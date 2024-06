G7: manca la dichiarazione sull’aborto, accordo su 60mld all’Ucraina

Inizia oggi in Puglia con le polemiche il G7 in Puglia che Politico.eu ha definito delle anatre zoppe, eccezion fatta per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tutti gli altri protagonisti sono distratti «dalle elezioni o dalle crisi interne, disillusa dagli anni in carica o aggrappata disperatamente al potere», da Emmanuel Macron in Francia a Rishi Sunak in Gran Bretagna a Olaf Scholz in Germania al canadese Justin Trudeau al giapponese Fumio Kishida fino al più potente di tutti Joe Biden che ha il suo bel da fare con l'ombra incombente di Trump. Giorgia Meloni spera di farsi largo ma già comincia male perché nella bozza sarebbe sparito, per volontà italiana secondo le indiscrezioni, di un passaggio relativo alla necessità di garantire «un accesso effettivo e sicuro all'aborto», che era tra i punti inseriti nel vertice di Hiroshima. Sembra invece passato l'accordo per per un prestito da 60 miliardi all'Ucraina che verrebbe finanziato con i profitti derivanti dagli asset russi bloccati dopo l'invasione.

