Il tempo attorno a Giuliano Scarpinato

Una storia difficile quella dell’Italia a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Una storia ancora vicina, fresca e, nello stesso tempo, scottante. Una storia che ci riguarda, di cui siamo testimoni, forse anche complici. Una storia scomoda ma non impossibile da raccontare, come dimostra Giuliano Scarpinato, autore de Il tempo attorno.

Abbiamo approfittato della sua disponibilità per parlarne in occasione della “lettura scenica” nell’ambito della manifestazione del Roma Europa Festival.

Scarpinato, classe 1983, il volto serio, un fisico magro e nervoso, uno sguardo profondo e vivo, un’aria un po’ retrò, con l’impermeabile aperto e ricci disobbedienti, ha una laurea in lettere moderne, una formazione come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Torino e un cognome che forse a molti può suonare vagamente famigliare. La sua storia, infatti, è davvero particolare, tanto da essere ospitato con la lettura de Il tempo attorno, al Roma Europa Festival, nell’ambito di Situazione Drammatica, il format ideato e curato da Tindaro Granata, una sezione della rassegna Anni Luce, a cura di Maura Teofili e dedicata alla valorizzazione delle nuove generazioni, giunto quest’anno alla terza edizione, che si focalizza sulla parola scritta; portando in scena i testi di giovani drammaturghi sotto forma di una prima lettura, quando ancora non si sono “alzati” dalla pagina per salire sul palco. Rispetto ad una consueta rappresentazione teatrale Situazione Drammatica propone una situazione di condivisione molto più intima; in cui, autore, attori e pubblico vengono posti quasi allo stesso livello. Tutti sono dotati del copione ed ognuno può decidere liberamente se seguire il testo o abbandonarsi all’ascolto.

Giuliano, ci puoi raccontare come ti sei avvicinato alla scrittura?

In modo pratico. Nel 2014, con il mio primo lavoro ho partecipato al premio Scenario Infanzia. Portarlo in scena è stata un’esperienza entusiasmante. Da lì è partito tutto, in modo esperienziale, pratico.

Ti sei laureato con una tesi su Pasolini, quindi ti chiederei: è lui il tuo autore di riferimento?

Direi anche lui. Perché, in realtà, non ne ho uno in particolare. Nella mia vita diversi autori sono stati fondamentali, da Pasolini a Genet; da Shakespeare a Euripide.

Parliamo de Il tempo attorno…

Per il momento è una lettura scenica. Il testo è ispirato a una vicenda personale. I miei genitori sono stati entrambi magistrati antimafia e hanno vissuto il momento più caldo, dalla fine degli anni 80 e primi anni 90. Dallo stragismo mafioso ai grandi processi politici. Mio padre era nell’accusa al processo Andreotti. Ovviamente, queste vicende hanno profondamente influenzato la mia vita, quindi Il tempo attorno vuole raccontare l’impatto della storia grande su quella piccola, della persone. Ho la mia giovinezza a Palermo. Puoi immaginare cosa abbia significato essere figlio di due importanti magistrati, in Sicilia, in quegli anni.

Sul processo Andreotti posso dire che, nonostante le prove fossero molte e schiaccianti, è stata una battaglia non vinta del tutto. Non dico “persa”, perché il solo fatto che sia stata intrapresa per me è importantissimo. Trovo che sia stato un grande strappo in una storia italiana impresentabile. In questo momento, in cui le battaglie non vengono nemmeno iniziate, quello è un grande insegnamento.

Com’è nato questo spettacolo?

Questo spettacolo affronta dei temi di cui per me non è facile parlare e di cui non avrei mai scritto se non fosse stato per Lucia Calamaro conduttrice del progetto Scritture, un master in drammaturgia a cui ho partecipato. Lei mi ha spronato fortemente dicendomi: “Non conosco nessun altro drammaturgo che ha una storia simile alla tua, dovresti scriverci su”. E poi, mi ha seguito durante la scrittura.

