo, lo facciamo perché non riusciamo a fare altro. Ecco, questo è tutto. È il vero motivo della nostra difformità.

Chi sono i tuoi maestri? Quanto sei debitore ai surrealisti?

Ai surrealisti penso quasi niente. Anche se la nostra metodologia può sembrare associabile ai maestri. Credo che Antonin Artaud sia il maestro di chiunque non vuole adeguarsi. Insomma, io faccio questo discorso. Artaud avrebbe mai chiesto i sovvenzionamenti al Ministero della cultura francese? No! E allora che senso ha chiedere i soldi allo Stato? Noi non chiediamo i soldi allo Stato. Se io vedo Artaud conoscendolo pochissimo, ho letto pochissimo di Artaud, come un punto di riferimento e lui non avrebbe mai chiesto i soldi allo Stato, non vedo perché io debba chiedere soldi allo Stato. Ecco, finisce là il discorso.

Ultimamente ho avuto modo di seguire Armando Punzo. Lui parla dell'Homo felix e lo porta in scena. Mi sembra che l'uomo che tu porti in scena sia radicalmente diverso da questa ipotesi di uomo da Punzo. Il tuo uomo sembra veramente disperato e perso.

Sì, certo. Ma gli estremi si toccano. Per me l'uomo non può essere felice, perché altrimenti non sarebbe nemmeno un uomo se fosse felice. Non credo nella felicità. Posso credere in un istante di appagamento, che deve essere necessariamente transitorio. La felicità è uno stato troppo contemplativo. Chi vive di ansia non può conoscere la felicità.

Tu sei in scena un'ora e quaranta minuti con uno spettacolo molto veloce, molto dinamico e molto fisico. Usi tutto, usi il corpo, usi la voce, usi il tuo sesso, usi qualunque cosa. Come ti prepari a questi spettacoli?

Mi alleno. Faccio pilates. Vado a correre, non mi drogo, mangio il necessario, fumo pochissimo. Insomma, cerco di conservarmi. Più di questo non posso fare.

Come lavori sulla voce? Hai un uso molto particolare della voce, quasi in falsetto.

In alcuni spettacoli uso il falsetto in altri no. Però sulla voce non è che faccio un lavoro. Credo che le corde si siano adattate a queste modulazioni, come si adatta un muscolo se viene sollecitato in un certo modo. Non faccio un lavoro particolare sulla voce. Per adesso è un dono di natura.

So che tra mezz'ora entri in scena. Ti lascio tranquillo.

A sipario chiuso con Flavia Mastrella

Chi è Flavia Mastrella?

Ma questa è una domanda difficilissima. Ehm. Ma ancora non l'ho scoperto bene. Comunque è un avventuriera della comunicazione.

Quanti anni hai?

Purtroppo sono sessanta passati.

Io ne ho sessantadue. Questa è l'età migliore.

Sì?

Sì, i sessanta anni sono belli. Si possono abbandonare molti pudori e si è anche scusati perché li si abbandona.

Sì, sono diventata sfacciata come ero all'inizio.

A che cosa e a chi ti ispiri nella preparazione delle scenografie. In Fotofinish mi è piaciuta la pulizia delle linee, mi ricordava Piet Mondrian.

Mondrian non mi piace molto.

Motivo di più per dirmi a chi ti ispiri e come si svolge il tuo lavoro.

A Fausto Melotti, a tutta l'arte contemporanea minimalista. Mondrian non mi piace tanto, come non mi piacciono gli impressionisti. Praticamente sono una artista delusa dal mondo dell'arte già dai miei primi anni, e ho intravisto nel teatro una via d'uscita, cioè un posto dove potevo esprimermi liberamente nel mio amore per lo spazio. Amo molto lo spazio. Da sempre ho fatto degli allestimenti, anche quando ho iniziato a ventidue, ventitré anni, e mi prendevano in giro per la mia mentalità. Andava l'informale in quel periodo.

Quindi andavi controcorrente.

Sì, come sempre.

Direi che Fotofinish è abbastanza controcorrente.

E pensa che è del 2003.

È del 2003, ma non si sente assolutamente. La scena finale con questa strage di cittadini come li chiamate voi, o spettatori, che portate sul palco, ricorda molto le stragi che ci sono adesso in giro per il mondo.

Sì, però c'era già stata la strage del G8, ed era iniziato il bombardamento della Libia. Il lavoro è uscito dopo le Torri gemelle.

