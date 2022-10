Gino Marchitelli, Campi fascisti. Una vergogna italiana

history 7 minuti di lettura

A un secolo dalla «marcia su Roma» sono state diverse le occasioni messe in campo per rivisitare, sul piano storico e non, un evento decisamente centrale, seppur non inevitabile, della storia italiana e del Novecento. Con la famigerata marcia iniziò il «funesto ventennio fascista».

Il ventennio fascista non fu l’esito di una deterministica necessità storica, ma si sviluppò per responsabilità morali e politiche precise, facilmente definibili. Soprattutto, per la notevole incapacità – accompagnata da un’ampia dose di opportunismo – della classe politica del tempo di gestire la crisi politica e sociale di quegli anni notevolmente agitati. Più di cinquant’anni fa lo scrittore Ennio Flaiano, sulla scia del filosofo ed editore Piero Gobetti che aveva affermato che il fascismo era segno di “infanzia” in un popolo che era pur erede di Machiavelli, sosteneva che «il fascismo conviene agli italiani perché è nella loro natura […] racchiude le loro aspirazioni […] e rassicura la loro inferiorità».

Il fascismo, come hanno sottolineato diversi storici, è un elemento naturale del carattere nazionale, è come un fiume carsico che attraversa il Paese e periodicamente riemerge, mantenuto in vita, paradossalmente, dalla nascita dello Stato democratico, che ha reintegrato in settori chiave della società (come la magistratura, la polizia, il giornalismo e l’istruzione) personaggi più o meno coinvolti nella dittatura che, sfuggiti all’epurazione, hanno riciclato ideologie e pratiche del regime. Capita ancora oggi di leggere o ascoltare ricostruzioni o presentazioni del ventennio fascista fatte in modo edulcorato e fazioso, quasi come una favoletta tesa a banalizzare (sdrammatizzare) eventi tragici come la marcia su Roma, il delitto Matteotti, l’alleanza di Mussolini con Hitler, la guerra in Etiopia, le leggi razziali, la Repubblica di Salò. Come dire che in fondo così male non è stato. Certo, alcune libertà furono soppresse, i giornali non allineati con il regime furono chiusi, ci è scappato qualche morto, ma alla fine, soprattutto se confrontato con altre dittature, il fascismo è stato un regime all’acqua di rosa, approvato – purtroppo vero – dalla stragrande maggioranza degli italiani. In realtà, come ha ben osservato Aldo Cazzullo in un suo pregevole volume su Mussolini efficacemente definito il capobanda, la violenza per i fascisti non fu lo strumento temporaneo per andare al potere, poi messa da parte quando questo è stato raggiunto, ma il carattere permanente e l’anima nera di un regime criminale che ha trovato in Mussolini il primo mandante e l’utilizzatore finale.

Questa ipotesi è avvalorata da Gino Marchitelli che in suo recente volume Campi fascisti. Una vergogna italiana (Jaca Book 2021 pp. 218, € 20,00) ci ha fatto conoscere i campi di internamento fascisti, una storia che non può essere nascosta. Lo Stato fascista italiano utilizzò diversi strumenti e luoghi per imprigionare, segregare e deportare popolazioni straniere, oppositori politici, ebrei, omossessuali e rom; dai campi di concentramento per migliaia di civili sloveni e croati, a quelli dove furono deportati eritrei, etiopi e libici, dalle località di internamento «libero» per ebrei stranieri fino ai luoghi di confino per oppositori politici. Sono numerose le documentazioni storiche sull’internamento e la prigionia come pratiche di repressione messe in atto dallo Stato Italiano nel periodo che va dalla presa del potere da parte di Benito Mussolini (1922) fino alla fine della seconda guerra mondiale (1945). L’autore ci mette a conoscenza di una serie di luoghi, campi, internamenti, isole, ville nobiliari, spesso sconosciuti o semi sconosciuti, «per consentire di costruire un quadro efficace e di conoscenza sulla barbarie attuata dal fascismo». Attraverso un efficace lavoro di assemblaggio ha dato forma a ciò che altri hanno meravigliosamente studiato e realizzato. Marchitelli si è assunto il compito di «facilitazione» della scoperta di fatti e luoghi poco conosciuti. La quantità di informazioni esistenti e l’enorme quantità di materiale sconosciuto o che non ritrova riscontro nella memoria e negli archivi è caratterizzato dal racconto orale di testimoni. Colpisce l’ampio utilizzo da parte del regime prima dell’8 settembre 1943 e dopo la costituzione della Repubblica Sociale di Salò di ville patrizie, spesso cinte da alte mura, nascoste agli occhi della gente, dove – racconta Marchitelli – «poter mettere in pratica le più efferate torture nei confronti degli oppositori e i peggiori festini orgiastici nel momento in cui, sempre più, i fantocci dalla camicia nera si rendono conto che la fine è vicina e che pagheranno il fio delle loro violenze. Un universo di persone senza alcuna umanità, dediti al bere, alla violenza, spesso alle droghe, allo sfogo dei peggiori istinti, una sorta di decadimento morale amplificato e senza speranza che li porterà a compiere atti di una ferocia inaudita».