Effettivamente, Il Tempo Attorno è uno spettacolo forte, complesso che, sullo sfondo di un’Italia dilaniata dai grandi processi antimafia, entra nelle vicende personali dei magistrati che quella storia l’hanno fatta; e lo fa, attraverso il tuo punto di vista, quello di un bambino che, pur avendo subito quella storia, sviluppandone anche una serie di conseguenze, è privo di retorica e vittimismo. Ci dici di più?

Scrivere questo spettacolo è stato fondamentale per la mia crescita. É stato una sfida per me, e mi ha aiutato a gettarmi davvero alle spalle tutto il mio passato. Solo elaborando la mia storia e il rapporto con i miei genitori sono riuscito a separarmi veramente da loro. Per la prima volta, mi sono messo nei loro panni che, all’alba dei quarant’anni, stavano affrontando una situazione più grande di loro. Questo, come dicevo, grazie anche al rapporto con Lucia Calamaro che mi ha fatto capire che “era finito il tempo per me di essere solo il figlio”, di lamentarmi per le mancanze e le difficoltà che avevo avuto. Erano stati anni difficili per tutti e cruciali per il nostro Paese, non solo per la mia infanzia. Dovevo mettere una distanza, trovare un bilanciamento e, credo proprio di esserci riuscito. Sono riuscito a trovare la lucidità per portare in scena le ragioni dei tre protagonisti ponendoli sullo stesso livello.

Quando e come hai capito di essere pronto per l’esordio?

Non sono mai pronto per l’esordio, neanche il giorno della prima. Al REF presentiamo l’opera in fase di lettura scenica con un cast momentaneo. Non posso assicurare che da qui alla messa in scena non modificherò ulteriormente il testo.

Quando debutterà come spettacolo ti occuperai anche della regia?

Assolutamente sì, curo i miei lavori dall’inizio alla fine.

Pensi di poter coniugare il ruolo di attore con quello di autore?

In questo progetto sicuramente no, perché è troppo personale. Le vicende narrate sono forti per me e preferisco mantenere una distanza. Anche perché, come ti dicevo il testo è proprio “figlio” della distanza che sono riuscito a mettere con il mio passato. In generale, posso dire che per ora non ho mai avuto la tentazione di recitare nei miei lavori. Mi piace la distanza che la regia deve avere da ciò che avviene in scena.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Il debutto di questo spettacolo è una priorità. Poi, quest’estate presenterò il mio primo lavoro dedicato interamente alla danza, di cui ho elaborato il primo studio quest’estate. Il titolo è All about Adam ed è incentrato sull’identità maschile.

Affascinante, dal teatro alla danza, quindi sei molto poliedrico?

Si passo dalle parole alla danza e anche al cinema. Mi entusiasma l’idea di passare da una forma all’altra. Il denominatore comune è la scrittura, come tentativo di dare un senso al mondo e alla vita. Che, nel teatro si associa alla regia; nella danza si associa alla regia con una consulenza specifica, coreografica, in questo caso di Alessandro Sciarroni. Mentre, nel cinema, che è la disciplina più nuova a cui mi sto approcciando, per il momento mi dedico solo alla sceneggiatura. Anche se, a breve, vorrei realizzare il mio primo corto, in veste di sceneggiatore e regista.

Una curiosità, come ti sei approcciato alla danza che, per definizione, è priva di parole?

Effettivamente la sfida è stata proprio quella: provare a parlare senza le parole. Personalmente sono un grandissimo appassionato di danza e trovo che la fisicità sia un elemento essenziale. Nei miei spettacoli è preponderante. Infatti, lavoro sempre con attori che sono anche danzatori. La danza, la fisicità fanno parte della mia formazione, considerando che ho anche lavorato con Emme Dante, per cui il corpo è protagonista in scena.

Ludovica Palmieri

Mattatoio Teatro 2 – Roma

9 novembre 2022

Il tempo attorno

di Giuliano Scarpinato

Leggono Francesco Spaziani, Roberta Caronia, Giampiero De Concilio, Michele Schiano di Cola, Ivano Picciallo

Segnalazione Romaeuropa per Situazione Drammatica per Riccione Teatro fra i testi di Scritture. Scuola di Drammaturgia diretta da Lucia Calamaro