In fatto di stragi noi esseri umani siamo degli specialisti. È un po' come le sfilate di moda, ogni stagione ha la sua strage.

Sì. Tristemente sì.

Non lo dico con compiacimento. Sembra che dopo Auschwitz noi non abbiamo imparato assolutamente nulla.

Noi siamo delle vittime. C'è un potere occulto che ci guida e ci massacra. Noi ci ribelliamo, ognuno a modo suo. Però ci hanno impedito la comunicazione. Questo è il grande problema di adesso. Con questo individualismo imposto già dal Novanta ci hanno impedito e ci impediscono di fare gruppo. Io penso che le persone di potere non sono come noi. Chi ambisce al potere è proprio di un'altra razza, altro che razzismo.

Provo a seguirti su questa strada e ti faccio una provocazione. Non siamo anche noi con le nostre piccole scelte quotidiane che sigliamo l'appartenenza alla follia del mondo? Tutti abbiamo Netflix, tutti corriamo per avere tre cellulari, quattro televisioni, due macchine, l'auto più potente. Non partecipiamo tutti noi al grande gioco dei consumi?

Certo partecipiamo a questo gioco dei consumi perché ci hanno fatto il lavaggio del cervello. In più c'è un'analfabetismo galoppante. L‘analfabetismo porta all'ignoranza che porta a un'esteriorità maggiore.

Se dici analfabetismo io non ti vengo a parlare di laureati e non laureati. Chi è laureato ha semplicemente dei codici che condivide con chi è laureato come lui. Però può essere un analfabeta dei sentimenti, delle emozioni, dell'intelligenza. È di questo analfabetismo che parliamo?

Sì, sono d'accordissimo. Perché esiste anche un'altra tragedia che è la mentalità specialistica. Ognuno vede il suo obiettivo e non si guarda intorno. Lo vediamo anche nei medici. Sono tutti specialisti di una cosa, quindi non riescono a vedere l'insieme, non gli insegnano a vedere nell'insieme. Io ho fatto uno stage a Roma con dei ragazzi ai quali ho detto «Voi dovete imparare, dovete studiare e poi fate il contrario». E loro sono rimasti sconvolti, perché nessuno glielo aveva detto che si poteva anche fare il contrario.

Diciamo che è molto più diffuso il criterio dell'osservanza, dell'appartenenza, piuttosto che l'uso dello spirito critico.

Certo, però l'appartenenza non è alla natura, ma è a un prototipo umano. E questo già è sbagliato, perché è la natura che ti dà la creatività non il riferimento all'essere umano. Perché l'essere umano ha già elaborato. Elaborare l'elaborato si può fare, ma non bisogna mai dimenticare, secondo me, la bellezza della natura. Cioè una cosa è bella quando somiglia a quella bellezza là.

È questo quello che tu cerchi di portare nelle tue scenografie, questa bellezza della natura?

Sì, per Fotofinish della natura, del cosmo, delle stelle, del bianco, della neve, dei paesi mediterranei.

Il Mediterraneo è straordinario. I Sud del mondo sono la cosa più affascinante che esista. Il Nord mi annoia abbastanza. Helsinki, Stoccolma, Reykjavík sono posti molto noiosi, molto puliti ma molto noiosi.

Troppo puliti Forse.

Assolutamente. Vuoi mettere la bellezza di una città come Napoli?

Napoli è grande.

È stata una grande capitale. Si sente ancora questo profumo da capitale. Grazie per questa possibilità di spaziare in ogni dove, anche senza seguire un filo, seguendo invece un bellissimo flusso di idee, di sensazioni, emozioni. Tu e Antonio rompete con quella che è una forma teatrale classica. Non c'è più il susseguirsi di eventi, un processo di causa effetto. Perché questa scelta teatrale?

La narrazione è frammentaria, come è frammentaria la realtà, appunto, di un individualista. Alla fine in tutti i nostri lavori, anche cinematografici, noi raccontiamo il potere, l'arroganza di chi vuole predominare sull'altro.

È questo il lavoro che fai con le tue sculture? È sempre questa l'idea che ti guida nel tuo lavoro individuale, nelle mostre che fai senza Antonio?