L’autore ci ricorda che nell’Ottocento, il Regno delle Due Sicilie, quello di Sardegna e lo Stato Pontificio erano soliti ricorrere al domicilio coatto o all’esilio per i sospetti in linea politica. È nel codice penale sardo promulgato da Carlo Alberto nel 1839 che compare il termine «confino». Sotto il nome di «domicilio coatto» dopo la nascita dello Stato unitario, si ritrova qualcosa di simile al confino, cui sicuramente il legislatore fascista si sarebbe ispirato. Nell’Italia meridionale fu ampiamente utilizzato l’intervento duraturo dell’Esercito per far fronte alle bande di briganti. Con la legge n. 1409 del 1863 (nota più comunemente «Legge Pica»), si presero le misure ritenute adeguate a estinguere il fenomeno del brigantaggio: le pene vennero indurite (coi lavori forzati, fucilazioni, ecc.); ma soprattutto i processi si tennero innanzi a un tribunale militare. Le destinazioni dei coatti furono Lampedusa, Favignana, Ustica, Pantelleria, Ponza, Ventotene, San Nicola di Tremiti. Sostanzialmente le stesse mete scelte dal Fascismo durante il Ventennio durante il quale il domicilio si trasformava in confino di polizia, una pena ordinaria ante delictum irrogata dal potere esecutivo e non dal potere giudiziario. Non era dunque necessario che si commettesse un qualsivoglia delitto ma bastava il mero sospetto. Il periodo di confino poteva, almeno secondo la legge, durare da uno a cinque anni, anche se ci furono casi di oppositori che alternando il confino al carcere, furono segregati dal 1926 fin dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio 1943. Furono preferite le località del Sud a quelle del Nord per la maggior distanza dai confini (quindi con una minor possibilità di tentare un’evasione) e perché la maggioranza dei confinati proveniva dalle regioni settentrionali. Com’è noto, ospiti eccellenti di queste colonie furono fra i tanti, Antonio Gramsci a Ustica ed Emilio Lussu, Francesco Fausto Nitti e Carlo Rosselli a Lipari. In una delle isole Tremiti (non si tratta di una sola isola ma di un piccolo arcipelago) furono riadattati i locali utilizzati dai borbonici adiacenti l’ex abbazia di Santa Maria a Mare, dove il confino era tutt’altro che una sorta di «villeggiatura», come l’ha definita un importante personaggio della nostra scena politica, alcuni anni fa. Le isole Tremiti furono la Colonia che durante l’esperienza del confino fascista accolse quasi tutti gli omosessuali sottoposti a tale misura. Delle difficili condizioni di vita nei luoghi di confino, il volume meritoriamente rende conto in maniera dettagliata.

Un volume che aiuta a rafforzare il filone culturale dell’antifascismo in un paese – come sottolinea Aldo Cazzullo – in cui è ancora fortemente un’idea distorta, consolatoria e auto assolutoria del ventennio. Pochi ormai si definiscono fascisti, ci sono tanti antifascisti, ma la maggioranza degli italiani non ha un’idea negativa del Duce. L’antifascismo deve essere un patrimonio di tutta la nazione. In realtà, fin dall’immediato secondo dopoguerra lo è diventato solo di una fazione. Ma l’antifascismo non può essere monopolio della sinistra. Del resto, com’è noto, il fascismo fu sconfitto da uomini di destra come Churchill e De Gaulle. In Italia fu combattuto non solo da comunisti, socialisti o azionisti; ma da liberali come Amendola e Croce, da cattolici come don Minzoni e Frassati, monarchici o i 600mila militari internati che si rifiutarono di combattere coi nazifascisti.

Antonio Salvati

