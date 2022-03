21 Marzo: Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale

history 1 minuti di lettura

La Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale fu istituita con una risoluzione dall’ONU nel 1966 e ricorda il massacro di Sharpeville in Sudafrica, 21 marzo 1960, in Sudafrica, quando la polizia sparò contro i dimostranti di colore e ne uccisero 69 e ne ferirono 180. La discriminazione e la violenza razziale è ancora molto diffusa nel mondo e come dice António Guterres, Segretario generale dell’ONU, nel suo messaggio “continua ad avvelenare le istituzioni, le strutture sociali e la vita quotidiana in ogni società. Continua ad essere un fattore di persistente disuguaglianza. […]. Abbiamo tutti la responsabilità di essere solidali con i movimenti per l’uguaglianza e per i diritti umani. Dobbiamo ascoltare coloro che subiscono ingiustizie e garantire che le loro preoccupazioni e richieste siano al centro degli sforzi per eliminare le strutture discriminatorie. Anche la giustizia riparatoria è cruciale per raggiungere l’uguaglianza ed espiare la lunga eredità di secoli di schiavitù e colonialismo”.