Sì, di volta in volta io mi do un obiettivo di ricerca e lo seguo. Faccio una ricerca figurativa e poi arrivo a un habitat. Certe volte parto da una riflessione su un sentimento altre volte da una riflessione sociale, altre volte da una riflessione personale di vita mia, e poi la metto in forma. Metto in forma le emozioni normalmente.

Ha ancora senso un teatro che racconta storie con uno sviluppo lineare fino alla catarsi finale o è una forma teatrale superata? Penso a teatranti come Armando Punzo, Pippo Delbono, Alessandro Bergonzoni, giusto per fare dei nomi. Mi riferisco quindi un teatro che non ha più la forma del teatro classico greco. È questo il teatro del futuro? O le varie forme teatrali possono convivere?

Secondo me deve convivere tutto, perché più stimoli ci sono e più si evolve la situazione culturale. Il problema sono le mode che costringono tutti a fare la stessa cosa. È quello che io detesto. Mi piace ogni forma, io vedo qualsiasi cosa perché penso che la cultura va vista, va interpretata e va sostenuta.

Allora aiutami a capire. Nel 2018 tu e Antonio siete stati premiati con il Leone d'Oro alla carriera a Venezia. È vero che a Nettuno appena un mese dopo siete stati allontanati dai locali della Divina Provvidenza, spazio che occupavate e in cui lavoravate?

Sì, purtroppo. Sì.

Se la cultura deve essere sostenuta e se voi avevate appena vinto il Leone d'oro, perché questa miopia? Dovevate essere un capitale da valorizzare piuttosto che un capitale da sotterrare.

Ecco, dico una cosa pesantissima. Noi stiamo in mano alla mafia, ma la mafia quella brutta.

Noi chi?

Noi italiani. Il problema è che la mafia di un certo tipo chiude qualsiasi possibilità di rapporto con l'altro. In una provincia come la nostra che in certi momenti è oscura, bisogna dare la possibilità alla gente di venire a vedere una cosa diversa, di associarsi. In quel posto dove stavamo noi c'era la banda, c'erano altri ragazzi che facevano teatro, c'erano dei ceramisti, c'erano gli incisori, c'era tanta gente che comunque chiamava altra gente, magari a fare dei corsi. Era un polo culturale auto formatosi e questo dava fastidio perché lo scambio, lo scambio culturale, dà fastidio a questa gente. In più c'è la speculazione. Probabilmente lì vogliono fare una speculazione.

È quello che è accaduto qualche anno fa anche con il Teatro Valle a Roma. Era stato occupato ed era diventato un centro culturale d'eccellenza. Poi è stato sgombrato.

Sì, è vergognoso.

Il vostro universo artistico, il tuo e quello di Antonio, sembra un universo apocalittico. C'è spazio per la speranza e per il sacro?

L'energia vitale che scateniamo apre al futuro. La prospettiva è data dall'energia, dalla comicità, dall'ironia. L'ironia apre degli spazi, apre degli spazi per la coscienza critica. Apre degli spazi per la reazione, perché ridendo si arriva a una conclusione che è più aperta di quella che si apre piangendo. Se noi facevamo dei lavori dove si piangeva sulla guerra non era così efficace come avere una reazione psicologica viva, vivace. Era impossibile. Il fatto che si sorride, che si ride, scatena questo senso della critica che è quello che ci vogliono togliere.

Dal 7 al 12 maggio sarete all'Elfo Puccini di Milano con Hybris. Che cosa mi devo aspettare da questo spettacolo? Un po' di fiducia nell'uomo?

Hybris è ancora peggio.

Lo temevo e lo speravo.

Hybris purtroppo è nato tra il Covid e il Leone d'oro, quando ci hanno tolto la Divina Provvidenza. È un momento di riflusso, volendo. In scena c'è una porta che ha perso completamente il suo significato. E Antonio nella sua drammaturgia la usa ancora come una porta. Perciò è un lavoro anche su il cambiamento di significato delle cose, che non è compreso dall'umano che le usa. Ci stanno cambiando sotto il naso il significato delle cose e noi non ce ne siamo ancora accorti. In più c'è il fatto appunto dell'uomo che costringe gli altri a fare quello che vuole.

Direi che è un periodo molto gramo perché nella follia umana, che non è una follia creativa, si sta ricominciando a parlare di guerra nucleare e l'orologio della fine del mondo, l'orologio virtuale che segna quanto tempo manca all'annientamento del genere umano, non è mai stato così vicino alla mezzanotte. Manca un minuto e mezzo all'autodistruzione del mondo. È l'ironia o il teatro, o tutti e due, che potranno salvarci? Che cosa potrà salvarci?

