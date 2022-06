Francia: Macron perde la maggioranza, la sinistra seconda forza

history 2 minuti di lettura

In Francia Emmanuel Macron, rieletto appena due mesi fa, e il suo partito La République en marche (LREM) perdono la maggioranza assoluta. La coalizione di Macron, Ensemble! (LREM, MoDem e Horizons) arriva a 246 seggi (erano 314) lontana dalla maggioranza assoluta di 289 seggi. Sarà complicato governare per Macron e la sua Prima ministra Élisabeth Borne che ha addirittura dichiarato che “questa situazione costituisce un rischio per il nostro Paese”. La principale forza di opposizione sarà la coalizione di sinistra Nuova Unione Popolare Ecologista e Sociale (Nupes) capeggiata da Jean-Luc Mélenchon e comprendente il suo partito La France Insoumise, gli ecologisti di Europe Écologie Les Verts, e il Parti Socialiste e Parti Communiste. Alla vigilia Mélenchon sperava di arrivare primo per essere nominato Primo ministro. La destra razzista xenofoba di Marine Le Pen con il suo Rassemblement national ottiene 89 seggi. Mai accaduto. E qui le responsabilità di Macron sono enormi avendo pensato solo a demonizzare la sinistra. Altissima l’astensione (54%) che non consente da una parte valutazioni serie sui risultati e dall’altra ribadisce la distanza dei cittadini francesi dalle istituzioni. E questo è molto più grave di un Macron senza maggioranza.

