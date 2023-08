Le acque della centrale nucleare di Fukushima nel Pacifico

history 1 minuti di lettura

Come annunciato nel 2021, il governo giapponese ha annunciato di voler scaricare nel Pacifico le acque utilizzate per raffreddare la centrale nucleare di Fukushima dopo l'incidente. E potrebbe farlo a breve, entro la fine di questo mese di agosto. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), lo scorso luglio, ne aveva dato l'autorizzazione perché lo sversamento avverrebbe in «completa sicurezza». Le acque sono state stoccate in più di mille serbatoi situati all'interno della centrale e sono state trattate dall'ALPS, un'unità appositamente progettata per rimuovere gran parte dei radionuclidi presenti. Ma non tutti gli scienziati sono convinti del trattamento e nemmeno le associazioni ambientalisti. Non solo ma alla soluzione sono contrari alla Federazione nazionale delle associazioni dei pescatori che vedrebbero danneggiata la vendita del pescato. Nemmeno Cina e Corea potrebbero essere convinte di questa soluzione. Non è troppo tardi per chiudere le centrali nucleari in giro per il mondo, Europa inclusa.

Segui il canale TELEGRAM

-----------------------------

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condividi l'articolo.

Condividi la cultura.

Grazie