Il senso dell'umanità ci può salvare.

Che cosa intendi?

Lo scambio, lo scambio di opinioni, quello che ci vogliono togliere, lo spirito critico, la cultura. Sono tante le cose che ci possono salvare. Il problema è che dobbiamo stare più uniti.

Quindi dobbiamo smetterla con l'individualismo e cercare di creare comunità?

Sì. Smetterla con l'individualismo e con questa voglia di arrivare alle cose, di essere il migliore. Perché non ha senso. Al di là di Antonio che scherzosamente dice che lui è il migliore. Però in effetti essere il migliore come dice lui non incide sul fatto che sarebbe meglio essere in tanti migliori.

Nella motivazione al Leone d'oro che vi è stato conferito si parla di follia e lucida genialità dei vostri spettacoli. Tra voi due chi è più folle? Tu o Antonio?

Non lo so. Antonio è leggermente più razionale di me. Io vivo nel non-tempo. Però sembra più matto.

Le apparenze a volte ingannano, vero?

E io, insomma, diciamo sto nascosta che è meglio.

Le acque chete sono pericolose. La vostra collaborazione è più che trentennale. Che cosa vi ha catturato l'uno dell'altra all'inizio? Qual è il segreto della lunga tenuta del vostro sodalizio artistico?

All'inizio ci siamo entusiasmati perché avevamo la stessa voglia di fare le cose, la stessa voglia esplorativa. Trovare un simile non è facile. Poi dopo però a forza di fare le cose… Io appunto vivo nel non-tempo e nemmeno me ne sono accorta che son passati trent'anni.

Facendo un po' di conti mi sembra che siano trentasette.

Quasi quaranta.

Eravate due ragazzini.

Sì, proprio cattivelli, così orgogliosi. Però volevamo conoscere. Noi siamo venuti da giovanissimi a Milano, abbiamo conosciuto tutti i galleristi che c'erano a Milano. Siamo andati in tutti i teatri milanesi e abbiamo conosciuto Luciano Inga Pin, un gallerista famoso.

Dopo Hybris che cosa ci sarà?

Sto lavorando sull'eco dittatura.

È un tema scottante.

Bello.

Come si sviluppa la vostra collaborazione su un nuovo progetto? Come inizia? Dove cozzate e dove vi trovate in sintonia?

Io do questo ambiente ad Antonio e lui lo sviluppa con la sua super capacità di trasformare la problematica in realtà quotidiana.

Quindi tu prepari gli ambienti partendo da una tua idea e poi Antonio li abita con il suo corpo, con la sua recitazione, con la sua realtà quotidiana?

E poi Antonio elabora delle idee da solo e se è possibile le adatta all'ambiente, altrimenti butta tutto e ricomincia. Io pure faccio così. Il nostro rapporto è molto libero. È per quello che dura.

Vi siete mai innamorati l'uno dell'altra al di là del rapporto lavorativo?

Sì, all'inizio. All'inizio secondo me era un approfondimento.

Quindi siete stati anche amanti?

Sì, un periodo, all'inizio.

Che bello.

Molto bello essere passati anche attraverso la passione erotica, la passione di un rapporto e poi averlo trasformato. Perché di solito i rapporti finiscono rabbiosamente guardandosi in cagnesco. Invece voi lo avete trasformato e avete dato sempre nuova energia. Complimenti.

Perché si è seccato il rapporto. Perché era appunto una conoscenza in più, un approfondimento. Esistono gli amori grandi e gli amori di approfondimento secondo me.

Gianfranco Falcone

Teatro Strehler – Milano

4 – 7 aprile 2024

Fotofinish

di Flavia Mastrella, Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Ivan Bellavista

(mai) scritto da Antonio Rezza

allestimento Flavia Mastrella

assistente alla creazione Massimo Camilli

disegno luci, luci e tecnica Alice Mollica

macchinista Andrea Zanarini

organizzazione generale Tamara Viola, Stefania Saltarelli

produzione RezzaMastrella, Teatro Vascello – La Fabbrica dell'Attore

Lo spettacolo prevede il coinvolgimento attivo di alcuni spettatori.

Si segnala che sono presenti scene di nudo integrale e lo scoppio di petardi.

