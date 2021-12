GGIL e UIL proclamano lo sciopero generale contro la manovra

history 1 minuti di lettura

La Cisl non ci sta allo sciopero generale, Cgil e Uil hanno comunicato al governo che il 16 dicembre sarà sciopero generale di otto ore, con manifestazione nazionale a Roma. Saranno esclusi i trasporti, non c’è stato il tempo per il preavviso di legge, e la sanità per non distogliere energie dalla lotta alla pandemia. Cgil e Uil non hanno ritenuto soddisfacenti i contenuti della legge di Bilancio del presidente del Consiglio Draghi. La contrarietà è stata espressa per la politica fiscale (quella che di fatto favorisce i redditi medio alti con le nuove aliquote), per le pensioni, per la scuola, per la lotta alle delocalizzazioni e alla precarietà nel lavoro in “soprattutto dei giovani e delle donne”. E poi il tema “della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze “. Le doglianze sono tante.

Iscriviti alla newsletter

-----------------------------

Se sei giunto fin qui vuol dire che l'articolo potrebbe esserti piaciuto.

Usiamo i social in maniera costruttiva.

Condivi l'articolo.

Condivi la cultura.

Grazie